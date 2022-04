Auf «falscher» EU-Liste Absurde Regeln: Die Schweiz sanktioniert einen russischen Söldner nicht, der in Syrien Menschen geköpft hat Der Krieg in der Ukraine rückt die Sanktionspolitik der Schweiz in den Fokus. Während der Bundesrat versichert, alle Massnahmen der EU nachzuvollziehen, zeigen sich immer mehr Lücken. Grund dafür ist eine selbstauferlegte Praxis mit teilweise schwer erklärbaren Folgen. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Söldner der Gruppe Wagner, mutmasslich in Nordafrika, auf einem vom Sicherheitsdienst der Ukraine veröffentlichten Foto (Datum unbekannt). Bild: ssu.gov.ua

Es ist ein verstörendes Video. Im Hintergrund ist der abgetrennte Kopf einer Person auf dem Boden zu sehen. Im Vordergrund schlagen vier vermummte Männer, die akzentfreies Russisch sprechen, mit Vorschlaghämmern auf einen am Boden liegenden Mann ein. In einem späteren Ausschnitt scheint dieser Mann bewusstlos oder tot zu sein. Unter dem Jubel seiner Kollegen beginnt einer der russischsprechenden Männern, ihm mit einem Messer den Kopf abzutrennen. Schliesslich wird der Mann kopfüber an den Füssen angebunden, mit Benzin übergossen und angezündet.

Auf einer Aufnahme rutscht einem der Täter seine Gesichtsbedeckung herunter. Journalisten der unabhängigen russischen Zeitung «Novaya Gazeta» gelingt es im November 2019, ihn zu identifizieren. Sein Name: Stanislav Dychko, ein ehemaliger Polizist aus Stawropol in Russland. Dychko hat als Söldner bei der Wagner-Gruppe angeheuert. Diese pflegt in Russland beste Beziehungen in den Kreml, zu Militär und Geheimdiensten. Die Mordtat auf dem Video findet auf einem Ölfeld in Syrien statt. Dieses haben Wagner-Kämpfer im Auftrag des Assad-Regimes zurückerobert. Das Opfer: ein Soldat der syrischen Armee, der desertiert ist.

Am 13. Dezember 2021 spricht die Europäische Union Sanktionen gegen Dychko aus. Aufgrund der Beteiligung an der Folter eines Deserteurs bis zu dessen Tod sei Dychko «für schwere Menschenrechtsverstösse in Syrien verantwortlich».

Differenzierung mit absurden Folgen

Eigentlich hat die Schweiz alle EU-Sanktionen mit Bezug zur Situation in Syrien übernommen – genau so wie sie das seit Beginn der Invasion in die Ukraine mit den Russland-Sanktionen getan hat. Doch weder Dychko noch dessen Arbeitgeber, die jüngst am Massaker von Butscha beteiligte Söldnerfirma Gruppe Wagner, sind von der Schweiz mit Sanktionen belegt worden (CH Media berichtete).

Frisch ausgehobene Gräber in einem Wohngebiet im ukrainischen Butscha: Söldner der Gruppe Wagner waren am Massaker beteiligt. Bild: Oleg Petrasyuk / EPA

Der Grund dafür: Sowohl Dychko als auch die Wagner-Gruppe sind von der EU im Rahmen ihrer globalen Sanktionsregelung im Bereich der Menschenrechte gelistet. Diese Liste betrachtet die Schweiz gemäss dem zuständigen Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) als «thematisches Sanktionsregime», das nicht übernommen wird. Damit wolle die EU «bestimmte Verhalten weltweit ins Visier nehmen». Die «geografischen Sanktionsregimes» wie jenes zu Syrien oder Russland hingegen richteten sich gegen bestimmte Staaten und würden daher übernommen.

Für die EU-Staaten spielt es keine Rolle, auf welcher Sanktionsliste ein Name aufgeführt ist, da alle gleichwertig rechtsgültig sind. Doch die von der Schweiz praktizierte Differenzierung hat hierzulande teilweise absurde Folgen. Die Fälle Dychko und Wagner-Gruppe zeigen: Die Schweiz sanktioniert Personen, die am Krieg in Syrien oder der Ukraine beteiligt sind, nur dann, wenn sie auf der «geografischen» EU-Liste aufgeführt sind. Haben sie sich im Rahmen desselben Konflikts schuldig gemacht, sind aber auf der «thematischen» EU-Liste aufgeführt, werden sie vom Bund nicht mit Sanktionen belegt.

Guy Parmelin liess sich Zeit

Diese Unterscheidung ist eine selbstauferlegte Praxis. Die rechtliche Grundlage der Schweizer Sanktionsmassnahmen, das Embargogesetz von 2002, schreibt diesbezüglich keine Einschränkungen vor. Im Gegenteil: Sowohl im erläuternden Bericht des Bundesrats als auch während der Parlamentsdebatte wurde betont, das Gesetz müsse dem Bundesrat im Anwendungsfall Freiheiten lassen. Nur so könne er flexibel die Sanktionen von internationalen Organisationen oder wichtigen Handelspartnern wie der EU übernehmen.

Dass die Nichtübernahme von «thematischen» EU-Sanktionen zu Problemen führt, ist dem Bundesrat schon länger bewusst. Vergangenen Sommer gab er deshalb beim zuständigen Wirtschaftsdepartement WBF von Guy Parmelin (SVP) einen Bericht in Auftrag, um sich vertieft mit dem Thema auseinanderzusetzen. Doch dort liess man sich damit viel Zeit, ist aus bundesratsnahen Kreisen zu hören.

Noch im April könnte Entscheid fallen

Mit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar hat das Geschäft eine neue Dringlichkeit erhalten. Bei der Bundesratssitzung vom Mittwoch war der Umgang mit den «thematischen» EU-Sanktionen ein Thema. Aus dem WBF hiess es am Donnerstag lediglich, die bereits erarbeiteten «Handlungsoptionen für die Schweiz» bezüglich «thematischer» Sanktionen würden derzeit aktualisiert und «zu gegebener Zeit» dem Bundesrat vorgelegt werden.

Gemäss zwei voneinander unabhängigen Quellen könnte sich der Bundesrat noch im April mit dem Geschäft befassen. Seine letzte reguläre Sitzung in diesem Monat hält der Bundesrat am 27. April «extra muros» in Genf ab. Er könnte also in der Stadt, die wie kein anderer Ort für das humanitäre Völkerrecht steht, die Lücken für Kriegsverbrecher in der Schweizer Sanktionspraxis schliessen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen