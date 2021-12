Neues Phänomen Angriffe auf Bankomaten werden gefährlicher: Die Täter verwenden vermehrt Sprengstoff Dank Schweizer Polizeiarbeit werden international aktive Bankomaten-Bomber verhaftet. Diese Woche stehen sie in Bellinzona und Kopenhagen vor Gericht. Eine Erfolgsgeschichte. Andreas Maurer Jetzt kommentieren 21.12.2021, 13.30 Uhr

Tatort Sevelen SG. Die Wucht der Detonation schleudert Wandteile aufs Trottoir. Bild: Kantonspolizei (Sevelen, 12.12.2019)

Es ist nach Mitternacht. Die Bahnhofstrasse von Sevelen SG, einem Dorf an der Grenze zu Liechtenstein, ist menschenleer, als sich am Bankomaten der Raiffeisenbank zwei Gestalten zu schaffen machen. Auf dem Blech vor der Tastatur bringen sie eine zwölf Zentimeter breite Ladung Triacetontriperoxid an, ein hochexplosiver Sprengstoff. Wer ihn verwendet, geht das Risiko ein, sich selber in die Luft zu sprengen. Schon geringe Einwirkungen können zur Explosion führen: ein Schlag, Reibung, Hitze oder ein Funke.

Am 12. Dezember 2019 um 1.33 Uhr knallt es. Die Bedienkonsole des Bankomaten und Teile der Wandplatten fliegen auf die Strasse. Fenster zerbersten. In der Bank fallen Deckenelemente zu Boden. Der Tresor hinter dem Bankomaten ist deformiert, aber nicht aufgesprengt. Die zwei Männer bearbeiten ihn mit Geissfüssen. Aus der obersten Geldkassette können sie 633 Zweihunderternoten herauszunehmen, 126'000 Franken.

Glück gehabt: Keine Verletzten

Der Schaden am Gebäude beträgt 100'000 Franken. Es hätte aber noch viel schlimmer enden können. Über der Bank befinden sich 16 Wohnungen. In der Anklageschrift der Bundesanwaltschaft steht:

«Es war Zufall, dass Menschen weder von herumgeschleuderten Gebäudeteilen getroffen wurden, noch durch eine mögliche Verschiebung der Gebäudestatik das Gleichgewicht verloren, stürzten, irgendwo anschlugen oder von umfallenden Gegenständen getroffen wurden.»

Schweizweit wird im Durchschnitt alle 16 Tage ein Bankomat gesprengt. 23 Fälle hat die Bundespolizei Fedpol dieses Jahr schon registriert. Die Zahlen zeigen, dass sich der Modus Operandi verändert hat.

Früher liessen die Täter in den meisten Fällen Gas in das Gehäuse ein und zündeten es an. Mittlerweile sind viele Automaten mit Detektoren ausgerüstet, die das Gas automatisch neutralisieren.

Dieses Jahr haben die Täter in der Mehrheit der Fälle Sprengstoff eingesetzt. Die selbst gebastelten Bomben sind unkontrollierbar. Die Täter nehmen davon lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Es gibt nur eine Limite: Die Detonation sollte nicht so stark sein, dass sie die Geldnoten pulverisiert.

In den meisten Fällen entwischen die Täter. Im Fall Sevelen machen die Bancomaten-Bomber aber einen Fehler. Sie werfen ihr Werkzeug in ein Gebüsch. An den Geissfüssen haften DNA-Spuren, und am Bankomaten finden die Ermittler Lackspuren, die zum Werkzeug passen.

Acht Tage später fliegt ein Bankomat in Neftenbach ZH in die Luft. Wieder findet die Spurensicherung am Tatort ein Brecheisen mit DNA-Spuren. Sie stimmt mit einer der beiden Proben von Sevelen überein.

Fedpol findet die beiden mutmasslichen Täter mit einer internationalen Fahndung. Ein Abgleich mit Europol ergibt, dass die DNA-Spuren zwei einschlägig bekannten Kriminellen aus Rumänien gehören: Ionel T., 43 Jahre alt, und Dumitru P., 31 Jahre alt.

GPS-Sender am BMW des Täters

Im Juni 2020 lässt Fedpol nach den beiden Männern mit internationalen Haftbefehlen fahnden. Die dänische Polizei bemerkt, dass Ionel T. soeben mit einem BMW eingereist ist. Mit ihm unterwegs ist ein anderer Mann.

Die dänische Polizei hätte nun Ionel T. sofort verhaften und in die Schweiz ausliefern können. Doch dann hätte sie den anderen Mann laufen lassen müssen. Die Dänen entscheiden sich für eine riskante Strategie. Sie bringen einen GPS-Sender am BMW an und lassen die Männer ihr nächstes Verbrechen begehen.

Luzern Bahnhof, die Täter im Stress. Luzerner Polizei Leytron VS, 13. Dezember 2019. Überwachungskamera zeigt die Täter bei der Arbeit. Kantonspolizei Eglisau ZH, 24. Juni 2021. Alles in Schutt gelegt. Kantonspolizei Nussbaumen AG, 4. Mai 2021. Mauerteile fliegen herum. Kantonspolizei Solothurn, 26. Mai 2021. Wo ist der Bancomat? Kantonspolizei Hüntwangen ZH, 18. September 2021. Nur das Bild der starken Fitnesstrainerin ist stehen geblieben. Kantonspolizei Killwangen-Spreitenbach AG, 23. Dezember 2020. Bancomat zerstört, Snackautomat intakt. Kantonspolizei Neftenbach ZH, 20. Dezember 2019. Die Spurensicherung hat den Ort des verschwundenen Automaten markiert. Kantonspolizei Vicosoprano GR, 28. September 2020. Ein Scherbenhaufen. Kantonspolizei Sevelen SG, 12. Dezember 2019. Detonation zerstört auch den Nebenraum. Kantonspolizei

Die Bankomaten-Bomber schlagen in Ålsgårde zu, einem Fischerdorf an der Nordküste der Insel Seeland. Die Explosion ist so heftig, dass die Banknoten im Tresor zerstört werden. Die Bank wird fast 50'000 Kronen vernichten müssen. Dennoch können die Bombenleger den Tresor nicht aufbrechen. Sie fahren in ihrem BMW davon – mit noch einem Kilo Sprengstoff. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal.

Doch dann schlägt die dänische Polizei zu und nimmt das Duo in Kopenhagen fest. Die Strategie ist aufgegangen. Die Detonation hat nur Sachschaden verursacht. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Strenges dänisches Gesetz: Sieben Jahre Gefängnis

Die dänische Justiz arbeitet schnell. Schon im April 2021 werden Ionel T. und sein Komplize von einem lokalen Gericht verurteilt. Ionel T. wird mit sieben Jahren Gefängnis bestraft. Die relativ lange Haft geht auf eine Verschärfung des dänischen Strafgesetzes vor vier Jahren zurück. Allein der Besitz von Sprengstoff an einem öffentlichen Ort wird mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft.

Ionel T. streitet alles ab und behauptet, während der Tatzeit woanders gewesen zu sein. Er hat Berufung eingelegt. Derzeit (am 21. und 22. Dezember) findet die zweitinstanzliche Verhandlung vor dem Obergericht in Kopenhagen statt. Später wird er sich wegen der Delikte in der Schweiz und ähnlicher Vorwürfe aus Deutschland verantworten müssen. Der dänische Staatsanwalt bezeichnet ihn als reisenden Spezialisten für Bankomaten-Sprengungen.

Testfall für das Bundesstrafgericht

Gleichzeitig (am 22. Dezember) steht Dumitru P. in Bellinzona vor dem Bundesstrafgericht. Es ist die erste Anklage der Bundesanwaltschaft gegen einen mutmasslichen Bankomaten-Bomber. P. hat in den ersten Einvernahmen ebenfalls alles abgestritten und T. als einen Freund bezeichnet, den er schon lange kenne. Er verwickelte sich jedoch in mehrere Widersprüche.

Ein weiteres Indiz: Kurz nach der Tat loggt er sich in einem österreichischen Café, 40 Kilometer vom Tatort entfernt, mit seinem Handy ins WLAN ein. Festgenommen wird er im österreichischen Bregenz. Das Landeskriminalamt Voralberg liefert ihn an die Schweiz aus und fährt ihn zum Grenzübergang Oberriet SG, wo er von der Bundeskriminalpolizei festgenommen wird. Inzwischen sitzt er im vorzeitigen Strafvollzug im Zürcher Gefängnis Pöschwies.

Der Prozess wird zeigen, ob das Strafrecht dem neuen Anschlagsphänomen gerecht wird. Die Mitte-Partei fürchtet, dass die Gerichte zu tiefe Strafen verhängen könnten, und fordert eine Gesetzesverschärfung. Der Bundesrat hat in einer Vorstossantwort jedoch darauf hingewiesen, dass Strafen bis zwanzig Jahre Haft möglich und die Bedenken somit unbegründet seien. Nun steht der Praxistest bevor.

Bargeld ade: Schweizer Banken bauen Geldautomaten ab

Im vergangenen Jahr sind in der Schweiz fast zweihundert Bankomaten verschwunden. Das zeigt die neuste Statistik der Nationalbank.

Ein Grund dafür ist, dass das Bargeld in der Schweiz an Bedeutung verloren hat. Gleichzeitig sind die meisten Automaten für die Banken ein Verlustgeschäft.

Die Coronakrise beschleunigt den Abbau. Jede dritte Person gibt an, deshalb künftig weniger Bargeld zu nutzen und stattdessen mit Karten und kontaktlos zu zahlen.

Hinzu kommt: Die Geldautomaten sind ein Sicherheitsproblem. Die Zürcher Kantonalbank hat wegen der Anschlagsserie mehrere Geräte ausser Betrieb genommen, wie eine Sprecherin bestätigt. Die Bank prüfe derzeit Massnahmen, um die Automaten besser zu schützen, und werde diese sobald wie möglich umsetzen. Das grösste Risiko sind Bankomaten in Wohngebäuden.

Die Schweizer Banken überprüfen derzeit ihre Sicherheitskonzepte. Auf Anfrage sind jedoch nur nichtssagende Statements erhältlich. Diese klingen etwa so: «Das Sicherheitsteam von Raiffeisen Schweiz analysiert die aktuelle Sicherheitslage detailliert und leitet daraus allfällige Massnahmen ab.»

Deutsche Geldhäuser sind einen Schritt voraus

In Deutschland hingegen ist die Zeit der schönen Worte vorbei. Am stärksten betroffen ist Nordrhein-Westfalen. Hier empfiehlt das Landeskriminalamt, alle Geldautomaten aus Wohnhäusern zu entfernen und in separaten Bauten unterzubringen.

Und die Geldhäuser handeln. Denn allein im letzten Jahr haben sie durch die Angriffe in Deutschland 17 Millionen Euro Bargeld verloren und ein Vielfaches davon an Sachschaden verbucht.

Jens Guschmann ist Sicherheitsbeauftragter des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe und setzt das sogenannte niederländische Modell um. Auf Anfrage sagt er:

«Wir wollen die Geldautomaten und die Filialen trennen und alle Automaten in separaten sprengsicheren Gebäuden unterbringen.»

Geldautomat der Zukunft? Modell der Firma Veloform. Bild: Veloform

Die Sparkassen setzen auf Produkte der Firma Veloform. Sie hat mehrere Modelle von bombensicheren Bauten für Geldautomaten entwickelt. Sie gehen durch eine Ladung Sprengstoff zwar auch kaputt. Die Täter sollen dabei jedoch nicht an das Bargeld kommen. Zudem entstehen keine Kollateralschäden, weil die Kabäuschen freistehend sind.

Bereits 250 davon wurden in letzter Zeit aufgestellt. Kostenpunkt: 50'000 bis 70'000 Euro pro Stück. Zum Vergleich: Der herkömmliche Geldautomat, der in Sevelen gesprengt wurde, ist auf der Schadensabrechnung mit 60'000 Franken verbucht.

