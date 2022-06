Ständerat Caroni will nebst Ehe und Konkubinat auch einen Pacs

Beziehungen Nicht nur Ehe und Konkubinat: FDP-Ständerat will neue Form der Paarbeziehung Ein Paar kann entweder heiraten und sich dadurch umfassend absichern, oder es kann im Konkubinat zusammenleben mit oft kaum rechtlichen Verbindlichkeiten. Dazwischen gibt es nichts. Das will FDP-Ständerat Andrea Caroni ändern. Er fordert ein Modell nach dem Vorbild Frankreichs: den «Pacte civil de solidarité». Chiara Stäheli 19.06.2022, 18.00 Uhr

Sich absichern, ohne gleich zu heiraten? Das will FDP-Ständerat Caroni möglich machen. Sandra Ardizzone

Will sich ein Paar in der Schweiz rechtlich und finanziell möglichst umfassend absichern, so wählt es für gewöhnlich die Ehe. Sie ist – wenn auch öfters mal ohne kirchliche Trauung – nach wie vor beliebt. In den vergangenen drei Jahren schlossen im Schnitt jährlich rund 37'000 Paare den Bund der Ehe. Und mit der Abstimmung vom September 2021 steht diese Möglichkeit ab dem 1. Juli dieses Jahres auch gleichgeschlechtlichen Paaren offen.