Am Sonntagnachmittag ist ein Autofahrer aus bislang unbekannten Gründen in Bauma von der Strasse abgekommen. Dabei krachte er mit seinem Auto in einen Baum und stürzte anschliessend ein Waldstück hinunter. Der 31-Jährige verstarb trotz Reanimationsmassnahmen noch vor Ort.

17.10.2022, 10.47 Uhr