Atommüll-Streit: Deutsche fordern Entschädigung

Was haben die Deutschen schon wieder Ihre Schnauze in Sachen, die sie nichts, zumindest wenig angeht. Sie würden viel lieber in ihrem Umfeld schauen, dass ihre Regierung das richtige tun, als uns Schweizer zu lernen, was richtig ist und was nicht. Sie lernen es einfach nicht: Sie haben den 1. Weltkrieg und den 2. Weltkrieg verloren, was wollen sie noch alles verlieren?