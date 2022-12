Krisenjahr 2022: Was trotzdem Mut macht

Bilanz und Ausblick 2022 war gar nicht so schlecht: Zehn Beispiele, die zeigen, dass vieles besser geworden ist Krieg, Klimakatastrophen, Energieengpässe und Inflation wie seit Jahrzehnten nicht mehr: Das kommt vielen in den Sinn, wenn sie auf 2022 zurückblicken. Doch selbst in der kriegerischen Finsternis gibt es Licht, und in der Schweiz und international hat sich auch sonst einiges zum Besseren gewandt. Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Auf die USA ist Verlass: Der ukrainische Präsident Selenski sprach vor wenigen Tagen in Washington. Carolyn Kaster / AP

Der Ukraine-Krieg bringt seit über zehn Monaten tagtäglich schreckliches Leid, die Zahl der Toten und Verwundeten dürfte laut unabhängigen Schätzungen die Viertelmillion-Marke überschritten haben. Doch weder von den Verlusten an der Front noch den dramatischen Beeinträchtigungen im Alltagsleben lässt sich der Widerstandswille der ukrainischen Bevölkerung brechen. Damit legt eine westlich geprägte, dem modernen Lebensstil zugetane Gesellschaft gegen einen äusseren Angreifer eine Zähigkeit, Opferbereitschaft und innere Kraft an den Tag, die man seit dem Zweiten Weltkrieg bloss noch in nicht demokratischen Systemen wie Vietnam oder Afghanistan beobachten konnte. Geradezu unabsehbar wären die global-strategischen Konsequenzen gewesen, wenn stattdessen die Ukraine vor dem russischen Überfall eingeknickt wäre. Stattdessen ruft die Ukraine gerade der westlichen Staatengemeinschaft in Erinnerung, dass die Verteidigung der Selbstbestimmung und eigenen Grundrechte über allem anderen steht – selbst wenn man dafür zur Waffe greifen muss. (bos)

Es war der Klassiker an den diesjährigen Weihnachtsfeiern: Wie war das schon wieder letztes Jahr? Und vor zwei Jahren? Haben wir gefeiert, mit wem, oder steckten wir gerade in Quarantäne? 2020 hielt uns Corona fest im Griff. Der Bundesrat bestimmte die Rahmenbedingungen unserer Feiern: maximal 10 Personen (Kinder inklusive) wenn möglich aus nur zwei Haushalten (eine Empfehlung). Fondue chinoise und Singen unter dem Weihnachtsbaum waren erlaubt – aber bitte unter Einhaltung der Distanz- und Abstandsregeln. 2021 war es etwas besser. Da bestimmten vor allem die Isolations- und Quarantänebestimmungen, wie wir Weihnachten und Sylvester feierten. Liest man die Regeln von damals, reibt man sich etwas ungläubig die Augen. Selbst das Feiern wurde reguliert. Wie schön, haben wir die Pandemie hinter uns gelassen. (dk)

2022 war ein entscheidendes Jahr für die Demokratie. In den USA, dem immer noch mächtigsten Land der Welt, fanden Zwischenwahlen statt. Viele Beobachter hatten erwartet, dass die «Trumpisten» triumphieren würden – Kandidaten, die mit der Lüge vom Betrug bei den Präsidentschaftswahlen 2020 Wahlkampf machten. Es kam anders: Die Republikaner legten zu, aber gestärkt wurden nicht die Extremisten und Wahlleugner, sondern die vernünftigen Konservativen, die fest auf dem Boden der Demokratie stehen.

Gute Nachrichten für diese Staatsform, die in den letzten 20 Jahren angesichts des Aufstiegs des autoritären China unter Druck geriet, gab's auch aus Brasilien. Diese noch junge Demokratie schien gefährdet, weil Präsident Bolsonaro gedroht hatte, im Fall einer Wahlniederlage das Ergebnis nicht zu anerkennen. Wie Trump in den USA wollte er mobil machen gegen den «Wahlbetrug». Auch hier kam es anders. Bolsonaro verlor, Lula gewann und die Machtübergabe scheint friedlich vonstattenzugehen. (pmü)

Bessere Löhne: Flight Attendants der Swiss verdienen bald mehr. Gaëtan Bally / Keystone

Die Vorzeichen haben sich 2022 geändert: Plötzlich gibt es mehr offene Stellen als Arbeitslose. Im Sommer sank die Arbeitlosenquote – erstmals seit über 20 Jahren – unter die Marke von zwei Prozent. Überall fehlt es an Fachkräften: in den Restaurants, in den Spitälern, in den Logistikhallen. Auf der Jagd nach den raren Arbeitskräften kommen die Unternehmen ihren Angestellten entgegen: Sie versprechen bessere Arbeitszeiten, lassen vermehrt Teilpensen zu, belohnen bestehende Mitarbeitende, welche neue Arbeitskollegen finden, mit Prämien und bieten neue Weiterbildungsmöglichkeiten.

Zudem werden in etlichen Branchen die Löhne erhöht. Insbesondere im Tieflohnsegment hat sich einiges getan: So haben sich in der Gastronomie die Sozialpartner geeinigt, die Mindestlöhne ab 2023 auch real zu erhöhen. Die Mitarbeitenden erhalten nicht nur den vollen Teuerungsausgleich, sondern eine zusätzliche Lohnerhöhung von 10 bis 40 Franken pro Monat. Bei der Swiss wiederum steigt das Einstiegssalär für das Kabinenpersonal von 3400 auf 4000 Franken. (fv)

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat auch in der Schweiz eine grosse Welle der Solidarität ausgelöst. Privatpersonen sammeln Hilfsgüter, Schülerinnen und Schüler organisieren Spendenaktionen, andere erteilen gratis Deutschunterricht. Die Solidarität manifestiert sich aber besonders in einem Punkt: Seit Kriegsbeginn haben über 70'000 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz den Schutzstatus S bekommen. Die Hälfte davon ist gemäss der Schweizerischen Flüchtlingshilfe in Gastfamilien untergebracht. Private leisten einen wesentlichen Beitrag bei der Bewältigung dieser grössten Fluchtbewegung seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie stellen nicht nur Räume zur Verfügung, sondern bieten ein stabiles Umfeld und leisten wichtige Integrationsarbeit. Noch gibt es keine abschliessenden Zahlen für das Jahr 2022, wie viel Geld die Schweizer Bevölkerung für die Ukraine gespendet hat. Doch es zeichnet sich ein Spendenrekord ab. Bereits nach den ersten Monaten nach dem russischen Angriff erhielten die Hilfsorganisationen über 285 Millionen Franken für die Ukraine, wie Swissfundraising und die Stiftung Zewo in ihrem Spendenreport schreiben. (dk)

Auch gleichgeschlechtliche Paare dürfen sich nun das Ja-Wort geben. Jean-Christophe Bott / Keystone

Die Schweiz hat lange gebraucht, länger als die meisten westeuropäischen Länder. Doch seit dem 1. Juli 2022 können auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten oder ihre eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln. Lesbische Paare haben Zugang zu Samenspenden – beide Frauen werden von Geburt an rechtlich als Mütter anerkannt. 40 Jahre hat der Kampf für die Öffnung der Ehe für alle gedauert. Fast zwei Drittel der Bevölkerung stimmten der Gesetzesänderung schliesslich zu. (dk)

In einem aufsehenerregenden Interview Ende November diagnostizierte der US-Historiker Timothy Snyder, dass der Ukraine-Krieg «die Welt im weitesten Sinne viel sicherer macht». Für diese zunächst widersinnig erscheinende Behauptung liefert der Osteuropa-Experte stichhaltige Gründe. Einer der wichtigsten: Die westliche Staatengemeinschaft hat nicht – wie es Putin wohl erwartet hatte – die Ukraine den eigenen Wirtschaftsinteressen geopfert, sondern stattdessen mit einer in diesem Jahrhundert beispiellosen Geschlossenheit auf die russische Aggression reagiert. Der Ukraine haben allen voran die USA, Grossbritannien und EU-Länder mit Milliardenkrediten und Materiallieferungen die militärische Wende ermöglicht. Selbst wenn beispielsweise in der Frage der Panzerlieferungen unter den Unterstützerstaaten gestritten wird, sendet die übergeordnete Einigkeit ein Abschreckungssignal an andere potenzielle Aggressoren wie China, das für Taiwan eine dauernde Bedrohung darstellt. (bos)

Einige bedrohte Arten, wie zum Beispiel der Tiger, konnten sich etwas erhohlen. Imago

Der Verlust an Artenvielfalt schreitet voran. Gemäss der Roten Liste sind weltweit mehr als 42’100 Tier- und Pflanzenarten bedroht. Zu den Verlierern im Jahr 2022 gehören der Feldhase sowie das Rentier und das Breitmaulnashorn. Doch es gibt auch positive Entwicklungen. In der Schweiz war 2022 ein gutes Jahr für den Bartgeier. Einst hierzulande ausgerottet, wurde der grosse Vogel im Jahr 1991 wieder angesiedelt, erstmals gebrütet hat er 2007. In der Schweiz sind dieses Jahr 21 junge Bartgeier ausgeflogen. Heute leben wieder 250 dieser Vögel in unseren Alpen.

2022 war international das Jahr des Tigers. Seit 2010 gibt es einen Zuwachs von 50 Prozent auf nunmehr 4500 bis 5000 Tiger. Besonders erfreulich sind gemäss dem WWF die Zahlen in Nepal: Dort leben wieder 355 Tiere der bedrohten Grosskatzen – fast dreimal mehr, als 2009 geschätzt wurden. In Thailand wiederum konnten sich die beinahe ausgerotteten Wildrinder Banteng wieder ansiedeln und vermehren. Ein Comeback schafften auch die Spix-Aras in Brasilien. Der in der Wildnis ausgerottete Papagei konnte mit Auswilderung nach 20 Jahren Abwesenheit wieder Fuss in seiner Heimat fassen. Erfolge gibt es zudem in den Meeren: Die Buckelwale wurden in Australien von der Liste der bedrohten Arten gestrichen. (Kn.)

Vor neuen Technologien hatten die Menschen schon immer Angst, das gilt für die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz ganz besonders. Doch 2022 zeigte, dass die grösste Gefahr noch immer von der menschlichen Dummheit ausgeht. Der Krieg gegen die Ukraine wurde von keiner Chatbox, sondern von Putin befohlen, und die Russen führen ihn mit archaischen Mitteln. Der ukrainische Präsident Selenski wiederum bediente sich geschickt der sozialen Plattformen, um die Moral der Bevölkerung zu stärken und internationale Solidarität einzufordern. Die Digitalisierung ist eine Bedrohung für Autokraten, die sich mit den Waffen früherer Jahrhunderte an die Macht klammern. Das sah man schon im Arabischen Frühling 2011 und jetzt wieder bei den Frauenprotesten im Iran und der Rebellion in China gegen die rigide Null-Covid-Politik.

Dieses Jahr brachte für die künstliche Intelligenz (KI) einen Durchbruch. Eine neue Internetseite gibt einen Eindruck davon, was KI kann. «ChatGPT ist ein Chatbot, der auf der Grundlage von maschinellem Lernen und der Verarbeitung natürlicher Sprache entwickelt wurde», so beschreibt sich ChatGPT selbst. Es lohnt sich, der Maschine Fragen zu stellen. Sie entwirft Antworten, die so noch nie formuliert wurden. Wissenschafter haben Unmengen an Informationen in den Chatbot hineingeschaufelt, nicht einmal speziell gruppiert, und ChatGPT schafft es, daraus sinnvolle Schlüsse zu ziehen. Das ist faszinierend, und die Maschine ist erst noch für jedermann frei zugänglich. (pmü)

Die Abholzung in Brasilien hat unter Präsident Bolsonaro massiv zugenommen, sein Nachfolger Lula verspricht eine Kehrtwende. Den Worten müssen noch Taten folgen, aber es gibt zumindest Hoffnung. Der Amazonas ist der grösste Regenwald der Erde, und zwei Drittel stehen auf brasilianischem Boden. Ein gigantischer CO 2 -Speicher mit direktem Einfluss aufs Weltklima. Bolsonaro betrachtete den Amazonas vor allem als Holzlieferanten, als Wirtschaftsfaktor. Lula, der schon 2003 bis 2008 regierte, schützte den Amazonas damals auch nicht wirklich, der Wald verlor an Volumen. Nun hat er die Bewahrung des Amazonas zu seiner höchsten Priorität erklärt. Er nominierte einer Regenwaldschützerin für das Amt der Umweltministerin. Forscher gehen zwar nicht davon aus, dass die Abholzung bereits im nächsten Jahr deutlich vermindert wird, auf längere Sicht ist der Regierungswechsel in Brasilien trotzdem ein gutes Zeichen für den Amazonas – und ein hoffnungsvolles fürs Weltklima. (dfu)

