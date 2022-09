Kriminalität Schon wieder explodiert ein Bancomat: Wo die Gangster zuschlagen – eine Analyse der Tatorte zeigt ein auffälliges Muster Die Polizei ermittelt mit Spezialteams gegen Bancomatensprenger, doch sie kann die Anschlagsserie einfach nicht stoppen. Neue Daten zeigen: Betroffen ist fast immer die gleiche Bank. Andreas Maurer Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Tatort Schötz: Trümmer des Raiffeisenautomaten bei der Landi-Filiale Bild: Polizei Luzern (16. September 2022)

Die Schürmatt in Schötz LU ist ein typisches Stück Land-Schweiz. Auf der einen Seite der Hauptstrasse liegt eine Kuhweide, auf der anderen ein grosser Parkplatz mit einer Landi-Filiale, einem Raiffeisenautomaten und einer Agrola-Tankstelle.

Mitten in der Nacht gerät diese Welt ins Wanken. Am Freitag, 16. September, um 3.50 Uhr explodiert der Bancomat. Schwere Trümmerteile fliegen bis zu zehn Meter weit. Die Wucht der Detonation ist so stark, dass der Boden auch 50 Meter weit entfernt zittert. Dort steht eine Waschanlage. Eine Überwachungskamera hält fest, wie die Staubsauger-Module zum Zeitpunkt der Explosion wackeln.

Schwarz-Weiss-Bilder einer anderen Kamera dokumentieren die Tat. Ein weisser Fiat-Kleinwagen fährt auf das Areal. Vermummte Typen in Overalls machen sich am Bancomaten zu schaffen. Sie benötigen zehn Minuten, um den Sprengstoff anzubringen. Sie agieren flink, die Handgriffe sitzen.

Nach der Explosion dauert es wieder etwa zehn Minuten, bis die Geldkassetten aus dem Tresor entfernt sind und der Wagen davon braust. Gemäss den Ermittlungen nehmen die Täter den Autobahnanschluss in Dagmarsellen und fliehen in den Aargau, wo sie ihr Fluchtauto stehen lassen und unerkannt weiter reisen.

«Wirklich schlimm»: Landi-Geschäftsführer ist erschüttert

Um 6 Uhr morgens klingelt das Telefon bei Peter Lütolf, Geschäftsführer der Landi Luzern-West. Seine Mitarbeiterin des Tankstellenshops meldet ihm, dass sie nicht wie gewohnt die Verkaufsstelle öffnen könne, weil die Polizei das Areal zur Sperrzone erklärt habe. Sprengstoffspezialisten untersuchen, ob noch Explosionsgefahr besteht, und sammeln Spuren.

Um 6.30 Uhr trifft Lütolf vor der Landi in Schötz ein und ist erschüttert. «Diese Verwüstung», sagt er, «sieht wirklich schlimm aus.» Der Fall macht ihn betroffen. Es sei nicht nur der Sachschaden, der ihn beschäftige, dieser sei versichert und reparierbar. Was ihm zu schaffen mache, sei die Ohnmacht, die er spüre:

«Ich kann nicht verstehen, dass in unserem Land immer wieder solche Sprengstoffanschläge passieren und man das Problem einfach nicht in den Griff kriegt.»

Einige Mitarbeitende hätten nun ein ungutes Gefühl, sagt er.

Sie haben tatsächlich Grund zur Sorge, wie Recherchen zeigen. Denn der Fall in Schötz entspricht einem Muster, das sich wiederholen dürfte. Dieses Jahr wurden schweizweit bereits 16 Bancomaten gesprengt.

Eine Auswertung der Tatorte zeigt: Die Hälfte davon liegt bei Einkaufszentren, die sich ausserhalb der Ortszentren befinden und für die motorisierte Kundschaft konzipiert sind. So können die Täter nachts ungestört zufahren und über den nächsten Autobahnanschluss fliehen. Schon dreimal waren dieses Jahr Landi-Filialen betroffen. Auch grosse Coop-Läden und Baumärkte sind regelmässige Ziele.

Tatort Lohn-Ammannsegg BE: Bancomatentrümmer in der Landi-Filiale. TeleBärn (11. Mai 2022)

Eine Analyse der Tatorte zeigt zudem: In der Mehrheit der Fälle sind es Raiffeisenautomaten, die in die Luft fliegen. Die Täter wählen diese hauptsächlich wegen der Standorte. Die Raiffeisenbanken betreiben das grösste Bancomatennetz und sind auf ländliche Standorte spezialisiert.

Veraltet: Die Bank Cler baut jetzt viele Automaten ab

Für die Täter gibt es allerdings noch ein zweites Kriterium. Veraltete Bancomaten lassen sich einfacher sprengen. Bei diesen sind die Tresortüren zu wenig gesichert. Schon eine kleine Explosion genügt, um sie einzudrücken.

Die neueste Generation der Bancomaten hat stärkere Tresore und ist zudem mit weiteren Schutzmechanismen ausgerüstet wie Farb- oder Leimpatronen, welche die Geldnoten bei einer Explosion unbrauchbar machen. Bei Raiffeisen heisst es auf Anfrage, die Sicherheitsstandards seien branchenüblich und auf dem aktuellsten Stand.

Tatort Spreitenbach: Automat der Bank Cler fehlt im Shoppi Tivoli – für immer. Polizei Aargau (9. September 2022)

Dass jedoch nicht nur der Standort, sondern auch der Sicherheitsstandard der Bancomaten ein Grund für die Auswahl der Täter ist, zeigt die Nummer zwei der Angriffsziele. Es ist die Bank Cler. Ihr Automatennetz ist so veraltet, dass ein grosser Teil davon nach den Angriffen nun aufgegeben wird.

Die ehemalige Coop-Bank ersetzt die zerstörten Geräte nicht und baut zudem fast alle Automaten ausserhalb ihrer Geschäftsstellen bis Ende Jahr ab, wie eine Sprecherin bestätigt. Betroffen sind vor allem die Geräte in Coop-Filialen, wo die Kundschaft neuerdings bei einem Mindesteinkauf von zehn Franken auch an den Kassen Bargeld beziehen kann.

Als offiziellen Grund für die Massnahme nennt die Bank allerdings nicht Sicherheitsprobleme, sondern eine abnehmende Nachfrage nach Bargeld, ein Trend, der durch die Pandemie verstärkt worden sei.

Gemäss einer Statistik der Nationalbank bleibt Bargeld jedoch beliebt. Die Transaktionen nehmen sogar wieder zu.

Auffallend ist auch, welche Banken dieses Jahr kein einziges Mal angegriffen wurden: Credit Suisse und UBS. Das könnte nicht nur am urbanen Automatennetz der Grossbanken liegen, sondern auch an erhöhten Sicherheitsvorkehrungen.

Woher die Gangster kommen und wie sie verherrlicht werden

Die Szene der Bancomatenbomber hat ihren Ursprung in den Niederlanden. Es waren Kleinkriminelle in Migrantengettos, welche das Geschäftsmodell entwickelten und in einer Halle sogar ein Trainingszentrum mit Bancomaten für Testsprengungen erstellten.

Zuerst sprengten sie niederländische Geldautomaten, bis die Banken ihre Geräte aufrüsteten. Dann wichen die Täter in den Süden aus, vor allem nach Nordrhein-Westfalen. Als auch die deutschen Banken den Schutz verstärkten, reisten die Gangster weiter in den Süden, bis in die Schweiz.

Gleichzeitig entstand auch in anderen Ländern, vor allem in Rumänien und Frankreich, eine Szene von modernen Bankräubern. Vor drei Jahren schlugen sie in der Schweiz vor allem in grenznahen Orten zu. Nun dringen sie vermehrt ins Landesinnere vor.

Soundtrack der Bancomatenbomber aus den Niederlanden. Semtex ist ein Plastiksprengstoff. Youtube

Die Täter sind meistens in kleinen Gruppen von drei bis vier Personen unterwegs, mieten eine Wohnung in Grenznähe, inspizieren zuerst den Tatort und schlagen dann nachts zwischen 1 und 4 Uhr zu.

Gefährlich: Die Bancomatensprenger nehmen Tote in Kauf

Seit dem Beginn der Anschlagsserie 2019 fliegt alle zwei Wochen irgendwo in der Schweiz ein Bancomat in die Luft. Früher operierten die Täter vor allem mit Gas: Sie füllten die Hohlräume der Automaten damit und zündeten es an. Die Banken reagierten und installierten Systeme, die Gas erkennen und neutralisieren können.

Die Täter passten ihre Taktik an und radikalisierten sich. Inzwischen setzen sie vor allem Sprengstoff ein, der meist auf pyrotechnischen Mischungen basiert. Die Bancomatensprenger nehmen damit Tote in Kauf. Sie riskieren nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch jenes von Passanten, Einsatzkräften und Anwohnerinnen.

Tatort Buchrain: wieder ein Raiffeisengerät bei einer Landi-Filiale. Polizei Luzern (28. März 2022)

Das Bundesamt für Polizei, Fedpol, richtete vor zwei Jahren einen Einsatzstab ein, der bei jeder Sprengung ausrückt. Bei Attacken mit Sprengstoff übernimmt die Bundesanwaltschaft die Strafverfahren. Aktuell sind bei ihr 40 Fälle hängig. Ständig kommt ein neuer dazu. Die meisten Täter entwischen.

Diskussion über die Sicherheit: Wie weiter in Schötz?

In Schötz ist die Landi inzwischen wieder geöffnet, obwohl die Schäden noch immer sichtbar sind. Der Raiffeisenautomat fehlt jedoch. Die Spurensicherung hat die Überreste mitgenommen. Die Landi führt derzeit Gespräche mit Raiffeisen über ein neues Gerät.

Geschäftsführer Lütolf hätte am liebsten neu einen frei stehenden Automaten, damit bei einem nächsten Angriff der Laden nicht mehr beschädigt werden würde. Auf einen Bancomaten verzichten möchte er aber nicht. Denn dieser runde das Gesamtangebot an einem Landi-Standort ab. «Die Leute bei uns», sagt er, «haben noch gerne Bargeld im Sack.»

Sehenswerte Dokumentation von Spiegel TV. Spiegel TV

