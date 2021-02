Antisemitismus-Bericht «Corona-Rebellen» verharmlosen den Holocaust – und viele von ihnen glauben an antisemitische Verschwörungstheorien Der Dachverband der Schweizer Juden ist besorgt über Verschwörungstheorien rund um Corona. Besonders in Chatgruppen der «Corona-Rebellen» gibt es viele antisemitische Äusserungen. Christoph Bernet 23.02.2021, 05.00 Uhr

Demo gegen die Corona-Massnahmen am 20. Februar 2021 in Wohlen. Urs Flueeler / KEYSTONE

1500 Personen demonstrierten am Samstag in Wohlen AG gegen die Coronamassnahmen. Ein Teilnehmer trug ein Transparent mit der Aufschrift «Impfen macht frei»: Eine Anspielung an die Inschrift «Arbeit macht frei», die am Eingangstor des Konzentrationslagers Auschwitz prangte. Hier ermordeten die Nationalsozialisten im Holocaust mindestens 1,1 Millionen Juden.