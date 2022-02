BERATUNGSMANDAT Putin-Lobbyist Gerhard Schröder berät Ringier: Wieder ein Reputationsschaden für das Schweizer Medienunternehmen Der deutsche Altkanzler und Putin-Getreue Gerhard Schröder ist als Berater des Medienhauses Ringier tätig. Die Verantwortlichen zögern, das Mandat zu beenden. Obwohl der Ruf des Unternehmens leidet. Francesco Benini 26.02.2022, 05.00 Uhr

Gerhard Schröder und Ellen Ringier, Ehefrau des Verlegers Michael Ringier, an einem Fest des Medienunternehmens in Luzern. André Albrecht / DIV

Auf der Teppichetage des Medienunternehmens Ringier ist am Freitag Hektik ausgebrochen. Es verbreitete sich die Nachricht, dass der deutsche Altkanzler Gerhard Schröder von den Sanktionen betroffen sein könnte, welche die USA und die EU gegen Russland verhängen. Schröder ist Präsident des Aufsichtsrates von Rosneft, einem Mineralölunternehmen, das mehrheitlich im Besitz des russischen Staates liegt. Und er ist Berater von Michael Ringier und Marc Walder. Ringier ist der Verleger und Präsident, Walder der Chef von Ringier. ist schön und auch

Schröder verbreitet im Westen seit Jahren die Propaganda des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der am Donnerstag einen Angriffskrieg auf die Ukraine befahl. Der Altkanzler besetzt hohe Funktionen in den Gesellschaften der Pipelines Nord Stream. Und er ist als Aufsichtsrat des russischen Erdgaskonzerns Gazprom vorgesehen; die Wahl soll kommenden Sommer stattfinden.

Neue Peinlichkeit nach der Videosequenz des CEO

Schröders Äusserungen über das Regime in Moskau haben im Westen wiederholt Empörung ausgelöst. Er bezeichnete den Autokraten Putin als «lupenreinen Demokraten». Ende Januar erklärte Schröder, er hoffe sehr, dass man «das Säbelrasseln in der Ukraine» einstelle. In der SPD mehrten sich danach die Stimmen, wonach man den Altkanzler aus der Partei ausschliessen sollte.

Am Donnerstag schrieb Schröder in den sozialen Medien: «Der Krieg und das damit verbundene Leid für die Menschen in der Ukraine muss schnellstmöglich beendet werden». Er schob die Einschätzung nach, dass es im Verhältnis zwischen Russland und dem Westen «viele Fehler auf beiden Seiten» gegeben habe. Und Schröders abschliessende Bemerkung konnte man so interpretieren: Der Westen soll bei den «notwendigen Sanktionen» gegen Russland nicht übertreiben.

Mehrere deutsche Politiker und Zeitungskommentatoren fordern Schröder nun auf, seine lukrativen Mandate für die Energiekonzerne umgehend abzugeben. Für das Schweizer Medienhaus Ringier stellt sich die Frage: Soll das Beratermandat des Kreml-Lobbyisten weitergeführt werden?

Frank A. Meyer brachte Schröder zu Ringier

Schröder berät Ringier seit 2006. Er begleitet Michael Ringier und Marc Walder auf Auslandreisen und dient den beiden als Türöffner zu einflussreichen Politikern und Wirtschaftsleuten. Am Ringier-Sitz in Zürich wurde für Schröder ein Büro eingerichtet, das dieser aber nicht bezog. Auch die Kolumne des Altkanzlers im «Sonntags-Blick», die Ringier-Publizist Frank A. Meyer ankündigte, erschien nie. Meyer hofiert ausdauernd Politiker, früher in Bern und heute in Berlin, und fädelte das Beratermandat Schröders ein.

Nun befürchtet man bei Ringier einen Reputationsschaden. Das Unternehmen wurde unlängst erschüttert von einer Videosequenz, die Marc Walder zeigte: Der CEO erklärte, dass das Unternehmen die Regierung in der Coronakrise unterstütze. Dieses Bekenntnis war Gift im Abstimmungskampf um das Medienpaket – das die Schweizer Stimmberechtigten vor zwei Wochen zurückwiesen.

Das Unternehmen betont, dass Schröder operativ nicht tätig sei

Soll man sich trennen vom Altkanzler, den der inhaftierte russische Oppositionelle Alexej Nawalny einen «Laufburschen Putins» nennt? Bei Ringier hofft man, dass Schröder von sich aus das Mandat bald abgibt. Selber die Reissleine zu ziehen, davor schrecken die Verantwortlichen bisher zurück.

Ringier-Sprecherin Johanna Walser betont, dass Schröder das Beratungsmandat für das Unternehmen völlig unabhängig von seinen weiteren Mandaten wahrnehme. «Aktuell gibt es kein Beratungsthema, bei dem Gerhard Schröder für die Ringier-Gruppe aktiv ist. Schröder ist und war nie Mitglied in einem operativ tätigen Ringier-Gremium.»