Axpo-Rettung: Der Bundesrat muss womöglich auch Haushalten helfen

Axpo-Rettung Die Zeitenwende erreicht die Schweiz: Hilft der Bundesrat in der Krise nur den Grossen und lässt die Kleinen hängen? Mit Steuermilliarden will der Bundesrat den Energiekonzern Axpo retten. Zugleich verweigert er den privaten Haushalten eine Entlastung bei der Stromrechnung - anders als etwa die Regierung Deutschlands. Das geht vorderhand in Ordnung, doch nur, wenn zwei wichtige Voraussetzungen erfüllt sind. Leitartikel zu einem historischen Tag. Patrik Müller 07.09.2022, 05.00 Uhr

Hoher Zeitdruck: Übers Wochenende wurde der Kredit aufgegleist. Cartoon: Silvan Wegmann

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wühlt die Schweiz seit mehr als einem halben Jahr auf, und die Invasion hat zu innenpolitisch aufgeladenen Debatten über Neutralität, Sanktionen, Flüchtlingspolitik und die Kampfjet-Beschaffung geführt. Wirtschaftlich aber hat der Krieg erst gestern die Schweiz mit voller Wucht erreicht, und zwar gleich doppelt.

Am Vormittag teilte der Bundesrat mit, er habe eine Kreditlinie von 4 Milliarden Franken für die Axpo bewilligt – um zu verhindern, dass dem Konzern das Geld ausgeht.

Am Nachmittag gab die Elektrizitätskommission (Elcom) bekannt, wie sich die Stromtarife in den 2150 Schweizer Gemeinden nächstes Jahr entwickeln. Sie schlagen im Durchschnitt um 27 Prozent auf, das bedeutet, dass ein Haushalt im Mittel 260 Franken mehr zahlt als im Vorjahr.

Es war Zufall, dass beide Nachrichten am selben Tag eintrafen, doch die Koinzidenz wirft die Frage auf: Warum ist der Bundesrat bereit, mit Steuergeldern einen grossen Stromkonzern zu retten, während er hinnimmt, dass die Haushalte massiv mehr zahlen müssen?

Einen Domino-Effekt abwenden

Im Fall der Axpo blieb dem Bundesrat gar keine andere Wahl. Wenn einer der grossen Stromkonzerne Axpo, BKW oder Alpiq in Liquiditätsnot gerät, hat das Folgen für das ganze Land. Die Zahlungsunfähigkeit eines solchen Unternehmens würde zu einem Dominoeffekt führen, der kantonale und regionale Elektrizitätswerke mitreissen und gar zur Folge haben könnte, dass Unternehmen und Haushalte keinen Strom mehr bekämen. Eine Horrorvorstellung. Energieministerin Simonetta Sommaruga sprach von einem drohenden «Flächenbrand». Die Axpo sei «systemkritisch», sagte sie: zu gross um unterzugehen.

Paukenschlag am Dienstag früh: Energieministerin Sommaruga verkündet die Milliarden-Rettung der Axpo. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Die Wortwahl erinnert an die Finanzkrise 2008, als die UBS in Liquiditätsnot geriet und mit Bundesmilliarden gerettet werden musste. Es hiess damals, die Grossbank sei für die Volkswirtschaft zu wichtig, «too big to fail». Zwar sind die finanziellen Dimensionen der Rettung diesmal kleiner, und die Axpo hat den Kredit noch nicht beansprucht. Aber der Schaden, der die Zahlungsunfähigkeit eines Stromkonzerns für die Volkswirtschaft zur Folge hätte, ist durchaus vergleichbar.

Der Bundesrat wurde seit Kriegsausbruch oft gescholten für sein zögerliches Verhalten in der Energiekrise, aber hier muss man ihm zugute halten, dass er in weiser Voraussicht ein dringliches Gesetz auf den Weg gebracht hat, das nun als Grundlage für die Axpo-Spritze dient. Dem Nationalrat fehlte diese Weisheit, er erkannte keine Dringlichkeit. Jetzt hat ihn die Realität überholt. Auch das weckt Erinnerungen – an die Coronakrise, wo die Exekutive ebenfalls ohne Segen des Parlaments tiefgreifende Entscheidungen getroffen hat.

Ein Dividendenverbot reicht nicht

Im Gegensatz zur Axpo-Rettung hat der Bundesrat bei der Frage, ob er den Haushalte entgegenkommen will, die Wahl – und noch etwas Zeit. Dass er, anders als Deutschland, nicht populistisch Geld verteilt, ist richtig. Ein Stück weit können sich die Haushalte eigenverantwortlich entlasten; Strom und Gas sparen ist auch für den Klimaschutz sinnvoll. Kommt es aber noch dicker, wird der Bund nicht umhin kommen, Familien und KMU zu unterstützen. Wie in der Pandemie.

Um nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, nur den Grossen werde geholfen, ist umso wichtiger, dass der Axpo-Kredit an strenge Voraussetzungen geknüpft ist. Ein Dividendenverbot reicht nicht. Die Manager müssen auf ihre Boni verzichten. Der Nationalrat, einmal aus dem Tiefschlaf aufgewacht, könnte genau das ins Rettungsschirm-Gesetz schreiben.

