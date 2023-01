Benedikt XVI. Der Papst als ungeliebter Sympathieträger: Weshalb er uns fasziniert – und wir der Kirche trotzdem den Rücken kehren Heute treten viele aus der Kirche aus, morgen aber warten sie in Rom stundenlang auf dem Petersplatz, um den Papst am aus seinem Fensterchen das Angelus-­Gebet sprechen zu hören. Weshalb? Christin Berzins Jetzt kommentieren 04.01.2023, 18.00 Uhr

Kaum war Papst Benedikt XVI. tot, läuteten in der Schweiz die Kirchenglocken, als sei ein Heiliger gestorben. Vergessen die Missbrauchsfälle, über die er einst wusste und nichts dagegen unternahm? Vielleicht passt es zur Schweiz: Mehr als 700 Jahre hat man gegen fremde Vögte gekämpft, und trotzdem bewundern wir freien Schweizer und Schweizerinnen nichts mehr als die Macht. Milliardären, Diktatoren und Kriegstreibern kann das auch passieren. Und vor allem dem Adel: dem weltlichen wie dem geistlichen. Das ist öffentlich unvergänglicher, kurioserweise politisch korrekter.

Queen Elizabeth II. (1926–2022) konnte kein noch so deftiger Skandal ihrer Familienmitglieder etwas anhaben: Sie wurde zu einer weltlichen Heiligen – losgelöst von ihrem Tun und ihren Aufgaben.

Genauso geht es dem Papst. Heute treten zwar viele aus der Kirche aus, morgen aber warten sie in Rom stundenlang auf dem Petersplatz, um den Papst am Sonntagmittag aus seinem Fensterchen das Angelus-­Gebet sprechen zu hören. Als kleiner Diener Gottes inszeniert sich da der Heilige Vater in prächtig Einfachheit. So weckt dieses Wesen in vielen das Gefühl der Ergebenheit, wenn nicht der Liebe, dann sicherlich der Furcht. Für Michail Lermontow ist das im Roman «ein Held unserer Zeit» das erste Zeichen und der höchste Triumph der Macht.

Dass die vom Papst zur Schau getra­gene Macht auch wirkt, müssen ihre äusseren Zeichen über alles uns Vorstellbare reichen: Dafür ist der Boutique-Staat Vatikan ideal, er präsentiert vor allem im Dom und in seinen Museen unzählige Schaustücke, die diese Autorität symbolisieren. Am simpelsten und grossartigsten versinnbildlicht sie die weltumspannende Kuppel des Petersdomes, am intellektuellsten und prächtigsten die Sixtinische Kapelle, die man nach unglaublichen langen Gängen, Winkeln und Treppen und Treppchen betritt und deren Faszination sich höchstens ein Fisch entziehen kann.

Hinzu kommt, dass die Rituale des Papstes in seinem Tod und in seinem Leben so erhaben vorgetragen werden, dass wir sie bewundern, obwohl nichts leichter wäre, als darüber zu lachen.

Ob Fussballer, Politikerin oder Künstler: Keiner kam von einer Audienz nicht ohne verklärtes Lächeln und voller Bewunderung zurück. Papst Benedikt XVI. mochte mit seinem Rücktritt so tun, als sei er ein Mensch. Jetzt aber, wo er tot ist, ist er endgültig zum Stellvertreter von Jesus Christus auf Erden und Nachfolger von Apostel Petrus geworden. Schon munkelt man von einer Express-Heiligsprechung.

Die Inszenierung der offiziellen Bilder seines aufgebahrten Leichnams hätten weder Opernregisseur Franco Zeffirelli noch Hollywood-Fantast Steven Spielberg besser hingekriegt. Selbst Italiens Superintellektueller Vittorio Sgarbi (*1952) zeigte sich gestern seinen 889377 Twitter­followern betend vor Benedikt.

Naturgemäss taugt der Papst auch bestens für Filme und Romane. Dan Brown spielte im verfilmten Roman «Illuminati» mit allen möglichen Mythen und Ritualen, machte daraus ein faszinierendes Gemälde der Macht und Intrigen: An aller Anfang steht der Tod eines Papstes.

Angewidert könnte man sich danach von der katholischen Kirche abwenden, aber umso erwartungsfroher fahren wir danach nach Rom und bewundern den ganzen Zauber: Wir steigen an der Stazione Termini in den 64er-Bus, ruckeln zum Vatikan, wo schon die Amtssprache (Latein) nicht abgefahrener sein könnte. Alsbald gehen wir das Heiligtum vor Augen ergriffen durch die Via della Conci­liazione – Strasse der Versöhnung – (Diktator Mussolini liess sie bauen), staunen auf dem Petersplatz Bauklötze und stellen uns drei Stunden in die Schlange, um in den Dom zu gelangen. Könnten wir danach auch noch für einen Zuschlag von 17.50 Euro den lebenden Papst sehen, würden wir nochmals 6 Stunden warten.

Papst Johannes Paul II. (1920–2005) wurde zum Popstar, den auf seinen Reisen vor allem auch die Jugend bejubelte. An seinem langen Sterben nahm die Welt teil. Gewollt oder ungewollt wurde er damit nicht zum Botschafter, sondern zur Werbeikone des Katholizismus. Danach war Papst-Werden ein nationales Ereignis wie ein Fussballweltmeistertitel.

Der Vatikan wäre blöd, sich nun das Spektakel einer «echten» Papst-Beisetzung entgehen zu lassen. Nur so schaut die ganze Welt nach Rom und huldigt ihr: In ganz Deutschland sollen zur Beerdigung um 11 Uhr die Kirchenglocken läuten. Pomp, Ritual oder Kitsch? Der Papst jedenfalls wurde in unserem Hang zur Bewunderung der Macht zu einer Ikone, er lässt eine längst vergangene Welt auferstehen, die wir sonst in Filmen und Romanen bewundern. Dass er aus Fleisch und Blut, ja sterblich ist und unglaublich viel Macht über die Welt hat, kann im Moment seines Todes leicht vergessen gehen.

