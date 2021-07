Das entgoogelte Smartphone im Test: Datenschutz mit/e/-Foundation

Technologie Gelingt die Flucht vor der Datenkrake? Das entgoogelte Smartphone im Test Google und Apple dominieren unsere Smartphones. Eine Stiftung tritt nun an, um ihre Macht zu brechen – und scheitert ausgerechnet an Apps von Schweizer Staatsbetrieben.

Pascal Ritter 12.07.2021, 05.00 Uhr

Die Tech-Giganten Google und Apple machen Geld mit unseren Daten. Nun gibt es ein entgoogeltes Betriebssystem. Wie gut ist es?

Donald Trump hatte es versprochen, Joe Biden gibt sich tapfer und die EU-Digitalkommissarin Margrethe Vestager lässt nicht locker. Gelungen ist es aber noch keinem: die Macht der grossen Internetfirmen Google und Apple zu beschränken. Auf 72 Prozent der Handys weltweit läuft das Betriebssysteme Android von Google, 26 Prozent der Nutzer haben ein iPhone.

Ein Nerd hat nun den Kampf gegen die Giganten aufgenommen. Der französische Programmierer Gaël Duval hat ein Betriebssystem für Smartphones entwickelt, das ähnlich aussieht und sich anfühlt wie jenes des iPhones, aber auf der Technologie des Google-Betriebssystems Android beruht. Es trägt den simplen und dennoch etwas sperrigen Namen «/e/» und verspricht nicht weniger als «Technologie, die die Privatsphäre der Nutzer respektiert, für jeden zugänglich zu machen».

Möglich wurde das alternative Betriebssystem, weil Android von Google teilweise auf einem frei zugänglichen Quellcode basiert. Wer die nötigen technischen Fertigkeiten hat, kann es anpassen und weiterentwickeln. Der 48-jährige Franzose Duval und seine Mitstreiter von der e-Foundation taten dies. Ihnen geht es dabei um den Datenschutz. Gemäss einer Studie sendet ein klassisches Android-Smartphone mit Chrome-Browser 340 Mal pro Tag Standortdaten an Google – ohne dass es in dieser Zeit genutzt wird.

Die e-Foundation verspricht nun, das System «entgoogelt» zu haben. Gründer Gaël Duval sagt:

«Ich habe das Projekt gestartet, weil ich mich mit der Vorstellung nicht anfreunden konnte, dass Google und andere grosse Tech-Unternehmen so viele Daten über mich haben und diese ohne meine Zustimmung für ihre eigenen Geschäfte nutzen.»

Der Test: Kann das Entgoogeln mit /e/ gelingen?

Das /e/-Betriebssystem baut auf dem ähnlichen Projekt LineageOS auf. Dieses Betriebssystem ist aber ausserhalb einer Szene von Computernerds und Datenschützern kaum in Gebrauch. Die e-Foundation will ein alltagstaugliches Produkt für Normalverbraucher anbieten. Ähnlich wie bei Google gibt es die Möglichkeit, Adressbuch, Fotos und Termine in einer Datenwolke zu speichern und diese zwischen verschiedenen Geräten zu synchronisieren. Kann die Flucht vor Google und Apple mit dem Betriebssystem der e-Stiftung gelingen? Diese Redaktion hat den Test gemacht.

So sieht ein Smartphone aus, das von e schon mit vorinstalliertem entgoogeltem System geliefert wird. rit

Es gibt drei Wege, wie man an das Betriebssystem «/e/» kommt. Am einfachsten ist, sich direkt ein Gerät bei der e-Stiftung zu bestellen. Die Stiftung bietet aber auch an, das Betriebssystem auf Handys zu installieren, die man ihnen per Post zuschickt. Zudem kann man «/e/» auch gratis herunterladen und es selbst auf dem eigenen Android-Gerät installieren (auf iPhones läuft es bisher nicht).

Ein Hauch von iPhone: so sieht der Startbildschirm des /e/-Systems aus. Screenshot

Bei einem Test mit einem Samsung Galaxy S7 hat das Installieren des Betriebssystems einwandfrei geklappt. Beim Aufstarten erscheinen Logo und Leitspruch der Stiftung «Meine Daten sind meine Daten». Optik und Bedienung ähneln dem iPhone. Auffälligste Parallele ist, dass die Symbole der Apps zu zittern beginnen, wenn man länger draufdrückt, um eine Anwendung zu verschieben oder zu löschen.

Ein Karten-App fast so gut wie Google-Maps

Im eigenen App-Store kann man auf herkömmliche Weise die meisten Apps herunterladen wie mit einem klassischen Android-Gerät. Zusätzlich erhält man zu jeder App die Information, wie gut sie in Sachen Datenschutz abschneidet. Allerdings ist das Bewertungsschema etwas simpel. Es zählt vor allem die Anzahl Berechtigungen, welche die Anwendung verlangt (zum Beispiel Zugriff auf die Kamera) und die Anzahl Tracker (zum Beispiel von Google oder Facebook). Die Ironie der Geschichte: Applikationen von Google kommen da ziemlich gut weg, weil die Daten «nur» an Google gehen und nicht auch noch an Drittanbieter. Das Betriebssystem mit seinen vorinstallierten Anwendungen funktionierte beim Test gut. Telefonieren, Fotografieren, im Internet Surfen: alles kein Problem. Es gibt sogar einen entgoogelten Chrome-Browser. Auch das Synchronisieren zwischen zwei Geräten klappte. Einmal gelang es aber nicht sofort, ein Passwort zurückzusetzen.

Beeindruckend ist die vorinstallierte Landkarten-App «Magic Earth». Im Test überzeugte die App bei der Navigation im Auto genau so wie bei der Suche nach Adressen. Unterlegen ist die Anwendung allerdings, wenn man einen Strassennamen falsch eingibt oder ein Restaurant in der Nähe sucht. Da ist man mit Google Maps besser bedient. Magic Earth ist die einzige vorinstallierte App, deren Quellcode nicht offen ist. Die /e/-Entwickler hatten aber Einblick, wie sie beteuern.

Sieht aus wie Google-Maps, schickt aber keine Daten dorthin: die App Magic-Earth. Screenshot

Die App der Bundesbahnen SBB funktioniert gut für die Abfrage von Verbindungen und den Kauf von Billetts. Leider gelang es beim Test nicht, die «Easy Ride»-Funktion zu nutzen, welche gefahrene Strecken aufzeichnet und abrechnet. Hier liegt ein Schwachpunkt des Betriebssystems. Sobald Apps mit einem Landkarten-App zusammenarbeiten müssen, klappt es nicht mehr wie gewünscht. So zeigt die Publi-Bike-App zwar die Stationen von Mietvelos an, nicht aber die Anzahl dort vorhandener Fahrräder. Die beliebte Sport-App Strava funktioniert ohne Google-Maps gar nicht.

Auch beim Bezahlen per Handy wird es schwierig. «Twint» steht bisher nur für Postfinance-Kunden zu Verfügung, solche von Kantonalbanken sollen aber noch kommen. Zur Not kann man doch wieder auf die Bezahlapp von Google zurückgreifen. Aber das soll in diesem Test ja vermieden werden.

SBB, Meteo und SRF verhindern die Flucht vor Google

Die Flucht vor Google scheitert aber schon früher. Und zwar ausgerechnet an Apps, die auch mit Steuergeldern finanziert werden. Nehmen wir das App der SBB. Es arbeitet mit Google-Anzeigen und dem entsprechenden Tracker. Immerhin kann man die Werbung ausschalten. Wie viel Geld die Bundesbahnen mit Google-Werbung verdient, verschwiegen sie auf Anfrage.

Die Wetter-App von Meteo-Schweiz arbeitet mit den Trackern CrashLytics und Firebase-Analytics, die zwar nur funktionale Zwecke erfüllen, aber beide Google gehören. Meteo-Schweiz betont, dass Daten lediglich in anonymisierter Form erhoben würden, sodass kein Rückschluss auf eine Person möglich sei. Dennoch bleibt die Anbindung an den Giganten aus dem Silicon Valley. Extrem viele Daten fliessen über das App des Schweizer Fernsehens SRF ab. In der Datenschutzbewertung bekommt es null von zehn Punkten.

Null von zehn Punkten: SRF-Play schneidet in Sachen Datenschutz schlecht ab. Screenshot

Die Corona-Apps zeigen, dass es auch anders ginge. Sowohl das Kontaktrückverfolgungs- als auch das Zertifikat-App kommen ohne Google-Anbindung aus und funktionierten beim Test auf dem /e/-System gut.

Kommen wir zum Fazit: Das Betriebssystem der e-Stiftung besticht mit seiner Grundausrichtung. Nach der Installation sind die eigenen Daten maximal geschützt. Wer es nutzt, bestimmt selbst, mit welchem zusätzlichen App er seine Daten teilt und sieht, welche Tracker eingebaut sind. Bei herkömmlichen Betriebssystemen funktionierte es bisher meist umgekehrt. Man muss aktiv werden, um den Datenabfluss über die Optionen zu verringern. Dass gewisse Apps auch bei /e/ mit Google arbeiten, dafür können dessen Entwickler nichts. Auf Anfrage sagt Gaël Duval, dass sie intensiv daran arbeiteten, die Möglichkeit einzubauen, den Datenabfluss über die Apps von Drittanbietern abzuschalten.

Wem es egal ist, dass seine Daten bei Google oder Apple landen, der fährt nach wie vor besser mit deren Systemen. Denn das /e/-Betriebssystem muss noch ein paar Kinderkrankheiten ausmerzen, bevor es wirklich massentauglich ist. Duval verspricht, dass dies bis Ende Jahr der Fall sein wird. Der Test zeigt auch, wie abhängig die Smartphonewelt von Google und Apple ist. Selbst Idealisten wie Duval gelang die Flucht bisher nur teilweise. Der Kampf gegen die Internet-Monopole: Es bleibt noch viel zu tun für Joe Biden und Margrethe Vestager.

Hier gibt es mehr Informationen zum /e/-System: https://e.foundation/de/