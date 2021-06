«Unser Ziel: Gleich viel» - Tausende an Frauenstreik-Demo

Tausende Frauen haben am Montagabend an einer Kundgebung in Bern ihre Rechte eingefordert. Mit dem bunten und lautstarken Umzug durch die Innenstadt wollten sie ein Zeichen setzen «gegen das Patriarchat, die Krise und für eine feministische Zukunft».

sda 15.06.2021, 06.38 Uhr