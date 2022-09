Beziehung mit Russland Die Initiative für das Treffen ging von Cassis aus: So entstand das umstrittene Foto mit Lawrow Politiker im Bundesparlament sind sich einig: Man sollte Bundespräsident Cassis nicht vorwerfen, dass er mit dem russischen Aussenminister weiter das Gespräch sucht. Ein Foto des Treffens in New York sorgt nun aber für Kritik: Cassis habe sich naiv verhalten. Francesco Benini Jetzt kommentieren 22.09.2022, 17.14 Uhr

Allzu einträchtig: Der russische Aussenminister Sergei Lawrow (links) und Bundespräsident Ignazio Cassis vergangenen Mittwoch in New York. Ministry Of Foreign Affairs Of R / TWITTER

Sie trafen sich am Rand der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. Danach verbreitete das russische Aussenministerium ein Foto: Aussenminister Sergei Lawrow schüttelt Bundespräsident Ignazio Cassis die Hand. Cassis lächelt, Lawrow schaut neutral in die Kamera.

In den sogenannten sozialen Medien wurde Cassis scharf kritisiert: Wie könne er sich nur beim Aussenminister des Kriegstreibers Russland anbiedern – am Tag, an dem Präsident Putin die Teilmobilmachung verkündete? Dem Bundespräsidenten wurde vorgeworfen, dass er in die Falle der Russen getappt sei.

Dialog sei wichtig - auch am Tag der Teilmobilmachung Russlands

Die Aufnahme mit Cassis und Lawrow sorgte an der Herbstsession für Gesprächsstoff unter Parlamentariern, die sich mit Aussenpolitik beschäftigen. Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter findet, es sei richtig, dass Cassis das Gespräch mit Lawrow gesucht und ihm die Position der Schweiz unmissverständlich klar gemacht habe. «Sich für ein solches Bild einspannen zu lassen, ist aber naiv, schadet der Schweiz und hilft letztlich der russischen Kriegs-Propaganda.»

SP-Nationalrat Eric Nussbaumer kommt zu einer ähnlichen Einschätzung: «Es ist richtig, den Dialog nie abreissen zu lassen. Das Foto erachte ich als ungeschickt.» Einen anderen Akzent setzt hingegen die SVP. Nationalrat Roland Rino Büchel erklärt: «Schlimmer als dieses Bild ist die Rede, die Cassis vor der Vollversammlung der Uno gehalten hat.» Wie solle die Schweiz ihre guten Dienste zwischen Russland und der Ukraine anbieten, wenn sie gleichzeitig Russland öffentlich verurteile? «Wir könnten der letzte Mittler sein und vergeben diese Gelegenheit.»

In seiner Ansprache hatte Cassis Russland dazu aufgerufen, den Krieg und die Gewalt in der Ukraine umgehend zu beenden.

Die Schweiz organisierte das Treffen

Aussenminister Lawrow twitterte nach der Unterredung: «Bern wurde aufgefordert, zu einer neutralen Staatspolitik zurückzukehren, die der Eidgenossenschaft in den Vorjahren Anerkennung auf internationaler Ebene verschafft hatte.» Lawrow umschrieb die Neutralität der Schweiz damit in ähnlicher Weise, wie es die SVP tut. Cassis hatte in seiner Rede in New York betont, dass Neutralität nicht Gleichgültigkeit oder fehlende Solidarität bedeute. Die Schweiz sei verpflichtet, die Grundsätze der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit zu wahren – Werte, die in der Bundesverfassung verankert seien.

Ging die Initiative für eine Begegnung zwischen Cassis und Lawrow von der Schweiz oder von Russland aus? Elisa Raggi, Sprecherin des Aussendepartements, antwortet: «Die Schweiz hat im Rahmen der Uno-Generalversammlung verschiedene Treffen angefragt, darunter auch eines mit Aussenminister Lawrow.» Das Treffen habe die Möglichkeit geboten, Russland zum Verzicht auf die kurz zuvor angekündigten Referenden aufzufordern und die Besorgnis der Schweiz über eine weitere Verschlimmerung der Situation deutlich zu machen. Ebenso seien die Guten Dienste angesprochen worden.

Die Schweiz wollte im August ein Schutzmachtmandat für die Ukraine gegenüber Russland übernehmen. Moskau wies diese diplomatische Vertretung aber zurück und verwies darauf, dass die Neutralität der Schweiz nicht mehr gegeben sei.

