Asyl Bis zu 40'000 neue Asylgesuche: Bund und Kantone sind am Anschlag – und suchen fieberhaft nach Betten und Betreuungspersonal Die Kantone Aargau und Luzern haben den Asylnotstand ausgerufen, weil sie mit ihren Kapazitäten an die Grenzen stossen. Die SVP will derweil die Asylverfahren ins Ausland auslagern – und hofft, dass sich die neue Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider von Parteifreunden in Europa inspirieren lässt. Kari Kälin und Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 01.02.2023, 05.00 Uhr

Ein Schutzsuchender im Bundesasylzentrum in Zürich. Im Jahr 2022 stellten in der Schweiz 24'500 Personen hierzulande ein Asylgesuch. Bild: Michael Buholzer/Keystone

5000 Plätze in den Bundesasylzentren: Diese Kapazität strebte das Staatssekretariat für Migration (SEM) an, bevor Russland die Ukraine angriff. Unterdessen gibt es in den Bundesasylzentren über 10'000 Plätze, und im Februar sollen weitere 1000 dazukommen. Landauf, landab funktioniert das SEM Mehrzweckhallen in temporäre Asylunterkünfte um. Im letzten Jahr stellten 75'000 Menschen aus der Ukraine ein Gesuch für den Schutzstatus S. Dazu stieg die Zahl der Asylgesuche auf 24'500.

Der Migrationsdruck bleibt gross. Im Szenario «hoch» rechnet das SEM für 2023 mit bis 40'000 neuen Asylgesuchen. Im «wahrscheinlichsten Fall» wären es immer noch 27'000. Der neuen Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider wird keine Schonfrist gewährt: Das Asylsystem ist am Anschlag. Der Bund bekundet besonders im Sozialbereich Mühe, im ausgetrockneten Arbeitsmarkt genügend Fachkräfte zu finden. Eine Folge davon: Für die Betreuung von den derzeit knapp 1700 unbegleiteten Minderjährigen in den Bundesasylzentren stehen 40 Sozialpädagogen im Einsatz – vorgesehen wären deren 70.

Im Aargau reichen die Plätze noch bis Ende Februar

Auch in den Kantonen spitzt sich die Lage zu. Gemäss einer kürzlich durchgeführten Umfrage der Sozialdirektorenkonferenz (SODK) zählen die Kantone aktuell noch rund 6800 freie Plätze für Asylsuchende. «Alle arbeiten momentan intensiv daran, Reserven für freie Betten zu bilden», sagt SODK-Generalsekretärin Gaby Szöllösy. In der Umfrage gaben zudem 19 Kantone an, sie befänden sich «aufgrund des Personalmangels in einer schwierigen Situation». Egal ob Sozialarbeiterinnen, Psychologen oder Sozialpädagoginnen – die Kantone seien «ständig auf der Suche nach qualifiziertem Personal», so Szöllösy.

Erste Kantone haben deshalb bereits die Notlage ausgerufen – darunter auch der Kanton Aargau. Pro Tag überweist der Bund rund 20 Asylsuchende oder Personen mit Schutzstatus S in den Aargau. Weil die Situation im Asylwesen «angespannt» sei und der «hohe Zustrom von Geflüchteten» anhalte, hat der Regierungsrat Mitte Januar eine Notverordnung verabschiedet. Das Ziel lautet, möglichst schnell zusätzliche Unterkünfte für Schutzsuchende bereitstellen, denn: «Die aktuell noch verfügbaren Reserveplätze reichen voraussichtlich nur bis Ende Februar», teilt das zuständige Departement des Kantons Aargau mit. Um das System zu entlasten, werden in den kommenden Wochen erste Unterkünfte in Aarau, Birmenstorf und Lenzburg in Betrieb genommen.

Bereits im November hat Luzern als erster Kanton die Asylnotlage erklärt. Pro Tag überweist der Bund rund 10 Personen nach Luzern. Um diese unterzubringen, sucht der Kanton laufend nach neuen Unterbringungsmöglichkeiten, wie die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen auf Anfrage mitteilt. Aktuell seien rund 250 Plätze zur Belegung bereit, «weitere 400 bis 500 Plätze werden im Rahmen der Eventualplanung beispielsweise in Zivilschutzanlagen vorbereitet». Nach wie vor sei es «sehr herausfordernd, die notwendigen Plätze zu schaffen, um auch in Zukunft allen Geflüchteten eine Unterbringung garantieren zu können, ohne auf die unterirdischen Notunterkünfte zur kurzfristigen Unterbringung zurückgreifen zu müssen».

SVP will Asylverfahren auslagern

Während Bund und Kantone fieberhaft nach Betten und Betreuungspersonal suchen, will die SVP die Asylpolitik grundsätzlich umkrempeln. Am Dienstag präsentierte sie ein neues Positionspapier. Eine Kernforderung lautet: Der Bundesrat soll umgehend Szenarien prüfen, wie Asylverfahren ins Ausland ausgelagert werden und vor Ort Hilfs- und Schutzzentren errichtet werden können. Das Ziel: Die Asylsuchenden sollen gar nicht erst bis in die Schweiz kommen.

Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider. Bild: Keystone

Die SVP hofft, dass sich SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider von Parteifreunden im Ausland inspirieren lässt. So hält etwa in Österreich die SPÖ in ihrem 5-Punkte-Aktionsprogramm für 2023 fest, Verfahrenszentren ausserhalb der EU seien die einzig vernünftige Lösung, «um Leid zu verhindern, kriminellen Schleppern das Handwerk zu legen und die Kontrolle darüber zu erlangen, wer europäischen Boden betritt und wer nicht». Die SVP kann sich auch Lösungen vorstellen, wie sie Dänemark unter der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und Grossbritannien aufgegleist haben. Diese beiden Länder wollen die Asylverfahren in Ruanda organisieren. Für Rutz kommt «selbstverständlich» auch in Frage, dass die EU an den Aussengrenzen Verfahrenszentren aufbaut und die Schweiz als Schengenmitglied dabei mithilft. Er schränkte aber ein, die EU habe bis jetzt beim Grenzschutz und in der Asylpolitik versagt.

Diese SVP-Parlamentarier stellten am Dienstag ein neues Positionspapier zur Asylpolitik vor (von links): Gregor Rutz, Céline Amaudruz, Präsident Marco Chiesa, Martina Bircher und Andreas Glarner. Bild: Anthony Anex/ Keystone

Asylverfahren im Ausland? Das hält der Bundesrat bis dato für undurchführbar, wie er verschiedentlich in Antworten auf Vorstösse festhielt. Er spricht von «komplexen rechtlichen Fragen» und «grossen Herausforderungen auf politischer und operativer Ebene». Die beschleunigten Asylverfahren betrachtet er nach wie vor als Königsweg in der helvetischen Asylpolitik.

