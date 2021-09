Bern Unbewilligte Kundgebung: Vordringen auf Bundesplatz verhindert - Polizei setzt Wasserwerfer ein In Bern kam es erneut zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten. Am späten Donnerstagabend versuchten Demonstrierende, Absperrungen zu überwinden. Allerdings erfolglos. Kevin Capellini (Text), Othmar von Matt (Bilder und Videos) Aktualisiert 24.09.2021, 05.59 Uhr

Am Donnerstagabend versammelten sich mehrere hundert Massnahmen-Kritiker in Bern. Diese sind damit Aufrufen zu einer unbewilligten Kundgebung gefolgt. Sie versammelten sich beim Bahnhof Bern und zogen dann in Richtung Innenstadt. Wie Medien vor Ort berichten, liess die Polizei die Teilnehmenden zunächst gewähren.