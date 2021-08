PR für die Autobahnen: Bund zahlt Millionen für Werbeagenturen

Baustellen Millionen für die Autobahn-PR: Der Bund beschäftigt eine Armada an Werbeagenturen Wird auf den Nationalstrassen gebaut, greift der Staat gerne auf die Dienste privater Berater zurück. Wofür wird das PR-Geld ausgegeben? Und wer sichert sich die dicksten Aufträge? Sven Altermatt 13.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Comicfigur «Fredi Vogl» soll die Bevölkerung über die Sanierung der Stadtautobahn in St.Gallen aufklären. Bild: Raphael Rohner

Um seine Botschaften unters Volk zu bringen, schiesst der Bund den Vogel ab: So lässt sich etwas überspitzt eine Kampagne zusammenfassen, die derzeit in und um die Stadt St.Gallen für eine Posse sorgt. Ein Kindercomic, den das Bundesamt für Strassen (Astra) vor Ort in alle Haushalte verschickt hat, erhitzt die Gemüter.