Antisemitismus in der Armee Rekruten verurteilt: Sie teilten Hitler-Memes in ihrem Gruppenchat – und machten trotzdem Karriere Die Militärjustiz bestraft zwei Unteroffiziere wegen Rassendiskriminierung. Es geht um eine Grundsatzfrage: Wann sind Nazisprüche auf Whatsapp strafbar? Andreas Maurer Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

Ein Bataillon der Schweizer Armee bei der Fahnenabgabe. Symbolbild: Keystone

Benjamin sah es mit 19 Jahren als seine patriotische Pflicht an, die Rekrutenschule zu absolvieren. Als er sein Zimmer in der Kaserne bezog, wurde er dort von seinen Kameraden in einen Whatsapp-Gruppenchat mit 14 Teilnehmern aufgenommen. Auf dem Smartphone blinkten nun verstörende Meldungen auf.