Betrug Vorsicht: Fälschungen von Briefmarken nehmen zu – wer sie verwendet, kann sich strafbar machen Seit die Post ihre Marken nicht mehr selber druckt, sondern im Ausland herstellen lässt, haben Betrüger leichtes Spiel. Was beim Kauf deshalb beachtet werden sollte. Andreas Maurer 21.01.2023

Die Gutenberg-Druckerei in Liechtenstein stellt einen Teil der Schweizer Briefmarken her. Ein Mitarbeiter führt einen Bogen in die Stanzmaschine ein. Bild: Keystone (Schaan, 7.1.2022)

Zwei Männer betreten einen Thurgauer Veloladen. Sie sprechen Schweizerdeutsch und unterbreiten dem Inhaber ein Angebot: Sie würden grosse Mengen Briefmarken verkaufen. Einen Teil davon könne er in WIR bezahlen.

Das Logo der WIR-Bank. Keystone

Das ist eine Parallelwährung zum Schweizer Franken (1 WIR-Franken = 1 Schweizer Franken), der den Tauschhandel innerhalb des Gewerbes fördern soll. Da das System aber nicht richtig funktioniert, haben viele Teilnehmer stets zu viel WIR-Geld. Jede Gelegenheit, es loszuwerden, ist deshalb willkommen.

Der Velohändler kauft 3000 A-Post-Briefmarken mit einem Wert von je einem Franken. Er zahlt dafür den vollen Betrag: 2100 Schweizer Franken und 900 WIR-Franken.

Original: Marke der Serie Kiefelerbse. Die Post

Die 3000 Marken stammen aus der Serie Kiefelerbse und zeigen eine violette Gemüseblüte. Sie sehen aus wie immer und die Bogen sind wie gewohnt in Plastik eingeschweisst.

Drei Jahre lang verwendet der Thurgauer Velohändler die Marken zur Frankierung seiner A-Post. Dann erhält er von der Post einen Brief. Sie teilt ihm mit, eine Sendung von ihm sei aufgefallen, da sie mit einer gefälschten Marke frankiert sei. Das Schreiben der Post enthält eine Drohung: Wer gefälschte Briefmarken verwende, könne sich damit strafbar machen.

Fälschung: Ein Ermittler zeigt ein beschlagnahmtes Exemplar. Zollverwaltung

Der Velohändler besitzt noch 1700 Briefmarken aus seinem Grosseinkauf. Es widerstrebt ihm, die aus seiner Sicht einwandfreien Briefmarken einfach zu entsorgen. Also verwendet er sie weiterhin.

Zwei Jahre lang geht das gut. Dann meldet sich die Bundeskriminalpolizei bei ihm, die eigentlich Fälle von Schwerstkriminalität verfolgt, aber auch für die Fälschung amtlicher Wertzeichen zuständig ist. Dazu gehören Banknoten und Briefmarken. Der Velohändler gibt die Fälschungen, die er noch besitzt, nun freiwillig heraus: 500 Marken.

Doch die Bundesanwaltschaft verurteilt ihn mit einem Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe. Seine Marken lässt sie vernichten.

Einst war die Schweiz führend im Markendruck

Das Geschäft der Post mit Briefmarken schrumpft. Von Jahr zu Jahr werden weniger Briefe verschickt. Doch für Fälscher ist der Schweizer Markt immer noch interessant – weil es einfacher ist als früher, die Marken zu kopieren.

2001 protestierten PTT-Mitarbeiter gegen die Schliessung der Wertzeichendruckerei der Post. Bild: Keystone (Bern, 11.6.2001)

Bis 2002 druckte die Post ihre Dauermarken selber. In Ostermundigen betrieb die damalige PTT eine Wertzeichendruckerei. Die Aufträge für Sonderbriefmarken vergab sie an die Firma Courvoisier in La Chaux-de-Fonds. Diese war weltweit führend im Briefmarkendruck und hatte Aufträge von über hundert ausländischen Postverwaltungen.

Die Schweizer Qualität hatte allerdings ihren Preis und lohnte sich nach dem Millenniumswechsel nicht mehr. Kurz nacheinander stellten Courvoisier und die PTT ihre Druckereien ein. Seither druckt die Post ihre Marken im Ausland.

Als die Briefmarken noch in der Schweiz gedruckt wurden, hatten sie Sicherheitsmerkmale wie Banknoten: Silberfäden, Wasserzeichen, Prägungen oder Phosphor- sowie Fluoreszenzstreifen, die unter UV-Licht leuchteten. In dieser Zeit wurden kaum Fälschungen bekannt. Der Aufwand war für Betrüger schlicht zu hoch.

Macht es die Post den Betrügern zu einfach?

Christoph Hertsch ist einer von zwölf Briefmarkenprüfern der Schweiz und Herausgeber des renommierten Zumstein-Katalogs, der auch auf Fälschungen hinweist. Er sagt: «Seit die Schweizer Post ihre eigene Wertzeichendruckerei aufgegeben hat, haben die aktuellen Briefmarken keine richtigen Sicherheitsmerkmale mehr.» Jede gute Offsetdruckerei könne diese herstellen. Die Fälschungen könnten nur Spezialisten erkennen, wenn zum Beispiel die Druckart, das Papier, die Zähnung oder die Farben nicht korrekt seien.

Die Post macht es den Betrügern gemäss Hertsch heute einfach, da sie keine Spezialpapiere oder moderne Sicherheitsmerkmale verwende wie Prägehologramme, Thermo-Reliefdrucke oder UV-Lacke. Deshalb hätten die Fälschungen zum Schaden der Post zugenommen. Der Philatelist meint: «Nach meiner Einschätzung müsste die Post wieder mehr in den Druck investieren, um geeignete Schutzmassnahmen gegen moderne Fälscher zu haben, vor allem bei den aktuellen A- und B-Post-Marken.»

Die Post entgegnet, die Marken hätten sehr wohl noch Sicherheitsmerkmale. Welche das sein sollen, sagt sie aber nicht. Sie gibt auch nicht bekannt, wie sie Fälschungen entdeckt und wie oft das vorkommt – angeblich aus Sicherheitsgründen. Nur so viel: Ja, Fälschungen von Kiefelerbse-Marken würden gehäuft vorkommen. Die meisten Fälschungen seien von «ausserordentlich hoher Qualität» und «sehr häufig nur von Fachleuten feststellbar».

Die Post hat reagiert und die Kontrollen und Sicherheitsvorkehrungen in den letzten Jahren «massiv erhöht», wie eine Sprecherin sagt.

Ein Mitarbeiter nimmt einen Bogen Piatti-Sonderbriefmarken aus der Stanzmaschine. Bild: Keystone (Schaan, 7.1.2022)

Die Post empfiehlt, Briefmarken nur an regulären Verkaufsstellen zu besorgen. Wer einen Anruf mit einem Kaufangebot erhalte, solle sich sofort an die Polizei wenden.

Sie ist echt: Marke «Luzern». Post

Manchmal verkaufen die Betrüger ihre Ware nämlich über Callcenter. Auf so einen Fall stiess die Basler Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonspolizei vor vier Jahren. Damals wurden Kopien von Briefmarken mit dem Luzerner Bahnhof als Motiv entdeckt. Sie sahen täuschend echt aus, nur die Farbe stimmte nicht ganz. Gemäss dem aktuellen Stand der Ermittlungen beläuft sich die Schadenssumme auf «mehrere 100'000 Franken».

Die Spuren führen nach Serbien und Rumänien

Ein Coup gelang der Grenzwache 2017. In Diepoldsau (SG) stoppte sie einen serbischen Reisecar-Chauffeur. In seiner Schlafkabine hatte er in braunen Paketen 80'000 Kiefelerbse-Marken versteckt. Die Fälschungen waren nur durch technische Spezialgeräte erkennbar.

An der Grenze sichergestellt: 80'000 gefälschte Briefmarken. Zollverwaltung

Im Fall der Kiefelerbse-Marken, die dem Thurgauer Velohändler angedreht wurden, führen die Spuren nach Rumänien. Verkauft wurden sie von einer Thurgauer Handelsfirma, die damals von einer Rumänin geführt wurde. Inzwischen hat sie das Geschäft an einen Landsmann übergeben, der in Glarus angemeldet ist. Die Telefonnummer der Firma ist nicht mehr in Betrieb, der E-Mail-Account deaktiviert.

Die 32-jährige Frau hat im Handelsregister inzwischen neue Firmen registriert. Dass diese ebenfalls nicht seriös sind, verrät die Adresse des Geschäftssitzes. Diese führt zu einem Hotel in Münsterlingen (TG), in dem die Rumänin längere Zeit logiert hat. Inzwischen ist sie abgereist.

Der geprellte Velohändler versucht nun mit rechtlichen Schritten, von ihrer Firma sein verlorenes Geld einzutreiben.

Eine Reise in die Vergangenheit Ein Beitrag des Schweizer Fernsehens zeigt, wie die PTT-Wertzeichendruckerei arbeitete.

