Pharma droht ein 25-Milliarden-Verlust

Bilaterale Beziehungen Die 25-Milliarden-Frage: Drohen der Pharmaindustrie nach dem Bruch mit der EU massive Verluste? Die Abkommen mit dem grössten Handelspartner der Schweiz bröckeln. Die Exportindustrie rechnet deswegen mit massiven Einbussen. Die Pharmabranche führte 2021 Medikamente im Wert von über 100 Milliarden Franken aus, am meisten in die EU. Erstmals beziffert sie einen möglichen Schaden durch den Abbruch der Verhandlungen. Anna Wanner 01.02.2022, 11.32 Uhr

Die Forschung an neuen Medikamenten sowie deren Absatz ist durch den Bruch mit der EU gefährdet. Matthias Hiekel/Keystone

Die Pharmabranche operiert nur mit Superlativen: Die Pharmaindustrie ist einer der wichtigsten Pfeiler der Schweizer Wirtschaft, 2021 generierte sie 61,4 Milliarden Franken an Wertschöpfung. Sie handelte Waren mit dem höchsten Gegenwert der Exportindustrie, letztes Jahr exportierte sie Medikamente für über 109 Milliarden Franken. Und schliesslich: Der wichtigste Exportpartner, die EU. Rund die Hälfte aller Medikamente führen die Pharmafirmen in EU-Staaten aus. Doch auch für Importe von Wirkstoffen und Antibiotika ist die EU zahlenmässig der wichtigste Partner für die Schweiz.

Doch die Beziehungen mit dem wichtigsten Handelspartner sind seit dem Abbruch der Verhandlungen über ein institutionelles Rahmenabkommen im Mai 2021 zumindest angeschlagen. «Dieses Dossier bereitet uns grosse Sorge», sagt René Buholzer, Geschäftsführer des Branchenverbands Interpharma. «Wir sind auf geregelte und stabile Beziehungen mit der EU angewiesen.» Doch diese seien seit dem Verhandlungsabbruch nicht mehr gewährleistet. Drei Verträge sind für die Branche von besonderer Bedeutung – und drohten nun zu erodieren. Interpharma hat nun erstmals beziffert, mit welchen Einbussen die Industrie rechnen muss, wenn die Beziehungen nicht bald gekittet werden.

Die drei wichtigsten Abkommen mit der EU aus Sicht der Pharmaindustrie Jährlich rund 500 Millionen Franken zusätzliche Kosten fallen an, wenn das Abkommen zur Beseitigung der technischen Handelshemmnisse (MRA) nicht ständig an die EU-Regeln angepasst werden kann. Die Pharmaindustrie ist laut Buholzer auf stabile «Liefer- und Absatzketten zu wettbewerbsfähigen Kosten» angewiesen. Es geht um ein Absatzvolumen von über 50 Milliarden Franken – 48 Prozent der Pharma-Ausfuhren gehen in die EU.

2 Milliarden Franken fallen jährlich an Effizienzgewinnen weg, wenn die Schweiz sich nicht mehr am Forschungsprogramm Horizon der EU beteiligen kann. Die Vernetzung mit weltweit führenden Forschenden sei für den Wissenschaftsstandort Schweiz von herausragender Bedeutung, sagt Buholzer.



Zur Erinnerung: Die Schweiz beteiligte sich seit 2007 an fast 9000 Projekten, die über das EU-Rahmenprogramm finanziert wurden, 2200 Projekte standen unter der Leitung von Schweizer Forschern. Buholzer führt aus, dass es beim Forschungsabkommen nicht nur um die Finanzierung gehe. Der Bund hat sich zwar bereit erklärt, Projekte direkt zu finanzieren, die im Rahmen von Horizon nun keine Fördergelder der EU erhalten. Doch sei der Ausschluss ein «Rückschlag», sagt Buholzer. Der Austausch und die Vernetzung der Forscher falle weg, gerade für junge und innovative Forscher sei der Standort Schweiz nicht mehr attraktiv. «Das führt zu einer Negativspirale.»



Auch die Universitäten verlören an Attraktivität, die Branche verliere den Zugang zu gut ausgebildeten Forschern. «Das kann man mit Geld nicht kompensieren», sagt Buholzer. Durch den Ausschluss verliere die Schweiz als Forschungsstandort aber auch kurzfristig: Sie muss auf Effizienzgewinne von rund 20 Prozent verzichten – und damit einen Mehrwert von 2 Milliarden Franken pro Jahr.

Am wichtigsten ist indes das dritte Abkommen zur Personenfreizügigkeit: Es vereinfacht die Rekrutierung von hochqualifiziertem Personal, für welches die Pharmaindustrie einen überdurchschnittlichen Bedarf hat. Der Markt für geeignetes Personal ist in der Schweiz zu klein. Die Branche ist darauf angewiesen, dass sie unkompliziert Fachkräfte einstellen kann. Die Abkehr von der Personenfreizügigkeit würde die heutigen Kosten um den Faktor 17 erhöhen, wie das Institut BAK Basel berechnet hat. Laut Buholzer wird der Gesamtwert des Abkommens auf jährlich rund 14 Milliarden Franken beziffert.

Weg vom «Prinzip Hoffnung»

Immerhin beim wichtigsten Abkommen funktioniert der Austausch heute noch gut. Bei der Forschung hingegen lässt die EU die Schweiz spüren, dass sie nicht mehr gleichberechtigter Teil ist. «Die EU ist ohne eine Lösung zu den institutionellen Fragen bekanntlich nicht mehr bereit, die Bilateralen weiterzuentwickeln», mahnt Buholzer. Das bedeute, dass die Abkommen weiter erodieren. Für die Pharmabranche stehe viel auf dem Spiel. Bis 2033 könnte sie über 25 Milliarden Franken an Wertschöpfung verlieren.

Darum der Appell an die Politik, an den Bundesrat, endlich «aktiv und konstruktiv» an den Beziehungen mit der EU zu arbeiten – auch im Wissen um die möglichen Folgen für die Wirtschaft. «Im Moment haben wir mehr den Eindruck, dass Bundesbern auf das Prinzip Hoffnung setzt», so Buholzer. Die Branche stellt daher konkrete Forderungen an die Politik: Kurzfristig müsse die Erosion der Abkommen verhindert werden. Mittelfristig sei die Beziehung zu stabilisieren. Und schliesslich benötige die Schweiz eine «Reformagenda». Sie müsse die überfällige Digitalisierung vorantreiben und neue Absatzmärkte über Abkommen mit anderen Staaten erschliessen.