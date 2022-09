Deutscher Atommüll in der Schweiz entsorgen? Neue Idee lanciert

Atom-Endlager Neue Idee: Jetzt wollen Deutsche ihren Atommüll in der Schweiz versenken – geht das überhaupt? Eine deutsche Zeitung bringt eine brisante Idee ins Spiel: Unsere Nachbarn könnten ihren Atommüll in die Schweiz exportieren und im Tiefenlager in Nördlich Lägern versenken. Ist das realistisch? Kari Kälin Jetzt kommentieren 13.09.2022, 16.00 Uhr

In der Gemeinde Stadel im Zürcher Unterland soll das Tiefenlager ab 2045 gebaut werden. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Die Nagra hat den sichersten Ort der Schweiz gefunden: In Nördlich Lägern in der Zürcher Gemeinde Stadel will sie ein 800 bis 900 Meter tiefes Kombilager bauen, um dort schwach- und mittel- sowie hochaktiven Atomabfall zu lagern. Die Nagra begründete ihre Wahl am Montag mit der Geologie. In zwei Jahren will sie dem Bundesrat ihr Rahmenbewilligungsgesuch für das Tiefenlager einreichen.

Der Standort im Zürcher Unterland liegt nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Entsprechend viel Aufmerksamkeit erregt der wichtige Entscheid der Nagra in unserem Nachbarland. In einem Kommentar lancieren die «Badischen Neuesten Nachrichten» eine brisante Idee: Deutschland könnte seinen Atommüll in die Schweiz exportieren. Zwar wird Deutschland voraussichtlich in 5 Jahren ein Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle in Betrieb nehmen. Für hochaktive Abfälle soll aber erst 2031 ein Standort identifiziert sein. Bern ist Berlin in dieser Frage damit deutlich voraus.

Die «Badischen Neuesten Nachrichten» aus Karlsruhe fragen nun in einem Kommentar: «Warum machen die Deutschen eigentlich nicht mit den Schweizern auf dem holprigen Weg zu einem Endlager gemeinsame Sache, wenn jetzt schon ein geeigneter Standort unmittelbar an der Grenze gefunden worden ist?»

Und die Zeitung warnt davor, diesen Gedanken mit Hinweis auf die nationale Souveränität und das Verursacherprinzip sofort wieder zu verscheuchen. «Das wäre töricht. Denn es gibt einige gute Argumente dafür, diese Idee zumindest einmal zu diskutieren», heisst es weiter.

Gesetz lässt Import und Export von Atommüll grundsätzlich zu

Der Vorschlag für eine multinationale Kooperation in der Endlagerfrage ist nicht neu. «Wohin mit den radioaktiven Abfällen? Über den eigenen Tellerrand hinausschauen», lautete der Titel eines Vorstosses, den der Nidwaldner SVP-Nationalrat Peter Keller schon vor neun Jahren einreichte. Es gehe nicht darum, das Problem auszulagern und sich vor der Verantwortung zu drücken, argumentierte Keller. «Unverantwortlich jedoch wäre es, nicht alle Optionen eines möglichen Tiefenlagerstandortes sorgfältig und ernsthaft zu prüfen.» Keller liess dabei offen, ob Schweizer Müll im Ausland oder ausländischer Müll in die Schweiz entsorgt werden soll. Er argumentierte, es sei sinnlos, dass rund 20 Staaten in Europa auf eigene Faust nach einer Lösung suchten. Damit würden das Risiko, die Kosten und der politische Widerstand verzwanzigfacht.

Das Kernenergiegesetz erlaubt grundsätzlich sowohl den Export als auch den Import von Atommüll. Voraussetzung dafür wäre ein Abkommen mit dem Staat, in den die Schweiz den radioaktiven Abfall schickt oder von dem sie solchen annimmt. Das politische Terrain für einen transnationale Atommülllösung ist aber steinig. Roman Mayer, Vizedirektor des Bundesamtes für Energie, sagte am Montag vor den Medien, es bestehe international ein Konsens, dass jedes Land seinen Atommüll selber entsorgen müsse. Konkrete Projekte für ein multinationales Endlager existieren nicht. Und der Bundesrat stellt sich auf den Standpunkt, dass die lokale Bevölkerung es kaum akzeptieren würde, wenn andere Staaten ihre radioaktiven Abfälle in Schweizer Untergrund vergrüben.

EU gegen Export von Atommüll

In Deutschland geben viel der Idee, Atommüll in der Schweiz zu entsorgen, eine Absage. Der Vorsitzender der Deutsch-Schweizerischen Parlamentariergruppe Felix Schreiner (CDU) sagt:

«Wir sind für unseren Atommüll verantwortlich und meine Politikergeneration muss eine Lösung hierfür finden.»

Das Verfahren sei in Deutschland festgelegt und es sei nicht nötig, davon abzuweichen.

Auch das deutsche Pendant zur Nagra, die Bundesgesellschaft für Endlagerung, sieht keinen Spielraum für einen Atommüllexport in die Schweiz. «Die deutschen Gesetze – und übrigens auch die Vorgaben in der Europäischen Union – verbieten den Export von Atommüll», sagt Sprecherin Dagmar Dehmer.

Erlaubt sind hingegen Geldforderungen. Deutschland hat bereits signalisiert, dass von der Schweiz Abgeltungszahlungen für deutsche Gemeinden erwartet werden, die vom Standort Nördlich Lägern betroffen sind. Die Rede ist von dreistelligen Millionenbeträgen. Auch für die Schweiz kommen Zahlungen für deutsche Gemeinden in Frage. Die Modalitäten für diese Abgeltungen müssen aber zuerst erarbeitet werden.

Die Schweiz ist aber nicht nur mit Geldforderungen aus dem Norden konfrontiert, sondern erhält auch Lob. Die «Süddeutsche Zeitung» schrieb über das hiesige Prozedere zur Standortwahl eines Tiefenlagers: «Ein Verfahren, das auf Transparenz und Beteiligung von Bürgern setzt, kann tatsächlich zum Erfolg führen. Auch Deutschland kann schaffen, was die Schweiz vormacht.»

