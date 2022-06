Bellinzona: Sepp Blatter erscheint fröhlich zum Fifa-Prozess

Am Mittwochmorgen hat der Prozess gegen die Ex-Präsidenten von Fifa und Uefa, Sepp Blatter und Michel Platini begonnen. Kurz vor 9 Uhr traf der 86-jährige Blatter vor dem Bundesgericht in Bellinzona ein. Im Prozess geht es um eine verdächtige Zahlung von zwei Millionen Franken an Platini aus dem Jahr 2011.

Katja Jeggli 08.06.2022, 10.50 Uhr