Angespannte Asyllage: Das sagt die oberste Migrationschefin

Asyl Mehr als 100'000 Geflüchtete, Afghanen im Hungerstreik, fieberhafte Suche nach Betten: Das sagt die oberste Migrationschefin zur angespannten Lage Seit dem Zweiten Weltkrieg habe es nie mehr so eine Flüchtlingswelle gegeben, sagt Christine Schraner Burgener. Die Staatssekretärin für Migration erklärt, was der Bund unternimmt, damit in der Schweiz keine Geflüchteten unter freiem Himmel schlafen müssen. Kari Kälin Jetzt kommentieren 28.10.2022, 05.00 Uhr

Der Innenhof im Bundesasylzentrum Zürich. Bild: Michael Buholzer/Keystone (Zürich, 27. Oktober 2022)

Anfang Oktober spitzte sich die Lage im Bundesasylzentrum Chiasso zu. Etwa drei Dutzend unbegleitete minderjährige Asylsuchende aus Afghanistan, Angehörige der schiitischen Minderheit der Hazara, fühlten sich bedrängt von anderen afghanischen Asylsuchenden – von Paschtunen, der grössten Volksgruppe im Land. «Ich wurde mit dem Tod bedroht», sagte ein 16-Jähriger dem Radio und Fernsehen der italienischen Schweiz. Und es ertönten Klagen über die überfüllte Unterkunft.

Das explosive Gemisch aus ethnischen Spannungen und hoher Belegung mündete in einen Hungerstreik der Hazara. Nach wenigen Tagen beendeten sie den Protest. Sie wurden schliesslich auf andere Zentren verteilt, laut NZZ «unter Beachtung der ethnischen Zugehörigkeit».

Der Vorfall in Chiasso wirft ein Schlaglicht auf die angespannte Situation in den Bundesasylzentren. Wie stark diese ausgelastet sind, führte das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Donnerstag Medienvertretern bei einem Rundgang durch die Asylunterkunft in Zürich selber vor. Im Normalbetrieb ist sie für 350 Personen konzipiert, aktuell beherbergt sie 536. Im Innenhof spielen Jugendliche Volleyball, ein Vater beruhigt sein Kleinkind, andere tippen auf dem Smartphone – all das passiert auf kleinem Raum.

Die engen Verhältnisse haben mit dem gestiegenen Mi­grationsdruck zu tun. Eine Situation wie jetzt habe es nie mehr gegeben seit dem Zweiten Weltkrieg, sagte Staatssekretärin Christine Schraner Burgener. Zum einen treibt Wladimir Putin mit seinem Krieg gegen die Ukraine Millionen in die Flucht. Zum andern strömen vor allem über die Balkanroute mehr Menschen nach Westeuropa.

Zu wenig Personal für die Betreuung

In der Schweiz stellen derzeit pro Woche rund 800 Personen ein Asylgesuch, im Oktober werden es deutlich mehr als 3000 sein. Der Bund rechnet bis Jahresende mit bis zu 24'000 Gesuchen, wie Schraner Burgener sagte. Konzipiert sind die Bundesasylzentren zwar für bis zu 24'000 Gesuche pro Jahr, allerdings bloss für bis zu 2500 in Spitzenmonaten. Kurzum: Das Asylsystem ist am Anschlag.

Christine Schraner Burgener, Staatssekretärin für Migration, spricht an einem Mediengespräch zur aktuellen Lage im Asylbereich. Bild: Michael Buholzer/ Keystone (Zürich, 27. Oktober 2022)

Zusätzlich zu den regulären Gesuchen gehen beim SEM pro Woche rund 600 Schutzstatus-Gesuche von Menschen aus der Ukraine ein. Das SEM geht davon aus, dass bis Ende Jahr rund 80'000 bis 85'000 Ukrainerinnen und Ukrainer in die Schweiz fliehen.

Unter dem Strich werden 2022 voraussichtlich mehr als 100'000 Personen in die Schweiz geflüchtet sein. Zum Vergleich: Im Jahr 2015, beim Höhepunkt der Migrationswelle, registrierte der Bund etwa 40'000 Asylgesuche. Ein wichtiges Ziel des Bundes lautet deshalb: Es darf nicht so weit kommen, dass Migranten im Freien übernachten müssen.

David Keller, Leiter Krisenstab Asyl beim SEM, verhehlte nicht, dass es an Personal mangelt – zum einen für die Betreuung der Asylsuchenden, zum anderen für die Bewältigung der Gesuche. Dank diverser Massnahmen ist es dem Bund gelungen, aktuell 1800 Gesuche pro Monat abzuschliessen – im Frühling waren es noch 1300. Zudem wurden in den letzten Wochen 80 zusätzliche Personen zur Durchführung von Asylverfahren rekrutiert. Auch konnten die für die Betreuung zuständigen Organisationen 250 zusätzliche Fachkräfte einstellen. Das genügt aber nicht. So hat es derzeit zum Beispiel ein Viertel zu wenig Sozialpädagogen für unbegleitete Minderjährige.

Zusätzliche Plätze auf dem Glaubenberg

Derweil sucht der Bund fieberhaft nach weiteren Unterkünften. In Zusammenarbeit mit der Armee hat das SEM in den letzten Wochen und Tagen Hunderte neue Plätze unter anderem in Mehrzweckhallen geschaffen. Am Donnerstag vermeldete Schraner Burgener den neuesten Erfolg: Beim Bundesasylzentrum auf dem Glaubenberg, einem Naherholungsgebiet im Kanton Obwalden auf etwa 1500 Metern über Meer, gibt es 270 zusätzliche und damit insgesamt 640 Betten.

Ab Dezember wird auch die Kaserne in Bülach bezugsbereit sein. Insgesamt verfügt das SEM in seinen Asylstrukturen derzeit über etwa 9500 Plätze. Es sollen noch mehr werden. Ausgelegt sind Bundesasylstrukturen eigentlich nur für 5000 Plätze.

Durch den grossen Andrang hat der Bund am Donnerstag damit begonnen, Asylsuchende schon vor der üblichen Frist von 140 Tagen an die Kantone zu überweisen. In einem ersten Schritt handelt es sich um Personen mit Wegweisungsentscheid. Ab nächster Woche kommen solche hinzu, bei denen das Verfahren noch läuft. Schraner Burgener hofft, dass sich die Lage im Winter wieder etwas entspannt. Dass es zu weiteren Zwischenfällen wie dem Hungerstreik in Chiasso kommt, hält die oberste Asylchefin für durchaus möglich: Mehr Menschen auf beschränktem Raum berge auch mehr Konfliktpotenzial.

