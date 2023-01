Krisengebiete: EDA-Mitarbeiten absolvieren teuren Sicherheitskurs

Aussendepartement 170’000 Franken für zwei Dutzend Kurstage: So viel kostet den Bund ein Krisenkurs eines externen Beraters Seit mehreren Jahren führt ein Experte für das Aussendepartement Kurse durch. Nun erhielt er erneut den Auftrag – für insgesamt über 860'000 Franken. Maja Briner Jetzt kommentieren 31.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mitarbeiter des EDA sollen auf Krisengebiete wie in Afghanistan (Bild) vorbereitet werden. Ebrahim Noroozi / AP

Sie arbeiten zum Teil in Krisenregionen, in Ländern mit erhöhten Sicherheitsrisiken: Mitarbeitende des Aussendepartements EDA. Um sie auf die Einsätze im Ausland vorzubereiten, absolvieren sie Sicherheits- und Krisenmanagementkurse. Diese seien «ein zentraler Teil der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gegenüber seinen Mitarbeitenden, wenn diese in Länder mit besonderer Sicherheitslage entsandt werden», schreibt das EDA. Es geht also um die Sicherheit der Mitarbeitenden, darum, dass sie in schwierigen Krisensituationen richtig reagieren. Letztes Jahr besuchten laut EDA rund 90 Teilnehmende diese Kurse.

Der Bund führt die Kurse nicht selber durch. Vor kurzem hat das EDA den Auftrag für die nächsten Jahre vergeben - und zwar an eine Einzelperson, welche die Kurse bereits in den letzten Jahren durchgeführt hat: Graham Flood-Hunt. Aus dem öffentlichen Vergabeentscheid geht auch der Preis hervor: Für die Jahre 2023-2025 sind es Fr. 518’522.40, bei einer Verlängerung um weitere zwei Jahre kämen Fr. 345’681.60 hinzu. Das macht insgesamt 864’204 oder gut 170’000 Franken pro Jahr.

Der Risiko-, Krisen- und Sicherheitsberater, der den Zuschlag erhielt, setzte sich gegen drei Konkurrenten durch. Der aus Grossbritannien stammende Experte, der in der Westschweiz lebt, überzeugte laut EDA besonders durch «die solide Methodik (und Didaktik) und die breite Erfahrung der vorgestellten Konsulenten und Trainer in fragilen Kontexten». Der Preis wurde als eines von drei Zuschlagskriterien berücksichtigt: Er wurde mit 25 Prozent gewichtet.

Knapp zwei Dutzend Kurstage

Der Auftrag beinhaltet erstens die Mitorganisation, Vorbereitung und Durchführung von drei KMZ-Sicherheits- und -Krisenmanagementkursen pro Jahr, die jeweils fünf Tage dauern, wie es im Zuschlag heisst. Dazu gehöre auch die vorherige Konzeption der Ausbildungsmodule. Teil des Auftrags sind zweitens die Durchführung von bis zu sechs halbtägigen «Security Refresher»-Kursen pro Jahr sowie die «Rolle als Referent und Fachexperte am Feldtag zum Thema Sicherheit» im Rahmen des halbjährlichen Einführungskurses für neue Korpsangehörige der Humanitären Hilfe des Bundes.

Der Experte, der zum Zug kommt, kennt die Kurse bestens: 2018 erhielt er bereits den Zuschlag, zuvor hatte er «im Auftrag des EDA im Rahmen von Sicherheitskursen unterrichtet», wie die Behörde schreibt. Dass er sich als Einzelperson um den Auftrag bewerben konnte, ist laut EDA nicht aussergewöhnlich: «Um einen möglichst breiten Anbieterkreis anzusprechen und den Wettbewerb zu fördern, konnten an der Ausschreibung sowohl Firmen als auch Einzelpersonen teilnehmen.» Das entspreche der Praxis des EDA.

An den Sicherheits- und Krisenmanagementkursen nehmen in erster Priorität EDA-Mitarbeitende teil, wie das Aussendepartement schreibt. An einigen Kursen könnten auch Mitarbeitende aus anderen Departementen und von NGO teilnehmen, die durch das EDA mandatiert seien. Die «Security Refresher»-Kurse werden von Mitgliedern des Schweizerischen Korps für Humanitäre Hilfe besucht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen