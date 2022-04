Vaterschaftsurlaub wird nur von der Hälfte der Väter genutzt

Arbeit Es gibt Indizien: Arbeitgeber hindern Männer daran, in Vaterschaftsurlaub zu gehen Es gibt Indizien, dass einige Väter von ihren Arbeitgebern unter Druck gesetzt werden, auf den Vaterschaftsurlaub zu verzichten. Und offenbar ist diese neue Sozialleistung noch nicht bei allen bekannt. Dies soll der Bund mit einer Kampagne ändern, fordert Adrian Wüthrich vom Gewerkschafts-Dachverband Travailsuisse. Kari Kälin 2 Kommentare 26.04.2022, 05.00 Uhr

Einige Väter verzichten auf den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub, weil sie sich von ihrem Arbeitgeber unter Druck gesetzt fühlen. Bild: Keystone

Die Voraussetzungen, dass sich frisch gebackene Väter schnell zu Wickelprofis mausern, sind geschaffen: Seit dem 1. Januar 2021 haben alle Männer Anrecht auf zwei Wochen bezahlten Vaterschaftsurlaub. Drei Monate zuvor hatte das Volk eine entsprechende Gesetzesänderung deutlich gutgeheissen.

Doch wie viele Väter nutzen das neue Recht? Die Mehrheit offenbar nicht, wie aktuelle Zahlen der Sozialversicherungsanstalt Zürich (SVA) zeigen: Während sich letztes Jahr rund 8300 Mütter für die Mutterschaftsversicherung anmeldeten, forderten im Kanton Zürich bloss knapp 2800 Männer Vaterschaftsurlaub. Das liege deutlich unter den Erwartungen, sagt die SVA.

Nur knapp die Hälfte bezieht Vaterschaftsurlaub

Daten des Bundesamtes für Sozialversicherungen bestätigen den Eindruck aus Zürich. 2021 wurden in der Schweiz 89'400 Kinder geboren. Aber nur 42'000 Väter nahmen bis Ende Jahr den Vaterschaftsurlaub in Anspruch. Ausbezahlt wurden 98 Millionen Franken Entschädigung. Zum Vergleich: Im Vorfeld der Abstimmung rechnete der Bund mit doppelt so hohen Kosten. Er ging bei diesem Szenario von einer Bezugsquote von 100 Prozent aus.

Eine Sprecherin des Bundesamtes für Sozialversicherungen wendet ein, die Zahlen seien «sehr provisorisch» und noch nicht aussagekräftig. Erst Ende Juli werde man definitiv wissen, wie viele Neoväter letztes Jahr Vaterschaftsurlaub bezogen hätten, weil dieser bis sechs Monate nach der Geburt geltend gemacht werden könne. Zudem hätten nicht alle Väter Anspruch auf eine Entschädigung.

Bund soll Informationsoffensive starten

Adrian Wüthrich ist Präsident des Gewerkschaft-Dachverbandes Travailsuisse. Dieser nahm beim politischen Kampf für den Vaterschaftsurlaubs die Vorreiterrolle ein. Auch wenn die bisherigen Zahlen noch nach oben korrigiert werden dürften, zeigt er sich negativ überrascht über das tiefe Interesse:

«Wir haben gehofft, dass mindestens 70 Prozent der Neoväter den Urlaub beanspruchen würden.»

Der frühere Berner SP-Nationalrat fordert jetzt, dass der Bund eine Informationskampagne für den Vaterschaftsurlaub lanciert – mit Inseraten in der Presse, Werbung an Bahnhöfen oder Informationen via soziale Medien, ähnlich wie für die Coronaimpfung. Wüthrich plant deshalb ein Treffen mit Stéphane Rossini, dem Direktor des Bundesamtes für Sozialversicherungen.

Wüthrich fordert alle zuständigen staatlichen Stellen und die Elternberatung dazu auf, die Väter für ihre Rechte zu sensibilisieren. Von den Arbeitgebern verlangt er: «Sie sollen den Bezug des Vaterschaftsurlaubs mit den Vätern verbindlich regeln und dem Thema so die entsprechende Bedeutung geben.» Es müsse in Betrieben zum Standard gehören, den Vaterschaftsurlaub einzuplanen und die Väter dazu zu ermutigen. Laut einer Umfrage wissen nämlich Arbeitnehmer oft zu wenig Bescheid über ihre Ansprüche.

Die Angst vor der Kündigung schwingt mit

Eine Erklärung für die bis jetzt bescheidene Bezugsquote mag Nichtwissen sein. Fachpersonen sagen auch, es daure immer eine gewisse Zeit, bis sich eine neue Sozialleistung etabliere.

Denkbar ist auch, dass einige Männer freiwillig verzichten. So votierten gemäss einer Nachwahlbefragung mehr als 20 Prozent der Männer im Alter von 18 bis 49 Jahre gegen den Vaterschaftsurlaub. Es gibt aber auch Indizien, dass einige Väter unfreiwillig auf den Urlaub zu verzichten – aus Angst vor Repressalien oder sogar Kündigung.

So haben sich im letzten Jahr bei Travailsuisse rund 80 Männer gemeldet, die sich unter Druck gesetzt fühlten, trotz Baby zur Arbeit zu erscheinen. Oft handelt es sich dabei um temporär Angestellte, Handwerker oder Mitarbeiter aus der Gastro- und Industriebranche. Manchmal werden Väter auch emotional behelligt mit patriarchalen Aussagen wie: «Du hast doch eine Frau zuhause. Ein echter Mann braucht keinen Vaterschaftsurlaub.»

Noch immer gibt es kritische Arbeitgeber

Auch beim telefonischen Kundendienst der SVA Zürich hat man die Erfahrung gemacht, dass sich Väter zwar nach ihrem Anspruch erkundigten, sich aber auch besorgt zeigten, da ihr Arbeitgeber dem Vaterschaftsurlaub gegenüber kritisch eingestellt sei. Es würde nicht gerne gesehen, wenn Mitarbeitende Vaterschaftsurlaub anmelden. Aufgrund der Häufung solcher Aussagen ist davon auszugehen, dass im Einführungsjahr längst nicht alle Väter ihren Anspruch auf bezahlten Vaterschaftsurlaub geltend gemacht haben.

Und was sagt die Wirtschaft zur tiefen Bezugsquote? Es greife zu kurz, die Arbeitgeber dafür verantwortlich zu machen, sagt Simon Wey, Chefökonom beim Arbeitgeberverband. Der Vaterschaftsurlaub sei im Vorfeld der Inkraftsetzung verbandsintern ein intensives Thema gewesen. Und: «Der Anspruch besteht von Gesetzes wegen. Die Arbeitgeber kommen ihren gesetzlichen Verpflichtungen selbstverständlich nach.»

2 Kommentare Markus Geiger vor etwa 2 Stunden 2 Empfehlungen "Es gibt Indizien: Arbeitgeber hindern Männer daran, in Vaterschaftsurlaub zu gehen". Typisch für die heutige Zeit. Die linke Maistreammeinung fordert, dass die Unterschiede zwischen Mann und Frau verschwinden sollen. Am besten wäre es wohl, wenn der Mann, als werdender Vater, auch gleich 14 Wochen Schwangerschaftsulaub haben soll, obwohl die Natur sagt, dass nur Frauen schwanger werden können (und dafür entlastet werden). Es läuft eben alles Richtung Vollkaskomentalität. 2 Empfehlungen Hans Kast vor etwa 2 Stunden 2 Empfehlungen Der Sinn eines Vaterschaftsurlaubes ist doch, mit dem Kind in den ersten Wochen eine Beziehung aufzubauen. Wenn dem so ist, ist der Vaterschaftsurlaub in den ersten zwei Monaten zu beziehen. Danach verfällt er und der Arbeitgeber zahlt eine Busse in der Höhe des gesparten Lohnes. Alles andere ist doch ein Witz und wenn nicht, dann ist der Urlaub vielleicht gar nicht so notwendig. 2 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen