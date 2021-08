Augenärztin durfte nicht operieren – Behörden jahrelang untätig

Gesundheitswesen Augenärztin operiert mit falschen Titeln – haben die Behörden weggeschaut? Als Professorin und stellvertretende Klinikchefin wirbt eine Ärztin um die Gunst von Patienten. Nun stellt sich heraus: Sie hat weder eine Berufsausübungsbewilligung noch kann sie den Professorinnentitel nachweisen. Die kantonalen Gesundheitsämter blieben bis jetzt untätig. Anna Wanner 31.08.2021, 05.00 Uhr

Für Operationen am Auge bedarf es einer spezifischen Ausbildung, das gilt insbesondere auch für die Netzhautchirurgie. Getty

Wer sich einer heiklen Operation unterzieht, der will die Gewähr haben, dass der behandelnde Arzt sein Handwerk versteht und die nötige Expertise mitbringt. Doch auch in der Schweiz fehlt diese Sicherheit manchmal. Findige Ärzte schlüpfen durch das lose Netz von Vorgaben und Kontrollen ­– und operieren im rechtlichen Graubereich.

Das veranschaulicht der Fall der Augenärztin Tatjana Josifova. Seit 2008 praktiziert die gebürtige Mazedonierin in der Schweiz und leitet heute als Stellvertreterin eine Augenklinik im Aargau, obwohl sie seit 13 Jahren keine Berufsausübungsbewilligung in der Schweiz hat. Zudem führt sie einen Professorentitel, der sich nicht nachweisen und keiner Universität zuschreiben lässt. Wie ist das in der stark regulierten Schweiz möglich?

Die zuständigen kantonalen Stellen schauen weg

Das Medizinalberufegesetz schreibt vor: Jede Ärztin, jeder Arzt benötigt in der Schweiz eine Berufsausübungsbewilligung, wenn er oder sie in «eigener fachlicher Verantwortung» Patienten behandeln will. Dass Ärztinnen und Ärzte hierzulande trotzdem ohne Berufsausübungsbewilligung praktizieren dürfen, hängt mit deren Ausbildung zusammen. Um das Handwerk eines Facharztes zu erlernen, arbeiten Assistenzärzte in Ausbildung unter der Aufsicht eines Facharztes, die Spitäler tragen die Verantwortung. Auch das ist gesetzlich geregelt.

Anders formuliert: Verfügt eine Klinik über eine Spitalbewilligung, dürfen Ärzte auch ohne Berufsausübungsbewilligung Patienten behandeln. Sie dürfen dies aber nur unter Aufsicht tun.

Die Geschichte von Josifova zeigt, dass sich dies nur schwer überprüfen – und vor allem kaum nachweisen lässt. Aktenkundig wurde das Fehlen einer Berufsausübungsbewilligung, als sich die Ärztin um Aufnahme in den Verband der Augenärzte bewarb. Bei der Überprüfung des Lebenslaufs wurden weitere Unstimmigkeiten bemerkt. 2015 meldete die Schweizerische Ophthalmologische Gesellschaft (SOG) beim zuständigen Berner Kantonsarztamt, dass Josifova über Zeitungsannoncen und über die Website ihres Arbeitgebers für ärztliche Leistungen wirbt, für die sie keine Berechtigung habe. Das Amt antwortete dem Verein der Augenärzte, es habe Josifova und ihren Arbeitgeber «persönlich und schriftlich darauf hingewiesen», dass das Vorgehen widerrechtlich sei. Die Ärztin erwecke den «irreführenden Eindruck», sie sei zu «verschiedenen ärztlichen Tätigkeiten berechtigt».

Hat der Kanton Bern seine Aufsichtspflicht verletzt?

Das Kantonsarztamt bestätigte, dass ­Josifova zwar eine mazedonische Ärzteausbildung absolviert habe, diese werde aber von der Schweiz nicht anerkannt. Im Normalfall beantragen ausländische Ärzte die Berufsausübungsbewilligung im Kanton, in dem sie arbeiten. Die Bewilligung wird erteilt, sofern die Antragstellerin über die notwendigen fachlichen und sprachlichen Fähigkeiten verfügt.

«Frau Josifova verfügt über keine Berufsausübungsbewilligung, die sie zur Ausübung der ärztlichen Tätigkeit zulassen würde.»

Im Kanton Bern kommt eine Besonderheit hinzu, weil das kantonale Spitalversorgungsgesetz keine Spitalbewilligungen ausserhalb der Leistungsaufträge vergibt. Das bedeutet, dass der Berner Arbeitgeber von Josifova, das Augenzentrum Fankhauser, die Ärztin nicht ohne Berufsausübungsbewilligung hätte operieren lassen dürfen.

Jedenfalls versicherte das Berner Kantonsarztamt der SOG, es werde «die gesundheitspolizeiliche Aufsichtspflicht» wahrnehmen. Das war im Juli 2015. Die Ärztin war bis 2020 in Bern tätig, arbeitete parallel in einer Klinik im Aargau und übersiedelte nun ganz.

Das Führen eines falschen Titels ist strafbar

Auch am neuen Arbeitsort kontaktierte die Ophthalmologische Gesellschaft die zuständige kantonale Behörde mit dem Hinweis auf fehlende Berufsausübungsbewilligung der neuen «Leiterin Netzhautchirurgie» der Orasis Augenklinik AG. Das Gesundheitsdepartement Aargau antwortete, die Klinik habe eine Spitalbewilligung. Frau Josifova benötige deswegen keine eigene Bewilligung. Das Departement unternahm in der Folge nichts. Dies, obwohl der Verband der Augenärzte darauf hinwies, dass Josifova in ihrer Funktion als «Leiterin Netzhautchirurgie» die Ausbildung definitiv beendet habe.

Da ist also die fehlende Berufsausübungsbewilligung, die keiner einfordert. Da ist aber auch der dokumentierte Lebenslauf, bis hin zum Professorentitel, für den es keine Plausibilität gibt. Gemäss eigener Darstellung hat Josifova an der Universität Würzburg zunächst zwischen 1999 und 2000 eine Ausbildung zur Netzhautchirurgin absolviert und dann 2000–2005 habilitiert. Auf eine entsprechende Anfrage antwortet der Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg, Matthias Frosch: Tatjana Josifova sei in den Jahren 1999–2000 mehrfach zu «Hospitationszwecken» an der Augenklinik tätig gewesen. Was zu Deutsch heisst: Sie war dort als Besucherin. Eine andere Ausbildung im Bereich der Netzhautchirurgie nennt sie keine. Frosch schreibt weiter: «Ein Habilitationsverfahren an unserer Fakultät hat jedoch nicht stattgefunden.»

Auch die Titularprofessur, die ihr angeblich die Universität Basel verliehen hat, gibt es nach offizieller Bestätigung nicht. Auf mehrfache Anfrage dieser Zeitung, woher sie etwa den Professorentitel habe, hat Josifova nicht reagiert. Der Lebenslauf, der die verschiedenen Stationen in Würzburg und Basel aufweist, ist von den Websites verschwunden.

Verein der Augenärzte klagt wegen falschen Titels

Auch den mutmasslich fehlenden Professorentitel meldete die SOG erst in Bern – und dann im Aargau. Denn das Führen eines falschen Titels ist strafbar. Weder die Behörden in Bern noch jene später im Aargau sahen einen Anlass, den Hinweis weiterzuverfolgen. Also klagte die Schweizerische Ophthalmologische Gesellschaft vor sechs Jahren selbst. Der Anwalt, der den Verein der Augenärzte vertrat, argumentierte unter anderem, Josifova verfüge über keine Titularprofessur und über keine ordentliche Professur – und lieferte entsprechende Belege. Ohne Folgen. Die Antwort der Staatsanwaltschaft Bern lautete: Die Augenärzte als Verein seien nicht berechtigt, Klage zu erheben.

Die Ärztin praktiziert also weiter. Doch spätestens Anfang 2023 wird sich der Spielraum für Ärzte ohne Berufsausübungsbewilligung weiter einschränken. Das Parlament hat das Gesetz geändert, die neuen Bestimmungen traten 2018 in Kraft und besagen, dass eine kantonale Bewilligung für Ärztinnen in Führungspositionen zwingend ist. Allerdings dauert die Übergangsfrist fünf Jahre.