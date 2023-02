Engpässe bei den Medikamenten: Das sagt der Chefapotheker

Arzneimittel «Endlich stuft er die Lage als problematisch ein»: Diese Medikamente bekommen Sie jetzt nicht mehr – nun reagiert der Bund Die Engpässe bei den Medikamenten haben sich verschärft, sagt der Bund. Chefapotheker Enea Martinelli erklärt, was das für die Patientinnen und Patienten bedeutet. Maja Briner Jetzt kommentieren 01.02.2023, 19.30 Uhr

Nicht nur in Spitälern, sondern auch in den Apotheken fehlt es an gewissen Medikamenten. Bild: Christian Beutler/ Keystone

Grippe, Coronavirus und Erkältungen haben in den vergangenen Wochen viele erwischt. Das hat die bereits bestehenden Engpässe bei den Medikamenten verschärft. Der Bund stuft die Situation neu als «problematisch» ein, wie er am Mittwoch mitteilte. Eine neu gebildete Taskforce soll nun rasch umsetzbare Massnahmen erarbeiten. Konkret fehlt es beispielsweise an fiebersenkenden Sirupen für Kinder. Der weltweite Mangel an Antibiotika hat sich laut Bund zudem wegen der Lockdowns in China verschlimmert.

Enea Martinelli verfolgt die Engpässe seit 20 Jahren. Der Chefapotheker der Spitäler Frutigen, Meiringen und Interlaken und Vizepräsident des Apothekerverbands Pharmasuisse listet auf seiner Website drugshortage.ch derzeit 987 Lieferengpässe auf. Er erklärt im Interview, was das für die Patientinnen und Patienten bedeutet.

Der Bund stuft die Situation neu als «problematisch» ein. Zu Recht?

Enea Martinelli: Endlich stuft er sie als problematisch ein! Die Situation ist schon lange angespannt. Mittlerweile kommt es bei jedem zweiten oder dritten Patienten vor, dass ein Medikament fehlt und eine Alternative gefunden werden muss. Für die Apotheker und Ärztinnen ist das belastend, weil wir inzwischen sehr häufig eine individuelle Lösung suchen müssen.

Neu ist laut Bund auch der ambulante Bereich betroffen. An welchen Medikamenten mangelt es konkret?

Enea Martinelli listet auf seiner Website Lieferengpässe aller Medikamente auf - weil es der Bund nicht macht. Bild: zvg

Der ambulante Bereich ist schon länger betroffen, nur wollte man das beim Bund nicht hören. Das grösste Problem haben wir aktuell bei den Antibiotika für Kinder, weil es hier fast keine Alternativen gibt. Das zweitgrösste Problem sind fiebersenkende Sirupe für Kinder. Engpässe gibt es auch bei Schmerzmitteln, Epilepsie- und Parkinson-Medikamenten, ebenso bei vielen Herzmedikamenten oder beispielsweise Valium - ich könnte noch mehr aufzählen.

Was heisst das für die Patientinnen und Patienten?

Wir versuchen, die Engpässe abzufedern, also Alternativen zu finden - im besten Fall so, dass die Patienten nichts davon merken. Bei manchen muss man aber eine Therapie ändern und frisch einstellen. Hinzu kommt, dass es zu Verunsicherung führen kann, wenn beispielsweise ältere Personen, die zehn Medikamente einnehmen, plötzlich andere Produkte vor sich haben. Das kann zu Fehlern führen. Das ist auch eine grosse Last für das Pflegepersonal.

Eine Taskforce beim Bund prüft nun kurzfristige Massnahmen. Was sollte sie Ihrer Meinung nach tun?

Kurzfristig kann man das Problem nicht beheben, das ist klar. Wichtig wäre, uns von bürokratischem Unsinn zu entlasten - und nicht zusätzlich noch mit Kostengutsprachengesuchen für importierte Medikamente zu belasten, wie dies jetzt geschieht. Manche Amtsstellen haben die Tragweite des Problems noch nicht begriffen!

Hat der Bund bisher genug gemacht?

Nein, er nahm das Problem lange nicht zur Kenntnis. Noch 2018 sagte er, die Welt sei in Ordnung. Dabei war sie es dann schon nicht. Im Versorgungsbericht im Februar 2022 hat er Massnahmen aufgezeigt, um das Problem anzugehen. Nur werden diese erst 2025 oder 2026 greifen.

Was muss mittelfristig geschehen?

Mittelfristig braucht es ein Monitoring der wichtigen Medikamente und nicht nur der «lebenswichtigen» wie heute. Epilepsie- oder Parkinson-Medikamente beispielsweise sind heute nicht meldepflichtig, dabei brauchen sie die Patienten täglich.

