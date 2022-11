Bern: 3000 Menschen an Iran-Kundgebung dabei

Nationale Iran-Kundgebung in Bern. CH Media Video Unit

Bern Über 3000 Personen nehmen an nationaler Iran-Kundgebung teil und SP-Nationalrätin schneidet sich die Haare ab In Bern haben sich auf dem Bundesplatz rund 3000 Personen versammelt, um bei der nationalen Iran-Kundgebung teilzunehmen. Die Organisatoren fordern eine Wende in der Schweizer Iran-Politik. 05.11.2022, 15.36 Uhr

Über 3000 Menschen demonstrieren derzeit auf dem Bundesplatz. Sie haben sich in Bern zu einer nationalen Iran-Kundgebung versammelt und folgten damit einem Aufruf der Organisation Free Iran Switzerland. Dies schreibt das Newsportal «BärnToday».

An der Kundgebung hätten auch Nationalratsmitglieder der Mitte, der SP und der Grünen das Wort ergriffen. Beispielsweise die Berner SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen: Aus Protest gegen das brutale Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte gegen Demonstranten hat sie sich die auf dem Bundesplatz die Haare abgeschnitten.

Hier schneidet sich Flavia Wasserfallen die Haare ab. CH Media Video Unit

In der Schweiz müsse ein Umdenken stattfinden, fordern die Organisatoren. So hat auch die Grüne-Nationalrätin Nathalie Imboden vor dem Bundeshaus zu den Demonstrantinnen und Demonstranten gesprochen. Sie sagte: «Eine Schweiz, die die Menschenrechte schützen will, kann sich nicht verstecken hinter innenpolitischen Prioritäten.»