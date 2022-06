SVP-Zürich: Gregor Rutz will in den Ständerat

BEGEHRTES MANDAT Kampf um einen Sitz im Ständerat: SVP-Nationalrat Gregor Rutz steht bereit Ruedi Noser (FDP) kandidiert 2023 nicht mehr für den Ständerat. Nun gibt Gregor Rutz zu verstehen, dass er dessen Nachfolge antreten will. Francesco Benini 21.06.2022, 20.00 Uhr

Meldet Ambitionen an: der Zürcher SVP-Nationalrat Gregor Rutz. Bild: Keystone

In den Kantonalzürcher Parteien wird die Frage eifrig diskutiert: «Wen nominieren wir für den Ständerat?» Ruedi Noser hat am Montag bekanntgegeben, dass er 2023 abtritt. Die FDP will sich den Sitz mit Nationalrätin Regine Sauter sichern.

In der SVP hielten sich mögliche Anwärter bisher bedeckt. Nun erklärt Nationalrat Gregor Rutz auf Anfrage: «Nicht nur die SVP als grösste Regierungspartei, sondern auch das Gewerbe und die selbstständigen Unternehmer aus dem Kanton Zürich sollten unbedingt wieder im Ständerat vertreten sein.» Vor diesem Hintergrund werde er eine Kandidatur für den Ständerat ernsthaft prüfen.

Rutz stellt Kriterien auf, die er selber erfüllt: Er ist selbstständiger Unternehmer und führt eine Agentur, die sich auf Strategie- und Kommunikationsberatung spezialisiert hat. Rutz gibt also zu verstehen, dass er zu einer Kandidatur bereit ist.

In den Nationalrat rückte er im Jahr 2012 nach. Sehr gut schnitt der 49-jährige Jurist in den vergangenen Wahlen von 2019 ab: Er landete auf dem zweiten Platz der SVP-Liste, nur knapp hinter Roger Köppel. Rutz holte auch Stimmen von Anhängern anderer bürgerlicher Parteien. Die Volkspartei braucht einen Kandidaten, der nicht allzu polarisierend auftritt; anders kann sie den Sitz in der kleinen Kammer, den sie 2007 verlor, nicht zurückgewinnen.

Noch andere Kandidaten könnten sich anmelden

Rutz betont, dass die Nomination des Kandidaten Sache der Partei sei. Wie man hört, überlegen sich die SVP-Nationalräte Alfred Heer und Thomas Matter ebenfalls, in den Wahlkampf für den Ständerat zu steigen. Beide waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Wird Rutz nominiert, stösst er auf starke Konkurrentinnen und Konkurrenten: Daniel Jositsch (SP) dürfte die Wiederwahl in den Ständerat ohne besondere Anstrengung schaffen. Für die Grünen tritt Parteipräsident Balthasar Glättli oder Marionna Schlatter an; sie sitzen beide in der grossen Kammer. Die Grünliberalen schicken entweder ihre Fraktionspräsidentin, Tiana Angelina Moser, oder Nationalrat und Parteivater Martin Bäumle ins Rennen.