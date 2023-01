Wegen Zwangheiraten: Imam Mustafa Memeti tritt zurück

Bern Wegen Zwangsheiraten im Haus der Religionen: Imam Mustafa Memeti tritt zurück Ausgerechnet im Haus der Religionen in Bern sollen Zwangsehen geschlossen worden sein. Jetzt tritt Mustafa Memeti als Imam des muslimischen Vereins Bern zurück. Dieser ist verantwortlich für die Moschee im interreligiösen Zentrum. Kari Kälin 05.01.2023, 11.58 Uhr

Imam Mustafa Memeti in der Moschee im Haus der Religionen in Bern. Archivbild: Andre Albrecht

Mustafa Memeti warnte in der Vergangenheit immer wieder, dass konservative Kräfte beim Islam in der Schweiz an Gewicht gewännen. Der Imam des muslimischen Vereins Bern setzte sich auch dezidiert für ein Verhüllungsverbot ein. Jetzt gibt der Mann, eine Stimme der liberalen Muslime, per Ende April sein Amt als Imam des muslimischen Vereins Bern ab.