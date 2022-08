Alain Berset: Seine Antennen-Einsprache und die Macht der Familie

Beschwerde Einsprache gegen Handy-Antenne: In dem Dorf ist der Berset-Clan eine Macht – ist er jetzt zu weit gegangen? Bundesrat Alain Berset, seine Frau und seine Mutter haben sich erfolgreich gegen eine Antenne in ihrer Wohngemeinde Belfaux FR gewehrt. Ihr Vorgehen wirft ein Schlaglicht auf das Freiburger Dorf – und den Einfluss, den die bekannteste Familie dort hat. Doris Kleck, Patrik Müller, Maja Briner 6 Kommentare 26.08.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit der Ruhe ist es vorbei: Die Kirche prägt das Bild von Belfaux.

Ruhig, fast zu ruhig sei es in Belfaux, der 3500-Seelen-Gemeinde im Freiburger Saane-Bezirk. Das schrieb diese Zeitung, als sie vor fünf Jahren die Wohnorte der Bundesräte besuchte und porträtierte.

Am Stammtisch im Café de l’Etoile trafen wir damals eine Frau an, die als Kind in der alten Schmiede gelebt hatte: in einem Herrschaftshaus, wo inzwischen die Familie Berset wohnt. Bundesrat Alain Berset mit Frau und den drei Kindern, den Eltern, Onkel und Tante. Der Clan residiere – je nach Blickwinkel – wie eine Fürstenfamilie oder eine albanische Grossfamilie, hiess es. Das alte Patrizierhaus war von Alain Bersets Grossvater, einem Hufschmied, 1959 ersteigert worden. Es war in einem desolaten Zustand und wurde dann renoviert.

Kürzlich traten Alain Berset und seine Frau Muriel gemeinsam am Filmfestival in Locarno auf. Urs Flueeler / KEYSTONE

In der Nähe dieses Hauses, rund 180 Meter davon entfernt, wollte das Telekomunternehmen Swisscom eine Antenne bauen lassen. Die Profile waren bereits aufgestellt. Doch der Bundesrat, seine Frau sowie seine Mutter und ein weiterer Verwandter haben dagegen erfolgreich Einsprache erhoben, wie der «Blick» berichtete. Und nicht nur das: Der SP-Gesundheitsminister hat sich auch an die Gemeinde gewandt, mit einem Schreiben, in dem er sechs Argumente gegen die Antenne aufführte.

Heikles gesundheitliches Argument des Gesundheitsministers

Seither ist es in dem Dorf, in dem Bersets Mutter einst zehn Jahre Gemeindepräsidentin war, weniger ruhig als auch schon. Das Vorgehen gegen die Antenne machte gar national Schlagzeilen, die NZZ titelte: «Monsieur Bersets Aluhut».

Damit spielte die Zeitung auf die Argumentation der Beschwerdeführer an. Die Bersets machten nämlich nicht nur die zentrale Lage geltend, die gegen die Antenne spreche und das Ortsbild beeinträchtige. Sondern sie erwähnte auch gesundheitliche Gründe. Im Schreiben an die Gemeinde heisst es:

«Elektromagnetische Wellen technologischer Herkunft, insbesondere jene, die von der Mobilfunktechnologie ausgehen, haben schädliche Auswirkungen auf Mensch und Tier.»

Die Einhaltung der Strahlennormen sei deshalb wesentlich, folgerten die Bersets. Den Wortlaut des Schreibens aus dem Jahr 2018 kennt nun das ganze Land, weil eine Freiburger 5G-Gegnerin - gestützt auf das kantonale Öffentlichkeitsgesetz - die Unterlagen verlangt und bekommen hatte. Sie veröffentlichte darauf Bersets Beschwerdebrief.

Das gesundheitliche Argument ist für Alain Berset insofern pikant, als das Bundesamt für Gesundheit (BAG), das in seinem Departement angesiedelt ist, in Stellungnahmen stets darauf pocht, die Antennenstrahlung sei unbedenklich und die Grenzwerte schützten vor zu hoher Belastung. Glaubt Anwohner Berset seinen eigenen Leuten im BAG nicht? Seine Medienstelle liess gegenüber dem «Blick» ausrichten, Berset habe in dem Beschwerdebrief nur darauf hingewiesen, dass «die korrekte Einhaltung der Strahlennormen wesentlich» sei.

Sinnbild für die Widersprüche

Was sich in Belfaux, diesem Dorf zwischen Stadt und Land, abspielt, geschieht in der Schweiz ohne nationales Aufheben hundertfach. Kaum eine Antenne, gegen die nicht gekämpft wird, allerdings meist erfolglos. Der Ausbau des 5-G-Netzes hat bei der Swisscom hohe Priorität, und Standortpromotoren in Politik und Wirtschaft betonen die Bedeutung dieser Technologie. Doch diese polarisiert. Gemäss einer Umfrage von Comparis sind je 40 Prozent der Bevölkerung für und gegen einen schnellen Ausbau des Netzes.

Umfragewerte aus Belfaux gibt es keine, doch das Dorf wirkt wie ein Sinnbild für die Widersprüche. Wer dort aus dem Zug steigt, sieht zwei Welten: rechter Hand die grünen Wiesen mit knorrigen Obstbäumen und Wäldern. Linker Hand eine seelenlose Neuüberbauung, wie sie in jeder Schweizer Agglomerationsgemeinde vorkommt und die das Bevölkerungswachstum auffängt. In zehn Jahren ist die Einwohnerzahl von 2000 auf 3500 Personen gestiegen.

Schlagzeilen machte das Dorf unlängst wegen eines Finanzskandals: Der ehemalige Gemeindekassier soll während elf Jahren Geld abgezweigt haben, insgesamt fast sechs Millionen Franken. Das Freiburger Kantonsgericht bestätigte diesen Sommer das erstinstanzliche Urteil: siebeneinhalb Jahre Haft. Eine Administrativuntersuchung kam zum Schluss, dass die Gemeinde zu spät gehandelt hatte - erste Alarmsignale seien nicht beachtet worden. Alain Bersets Mutter stellte der Bericht jedoch ein gutes Zeugnis aus: In den Jahren von 2001 bis 2010, als Solange Berset Syndique war, habe der Gemeinderat seine Sorgfaltspflicht wahrgenommen.

Racheakt gegen die Bersets?

Sinnbild ist Belfaux auch insofern, als in Wachstumsgemeinden nicht selten Konflikte ausgetragen werden. Hier geben SP und CVP den Ton an. 2011 kam es zu einem kleinen politischen Drama. Es drehte sich um Solange Berset, die Mutter des Bundesrates. Zehn Jahre lang war die SP-Politikerin Gemeindepräsidentin. 2011 wurde sie zwar mit dem besten Resultat wieder in den Gemeinderat gewählt – doch ihre Kollegen in der Exekutive machten einen CVP-Mann zum Chef.

Solange Berset trat zurück, später drei andere SP-Gemeinderäte. Mobbingvorwürfe wurden laut. In der SP witterte man einen Racheakt gegen die Bersets, von Neid und Missgunst war die Rede.

Wörter, die auch jetzt wieder kursieren, wo der Berset-Clan im Alleingang die Antenne zu Fall gebracht hat. Affaire à suivre.

6 Kommentare Bruno Bläsi vor 43 Minuten 2 Empfehlungen Ich finde es sehr schade dass in diesem Bericht nicht explizit erwähnt wird dass es sich bei der Einsprache im Jahr 2018 um eine 4G betriebene Anlage gehandelt hat und nicht um die viel schädlichere 5GIm eigenen Dorf erfolgreich, als Bundesrat für die Schweiz?Danke Herr Berset. 2 Empfehlungen Marco Cantarelli vor 20 Minuten 1 Empfehlung Geliebte und Antenne verschwinden lassen..WOW ! Besser als der Magier Copperfield. Ein Casanova/Magier und eine Pianistin, "danke" SP....wirklich tolle Bundesräte. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen