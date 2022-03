Benzinpreis «Nicht so dramatisch wie während der Ölkrisen in den 70er-Jahren»: Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann ordnet hohe Benzinpreise ein Der Erdölpreis schwankt stark, die Benzinpreise in der Schweiz liegen bei weit über 2 Franken pro Liter. Wie ist das historisch einzuordnen? Der Wirtschaftshistoriker erklärt. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann sagt: «Die Situation ist nicht so dramatisch wie während der Ölpreiskrisen in den 1970er-Jahren.» Alex Spichale

Schon seit Tagen liegt der durchschnittliche Benzinpreis in der Schweiz bei weit über zwei Franken. Es ist eine Folge des Ukraine-Kriegs und der Sanktionen gegen Russland, welche sich auf den globalen Ölpreis auswirken. Dieser schwankt aktuell stark: Nach Kriegsausbruch stieg er rasant an und erreichte letzte Woche bei der Sorte Brent einen Wert von über 130 Dollar pro Barrel. Am Dienstag sank der Preis dann teilweise wieder unter 100 Dollar pro Barrel.

Derweil verharren die Benzinpreise auf dem rekordverdächtig hohen Niveau. Es werden Erinnerungen wach an die Ölpreiskrisen in den 1970er-Jahren, als die Benzinpreise ebenfalls stark anstiegen. Inwiefern ist die aktuelle Situation damit vergleichbar?

Alles anzeigen

«So dramatisch wie während der Ölpreiskrisen in den 1970er-Jahren ist die Situation nicht», sagt Tobias Straumann, Professor für Geschichte der Neuzeit und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Zürich. «Damals hat sich der Ölpreis vervierfacht. Auch wenn der Benzinpreis jetzt stark gestiegen ist, ist er real gesehen weniger hoch als in den 70er-Jahren.»

Aufgrund des höheren Wohlstandes sei der Preisanstieg heute besser verkraftbar. Hinzu komme, dass die Abhängigkeit von Öl und Benzin bei der ersten Krise im Jahr 1973 viel grösser gewesen sei, so Straumann:

«Das Öl war damals seit dreissig Jahren spottbillig, wodurch sich die Industrie stark auf diese Energiequelle stützte.»

Vom Ölpreisschock sei man komplett überrascht worden. Heute habe man sich daran gewöhnt, dass der Ölpreis schwanken könne, und sei dabei, die Abhängigkeit zu lockern.

Besonders Kleinverdiener trifft der hohe Benzinpreis aber auch heute hart. «Die dreissig Prozent mit dem geringsten Einkommen sind unmittelbar betroffen», sagt Straumann. Die meisten Leute könnten mit dem hohen Preis allerdings besser umgehen als früher, weil der öffentliche Verkehr viel besser ausgebaut sei.

Starke Schwankungen sind typisch für eine Kriegssituation

Einen weiteren Unterschied zu den 1970er-Jahren sieht Straumann im geopolitischen Kontext. Damals habe die Mehrheit der erdölexportierenden Länder mit einem Embargo gedroht, heute sei nur die Versorgung mit russischem Erdöl in Frage gestellt.

Allerdings sei auch die heutige Situation unberechenbar: «Die extremen Schwankungen am Ölmarkt sind typisch für eine Kriegssituation.» Doch selbst wenn der Krieg schnell zu Ende wäre, würde sich die Unsicherheit nicht sofort legen, glaubt Straumann:

«In den nächsten Wochen bleibt die Situation extrem volatil.»

Dazu kommt, dass die Situation bereits vor dem Krieg schwierig war. Auf der einen Seite führte der schnelle Aufschwung zu einer Angebotsknappheit und steigenden Preisen. Auf der anderen Seite gab es immer wieder Probleme bei den Lieferketten. Straumann: «Mit dem Krieg kommen nun zwei heikle Situationen zusammen. Das macht eine Prognose zur weiteren Entwicklung sehr schwierig.»

Schlittern wir gar in die nächste Wirtschaftskrise?

Es ist laut Straumann schwer zu sagen, ob wir bald in einer Wirtschaftskrise landen. Ausschliessen kann er es nicht: «Es könnte eine Phase mit hohen Preisen und kleinem Wachstum geben.» Weltweit sehe man schon länger einen Anstieg der Inflation, und jetzt komme noch die Nervosität an den Rohstoffmärkten hinzu. In der Schweiz sei von den generell höheren Preisen jedoch noch nicht viel zu sehen. Dank dem starken Franken falle ein grosser Teil der importierten Inflation weg, so Straumann.

Geschichts- und Wirtschaftskenner Tobias Straumann, geboren 1966 in Wettingen und aufgewachsen in Oberrohrdorf, ist Wirtschaftshistoriker und Titularprofessor für Geschichte der Neuzeit und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Zürich. Zudem lehrt er am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel. Er forscht vor allem über europäische Geld- und Finanzgeschichte sowie über Wirtschaftsgeschichte und -politik der Schweiz. Einer grösseren Öffentlichkeit ist er durch sein Gutachten zur UBS-Krise bekannt geworden. Straumann ist verheiratet und wohnt mit seiner Familie in Zürich. (R.A./pmü)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen