Ausbau erneuerbare Energie als Angriff auf die Natur

Ausbau Erneuerbare Ständeräte nutzen Momentum und greifen den Umweltschutz frontal an Beim Ausbau von erneuerbarer Energie steht eine hitzige Debatte an: Für die einen ist es die «Stunde der Wahrheit», weil sich die Schweiz entscheiden muss, woher sie künftig ihren Strom beziehen will. Für die anderen ist es ein «Putschversuch», um den Umwelt- und Naturschutz auf längere Frist auszuschalten. Anna Wanner 1 Kommentar 21.09.2022, 10.26 Uhr

Gletschervorfeld im hinteren Teil des Rosegtals. KEY

Die Stimmung in der Energiekommission des Ständerats ist elektrisierend: Alle wollen mehr Strom. Denn die Versorgung für die Wintermonate ist kritisch. Der Sparappell ist raus. Bund, Wirtschaft und die Menschen in der Schweiz bereiten sich auf eine mögliche Strommangellage vor.

FDP-Ständerat Ruedi Noser Valentin Hehli / MAN

Die Mehrheit der Energiekommission wittert in dieser Situation die Chance, die jahrelange Blockadepolitik der Naturschutzverbände zu durchbrechen. Und zwar ein für alle Mal. «Wer nicht will, dass der Strom ausgeht, muss jetzt handeln», ist der Zürcher FDP-Mann Ruedi Noser überzeugt. Und es scheint ebenso klar zu sein, dass dies nicht ohne Eingriffe in die Natur funktionieren wird. Was die Energiepolitiker vorhaben? Eine Erzählung in fünf Kapiteln.

Kapitel 1: Das Momentum – wenn nicht jetzt, wann dann?

SP-Ständerat Roberto Zanetti Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Die Gesetzesfahne, die der Ständerat am Donnerstag berät, liest sich als Angriffspapier auf den Naturschutz. Die klarste Ansage findet sich in Artikel 2a, die Linken nennen ihn «Putschartikel»: Umweltbestimmungen dürfen die Massnahmen zur Erfüllung der Ausbauziele von erneuerbarer Energie weder «erschweren noch verunmöglichen», Umweltbestimmungen sind den Ausbau-Massnahmen «unterzuordnen». Damit sind nebst dem Bau von Anlagen auch Erweiterungen und Erneuerungen gemeint. Das heisst: Dem Ausbau der Erneuerbaren soll künftig nichts mehr im Wege stehen. Oder wie es SP-Ständerat Roberto Zanetti formuliert: «Jede Kilowattstunde wird höher gewichtet als der Schutz von Tieren, Natur und Landschaft.» Die Naturschutzverbände sehen die Vorlage denn auch als «frontalen und unnötigen Angriff auf den gesamten Umweltschutz und die Biodiversität» und zwar in einem «nie dagewesenen Umfang».

Für die bürgerlichen Energiepolitiker geht es indes um nichts weniger als die «Stunde der Wahrheit», um die Frage, woher die Schweiz in Zukunft ihren Strom beziehen will. «Wer jetzt blockiert, der will entweder Gas, neuen Atomstrom – oder den Tatsachen nicht ins Auge schauen», sagt Ruedi Noser.

Für die Kommission ist klar: Der Ausbau der Erneuerbaren muss jetzt geschehen – und zwar schnell. Und dafür soll mit dem Umweltschutz ein wichtiges Hindernis ausgeschaltet werden. Zuletzt nutzten die Umweltverbände alle Hebel, um den Natur- und Landschaftsschutz durchzusetzen. Sie haben Ausbau- und Neubauprojekte gebodigt oder zumindest massiv verzögert. Vor dem Hintergrund des absehbaren Strommangels stellt die Kommission nun die Maximalforderung.

Kapitel 2: Umweltverbände haben mit Einsprachen überbordet

Doch ist das Streichen des Umweltschutzes tatsächlich Mittel zum Zweck? Oder rächen sich Politik und Wirtschaft an den Umweltverbänden, die den Ausbau erneuerbarer Energie seit Jahrzehnten blockieren? Tatsache ist: In der Schweiz kommt der Ausbau nicht vom Fleck, bis zu vier verschiedene Rekursmöglichkeiten gibt es, um mit Einsprachen ein neues Kraftwerk oder dessen Ausbau zu verhindern.

Energieministerin Simonetta Sommaruga (SP) Peter Klaunzer / KEYSTONE

Seit der Ukrainekrieg die Abhängigkeit der Schweiz vom Ausland, von französischen AKW und vom russischen Gas schamlos offenbart, seit eine Mangellage plötzlich real wird, schwindet das Verständnis für diese Blockadepolitik. Politisch hat Energieministerin Simonetta Sommaruga das Thema längst adressiert. Vor zwei Jahren trommelte sie einen «runden Tisch» zusammen, wo Vertreter von Energiekonzernen und Umweltverbänden Projekte ausheckten, die sowohl in kritischen Wintermonaten möglichst viel Strom liefern als auch einen möglichst kleinen Umweltschaden verursachen.

Es wird als grosser Erfolg gewertet, dass 15 Projekte zum Ausbau der Wasserkraft auserkoren wurden, auch wenn die Stiftung Landschaftsschutz die Schlusserklärung nicht unterzeichnen wollte. Allerdings – und das ist für die Mehrheit der Energiekommission der springende Punkt – könnte auch gegen diese Projekte weiterhin Einsprache erhoben werden. Der Ausbau der 15 Wasserkraft-Projekte ist nicht garantiert. Nebst der Stiftung Landschaftsschutz ist es auch lokalen Vereinen unbenommen, solche Projekte zu bekämpfen.

Kapitel 3: Die verhinderte Aufstockung der Grimselstaumauer als Fanal

Auf der 15er-Liste stehen zwei Projekte in der Grimselregion: Die Staumauer beim Grimselsee soll um 23 Meter erhöht werden und die Kapazität fast verdoppeln. Im Gadmental soll ein neuer Stausee unterhalb des Triftgletschers entstehen. Gegen beide Projekte formierte sich Widerstand, beide Vorlagen sind auf Eis gelegt, weil das Bundesgericht diese vor zwei Jahren zum wiederholten Mal zurückgewiesen hat. Die Erhöhung der Grimselstaumauer liegt seit 21 Jahren auf dem Tisch. Das Bundesgericht hat den Kanton Bern angewiesen, den Richtplan zu überarbeiten und die beiden Projekten gegeneinander abzuwägen.

Parallel zur sanierungsbedürftigen alten Grimsel-Staumauer wird eine neue Mauer gebaut. Sie hätte 23 Meter höher werden sollen, um fast das doppelte an Strom zu produzieren. Doch die Bewilligung dafür fehlt auch nach 21 Jahren noch. David Birri / Kraftwerke Oberhasli

Für das Urteil fehlt selbst bei Umweltfreunden das Verständnis: Die Betreiberin hat WWF, Pro Natura und den Berner Fischereiverband ins Projekt eingebunden. Der Eingriff in die Natur lasse sich mit der zusätzlichen Stromproduktion rechtfertigen, auch weil der Umweltschutz anderswo kompensiert wird. Für Energiepolitiker gilt das Urteil nun als Massstab für alle anderen Projekte: Wenn selbst ein breit gestützter Ausbau nicht verwirklicht werden kann, weil auch kleine, lokale Verbände sich dagegen einsetzen können, wo soll es dann gelingen?

Kapitel 4: Der Streit um das Restwasser und neue Konzessionen für Wasserkraft

Die Kommission zeichnet zwei Wege vor, wie namentlich die Produktion der Wasserkraft ausgebaut werden soll. Eine Mehrheit von bürgerlichen Politikern will den Umweltschutz schleifen und namentlich das Gewässerschutzgesetz ausser Kraft setzen. Dieses sieht vor, dass Wasserkraftwerke ökologischer produzieren sollen. Für viele ältere Werke bedeutet dies, dass sie die Restwassermenge erhöhen müssen, um eine neue Konzession zu erhalten. Das ist zwar gut für Fische, Amphibien und Insekten. Doch geht dadurch Wasser verloren, das verstromt werden könnte. Es wird weniger produziert, die Rentabilität sinkt. Vor dem Hintergrund der Strommangellage sei das der falsche Weg, findet eine Mehrheit. Sie will die schärfere Regelung bis mindestens 2035 ausschalten.

Eine Minderheit hält dem entgegen, dass dank der versprochenen Unterstützung für neue Investitionen ebenfalls mehr produziert werden könne - ohne gleichzeitig der Umwelt derart nachhaltig zu schaden. Gerade die Restwassermengen seien für den Erhalt und die Wiederherstellung von Biodiversität von zentraler Bedeutung. Die Umweltverbände weisen darauf hin, dass mehr als 3000 Kilometer Gewässer in der Schweiz trocken sind oder zu wenig Wasser führen. Werde das Restwasser nun zusätzlich abgezwackt, gefährde dies heimische Fischarten und Gewässerinsekten zusätzlich, von denen viele bedroht und noch mehr bereits ausgestorben sind.

Sukkurs erhalten sie von der Schweizerischen Energie-Stiftung SES: Die Mehrproduktion dank Restwasser stehe in keinem Verhältnis zur potenziell irreversiblen Schädigung der Biodiversität. «Der maximal erwartbare Nutzen dieser Massnahme liegt bei rund 150 Gigawattstunden», erklärt Sprecher Valentin Schmidt. «Zum Vergleich: Die ganzen Tumbler der Schweiz benötigen rund 600 Gigawattstunden Strom, also vier Mal so viel.» Würde man diesen Strom einsparen, liessen sich ökologische Schäden durch den Verzicht auf Restwassermengen verhindern. Anstatt blind Anlagen auszubauen, soll mehr auf Effizienz und Verzicht gesetzt werden - auch über Verbote.

Kapitel 5: Gletscherzonen, das Rosegtal und die Zombies im Realitätscheck

Das Maderanertal (UR) gehört zu den schützenswerten Gebieten. Martina Tresch / Urner Zeitung

Mit der beantragten Änderungen könnten Kraftwerke neu auch in national geschützten Biotopen gebaut werden. Betroffen sind rund 16000 Hektaren, 2,2 Prozent der Landesfläche. Für die Umweltverbände gelten diese Auen, Moore und Trockenwiesen als letzte Rückzugsorte, um die Biodiversität in der Schweiz zu erhalten.

FDP-Ständerat Martin Schmid (GR) Anthony Anex / KEYSTONE

Im Poker um den Ausbau erneuerbarer Energie werden so selbst totgeglaubte Projekte (sogenannte Zombies) wieder zum Leben erweckt: Wasserkraftanlagen im geschützten Roseg- oder Maderanertal? Oder eines auf der Greinaebene? FDP-Ständerat Martin Schmid beteuert, es gehe nicht um diese schützenswerten Gebiete. Es gehe um die Umsetzung bestehender Projekte, von denen gebe es genug. Auch die Energieunternehmen erklären auf Anfrage, dass keine Projekte in den genannten Schutzgebieten anstehen. Für die Umweltverbände reicht indes alleine die Möglichkeit: Sie sprechen von einem «Freipass» zur Zerstörung der Gebiete, die unter dem höchsten Schutz stehen.

Eine Minderheit zeichnet einen anderen Weg vor. Auch sie will den Umweltschutz lockern, gerade in Gletschervorfeldern und alpinen Schwemmebenen, die gemeinhin als schützenswert gelten. Allerdings dürfen die Projekte nicht von beliebiger Grösse sein. Die links-grüne Minderheit will den Weg für die 15 beschlossenen Projekte ebnen und diese gar ins Gesetz aufnehmen - mit der Möglichkeit, diese um Wind- und Solarkraftwerke zu ergänzen.

SVP-Ständerat Jakob Stark (TG) Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Angeführt wird die Minderheit von unverdächtiger Seite. SVP-Ständerat Jakob Stark (TG) ist überzeugt, dass sein Mittelweg sinnvoller ist als die Maximalforderung. «Das Pendel hat allzu lange zugunsten der Umweltverbände ausgeschlagen. Doch wenn wir das Pendel zu stark auf die andere Seite werfen, provozieren wir ein Referendum.» Stark sagt, das Ziel müsse sein, das neue Gesetz bis 2024 einzuführen. Er gibt zu bedenken, dass sich sowohl links-grün wie auch die Umweltverbände stark bewegt haben. «Wir müssen den Mut haben, diese Chance jetzt zu nutzen.» Denn auch mit dem Minderheitsvorschlag werde eine Planungssicherheit garantiert, welche den Ausbau der Erneuerbaren sichere.

Der Ständerat wird aller Aussicht nach den ersten Weg einschlagen, obwohl er - wie auch beim Solarausbau - in dieser Form die Verfassung verletzt.

