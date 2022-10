Migration: Genf baut Büros zu Unterkünften für Flüchtlinge um

Asylwesen Die Schweiz sucht händeringend nach Unterkünften für Geflüchtete: Jetzt werden in Genf Grossraumbüros geräumt Keine freien Wohnungen, kaum Landreserven: Für Genf ist die Unterbringung von Flüchtlingen besonders herausfordernd. Nun werden Büroflächen zu Unterkünften für Ukrainerinnen umgebaut. Julian Spörri, Genf Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.00 Uhr

Früher Büro, heute Wohnung: Blick in ein Schlafzimmer für drei Personen. Julian Spörri (Lancy, 28. Oktober 2022)

Wo früher Bürotisch an Bürotisch stand, sind Betten aufgestellt. Neue Wände wurden aufgezogen, um separate Schlafzimmer für jeweils drei Personen zu errichten. In zu Küchen umgebauten Sitzungszimmern nehmen insgesamt 75 Personen ihre Mahlzeiten ein. Und die sanitären Anlagen bestehen nicht mehr nur aus Toiletten, sondern auch aus Duschen.

Es sind weitreichende Veränderungen, die ein Grossraumbüro im Genfer Vorort Lancy in den letzten Monaten durchgemacht hat. Seit Oktober beherbergt das Bürogebäude auf zwei Etagen Geflüchtete aus der Ukraine. Doch dies ist nur der Anfang. Insgesamt schafft der Genfer Sozialdienst – das Hospice Général – bis zu Beginn des neuen Jahres auf Büroflächen 600 Betten für Ukrainerinnen und Ukrainer. Kostenpunkt für den Umbau an den fünf Standorten: 8 Millionen Franken.

Schweizer Asylsystem am Anschlag

Diese schweizweit einmalige Strategie ist Beweis dafür, wie die Kantone derzeit mit allen Mitteln nach neuen Unterkünften für Geflüchtete suchen. Denn im wahrscheinlichsten Szenario rechnet das Staatssekretariat für Migration damit, dass zusätzlich zu den bisher 67’000 aufgenommenen Ukrainerinnen und Ukrainern bis Ende Jahr bis zu 18’000 hinzukommen. Kommt es im Kriegsgebiet mit dem Wintereinbruch zu Versorgungsengpässen, könnten es sogar deutlich mehr werden.

Parallel dazu geht der Bund von bis zu 24’000 regulären Asylgesuchen für das Jahr 2022 aus. Bereits jetzt sind die Bundes-Asylzentren überlastet, weshalb Asylbewerbende früher als vorgesehen auf die Kantone verteilt werden.

Die Herausforderungen für die Kantone sind also gross – aber nicht überall gleich gross. «Wo viele Wohnungen leer stehen und viel Land vorhanden ist, gestaltet sich die Suche nach neuen Unterkünften einfacher», sagt Gaby Szöllösy, Generalsekretärin der Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren. Schweizweit gesehen sind denn derzeit auch noch 7500 Plätze in kantonalen und kommunalen Asylstrukturen frei.

«In städtischen Kantonen mit einem überhitzten Wohnungsmarkt und ohne Landreserven wie beispielsweise Genf präsentiert sich die Situation dagegen viel schwieriger.»

Dort kann nicht einfach Wohnraum angemietet werden. So beläuft sich der Anteil der leerstehenden Wohnungen in Genf auf nur 0,38 Prozent – das ist schweizweit hinter Zug der zweittiefste Wert.

Pool an Gastfamilien ausgeschöpft

Erschwerend kommt hinzu, dass die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen bei Gastfamilien ihren Zenit erreicht hat. In Genf wurden jüngst trotz einer Kampagne mit Zeitungsinseraten für 50’000 Franken nur 30 neue Plätze gefunden. Das reicht bei weitem nicht für die rund 1200 Ukrainerinnen und Ukrainer, mit denen der Kanton bis Ende Jahr rechnet.

Fündig geworden ist Genf nun also bei den Grossraumbüros. Zahra Dziri, die beim Hospice Général für die Unterbringung von Personen mit Schutzstatus S verantwortlich ist, sagt dazu:

«Wenn man keine andere Wahl hat, wird man innovativ.»

Dziri betont, dass die Unterkünfte in den umgebauten Büros ukrainischen Flüchtlingen vorbehalten sind, da der Genfer Staatsrat die Umnutzung nur für die Dauer der Ukraine-Krise genehmigt hat. Reguläre Asylbewerbende werden in den bereits bestehenden Kollektivunterkünften untergebracht, wobei der Genfer Sozialdienst an der Erhöhung der Aufnahmekapazität arbeitet.

Die neu geschaffenen Plätze in den umgenutzten Büros sollen in erster Linie dafür sorgen, dass Ukrainerinnen und Ukrainer aus der Messehalle Palexpo umquartiert werden können. Auf dem Areal, das früher jeweils den Genfer Auto-Salon beherbergte, leben derzeit über 300 Menschen. Rund 400 weitere hätten zwar noch Platz.

Doch das Palexpo-Flüchtlingslager – schweizweit in dieser Form einmalig – sei als «temporäre Notunterkunft» und nicht für lange Aufenthalte konzipiert, sagt Dziri. Das zeigt sich nur schon daran, dass die «Schlafzimmer» lediglich mit Vlieswänden voneinander abgetrennt sind.

Eine Bewohnerin in ihrem Schlafzimmer auf dem Palexpo-Messegelände. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Gekocht wird ohne Herd und Ofen

Für die 75 nach Lancy umgezogenen Ukrainerinnen und Ukrainer stellt die Unterbringung im umgebauten Büro somit ein deutliches Upgrade dar. Gewisse Einschränkungen bleiben jedoch. So gibt es in der Küche keinen Ofen und keine Herdplatten. «Die Lüftungs- und Brandschutzbedingungen lassen dies nicht zu», erklärt Dziri. Gekocht wird darum mit Mikrowellenherden, Reiskochern und Co.

Die Küche besteht aus Reiskochern und multifunktionalen Küchengeräten. Im Bild: Zahra Dziri vom Genfer Sozialdienst. Julian Spörri (Lancy, 28. Oktober 2022)

Überhaupt erst möglich wurde die Umnutzung von Büroflächen zu Unterkünften im Kanton Genf übrigens dank einer Gesetzesänderung aus dem Jahr 2015, wie Bernard Manguin, Mediensprecher vom Hospice Général, sagt. Primäres Ziel der damals vom Volk angenommenen Vorlage war die Schaffung von Wohnraum. Rund 1500 neue Wohnungen erhofften sich die Befürwortenden angesichts der kantonsweit leerstehenden Büroflächen im Umfang von über 200’000 Quadratmetern.

Nach sieben Jahren ist die Bilanz jedoch mehr als durchzogen: Von der Stadt Genf wurden zum Beispiel lediglich 300 Wohnungen bewilligt. Realisiert oder in Bau sind bis jetzt nur deren 40. Ein Grund für den begrenzten Erfolg dürften die hohen technischen und finanziellen Hürden beim Umbau sein. Schliesslich würde ja niemand in seiner Wohnung auf Ofen und Herd verzichten wollen.

