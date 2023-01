Covid-19 Coronatests: Aargauer Spitäler verrechnen unterschiedliche Preise – und wo kann man sich überhaupt noch impfen?

Die Nachfrage nach der Covid-Impfung ist stark rückläufig und wer einen Test machen will, muss diesen seit diesem Jahr selbst bezahlen. Die AZ zeigt, wo überhaupt noch geimpft und getestet wird, was die Tests kosten und in welchen Fällen die Krankenkasse bezahlt.