Schweizer Putin-Versteher: Das sagen sie heute

Angriffskrieg «Er ist nicht mehr der gleiche Mann»: Schweizer Putin-Versteher distanzieren sich vom Kriegsführer – aber nicht alle Am Tag vor Kriegsausbruch zeigten prominente Schweizer, die als Putin-Versteher gelten, gegenüber CH Media noch viel Verständnis für den autokratischen Präsidenten Russlands. Nachdem dieser die Ukraine brutal überfallen hat, korrigieren einige ihre Haltung. Francesco Benini und Patrik Müller 01.03.2022, 17.00 Uhr

René Fasel traf Putin ein erstes Mal bereits 1999 anlässlich eines Eishockeyspiels in Sotschi. AFP

René Fasel war bis 2021 Präsident der Internationalen Eishockey-Föderation, er berät aktuell den russischen Hockeyverband und hat ein Mandat der Universität Sotschi. Er kennt Putin persönlich.

Letzte Woche sagte Fasel: «Die Verteufelung Putins durch den Westen ist ein Fehler.» Er sei sicher kein Mann, der den Krieg suche. «Aber er - oder besser gesagt Russland - wurde vom Westen mehr und mehr gedemütigt und in die Enge getrieben.» Die russische Mentalität sei es, in einer solchen Situation «die Krallen ausfahren». Der Westen habe einen zu einseitigen Blick auch auf die Ukraine-Krise.

Heute sagt Fasel: «Ich bin einfach nur traurig und distanziere mich von diesem Krieg.» Auf die Nachfrage, ob er sich auch explizit vom Angriff Russlands distanziere, sagt er schliesslich: «Ja.» Mehr will Fasel nicht öffentlich sagen. Doch es scheint, dass Fasel noch nicht mit Putin gebrochen hat. Seine beiden Mandate in Russland will er zurzeit nicht abgeben. Er warte noch die weitere Entwicklung ab, sagt Fasel.

Langjährige Kontakte: Sepp Blatter 2015 bei einem Treffen mit Vladimir Putin 2015 in St. Petersburg. Getty Images

Der frühere Fifa-Präsident Sepp Blatter wurde von Putin trotz Sperre an die Fussball-WM 2018 nach Russland eingeladen.

Das sagte Blatter letzte Woche: «Ich kenne Putin seit Jahren und stehe noch heute mit ihm im losen Kontakt». In der westlichen Öffentlichkeit werde ein verzerrtes Bild von Putin gezeichnet. Mit der Intervention in der Ukraine wolle er vor allem die russisch geprägten Gebiete im Osten des Landes stärken und seinem Land den Zugang zum Schwarzen Meer sichern.

Heute sagt Blatter: «Putin ist nicht mehr der gleiche Mann», distanziert sich der Ex-Fifa-Präsident nun. «Ich sehe einen Menschen, der offenbar nicht mehr weiss, was er tut und der einen völlig sinnlosen Krieg entfesselt hat, grosses Leid verursacht und sich total isoliert hat.» Es sei richtig, dass der Sport – nach anfänglichem Zögern - mit aller Konsequenz reagiere und Russland die rote Karte zeige. Blatter: «Ich bin auch froh, dass die Schweiz ein klares Zeichen setzt.»

Die Zentralschweizerin gehört seit Jahren zu denjenigen im Parlament, die für Putin Verständnis zeigen.

Das sagte Estermann letzte Woche: Sie bezeichnete die Aktionen des russischen Präsidenten als «nachvollziehbar». Eine Pufferzone zwischen dem Osten und dem Westen einzurichten, ergebe Sinn. Estermann erklärte auch, es sei falsch gewesen, nach der «Wiedereingliederung der Krim» Sanktionen gegen Putin zu verhängen.

Heute sagt Estermann: Sie sei mit dem Krieg nicht einverstanden. Mehr wolle sie nicht sagen.

Der Westschweizer Journalist Eric Hoesli - er ist Verwaltungsratspräsident der Zeitung «Le Temps» - hat wiederholt Reisen für Schweizer Politiker, Wirtschafts- und Medienvertreter nach Moskau organisiert. Dies auch, um Verständnis zu schaffen.

Das sagte Hoesli letzte Woche: «Der Westen hat Russland und auch Putin nicht begriffen.» Russland werde von Europa und den USA marginalisiert, es habe nicht den Platz in der Geopolitik, der angemessen wäre, sagte Hoesli, und weiter: «Es ist zu einfach, Putin und den Russen die Schuld für die Eskalation zuzuschieben.»

Heute sagt Hoesli: «Ich habe diesen Krieg so nicht erwartet. Es ist eine kaltblütige Invasion, absolut inakzeptabel. Für Putin ist das Vorgehen kontraproduktiv. Es ist jetzt unmöglich geworden, über - nach wie vor wahre - Gründe zu sprechen, die zur gegenseitigen Entfremdung Russlands und des Westens geführt haben, oder über die Rolle der Nato. Ich denke jetzt an die Leute in der Ukraine, für die die Situation schrecklich ist. Sie ist aber auch für die russische Gesellschaft schrecklich.»

In der «Weltwoche» erscheinen seit Jahren Texte, die den russischen Präsidenten positiv darstellen. Chefredaktor Roger Köppel bezeichnete Putin wiederholt als «Stabilokraten», als Mann, dem es gelinge, ein riesiges Land zusammenzuhalten. Vergangene Woche stellte Köppel den Autokraten als Opfer dar: «Putin versucht rückgängig zu machen, was ihm vom Westen an Demütigungen zugefügt worden ist.»

Die «Weltwoche» am Tag des Kriegsausbruchs. Screenshot

Das sagte Köppel letzte Woche: Am Tag, an dem Putin den Angriffskrieg auf die Ukraine startete, bezeichnete die «Weltwoche» den russischen Präsidenten als «Missverstandenen.» Köppel stufte die Ukraine als «dysfunktionalen, korrupten Kunst-Staat» ein - der SVP-Nationalrat schrieb wie ein Kreml-Sprecher. Ausserdem hielt er fest, dass «Putin den hohlen Moralismus seiner Gegner und die Dekadenz des Westens» entlarve.

Heute sagt Köppel: Die Bewunderung für den Kriegstreiber scheint ihm ein wenig peinlich zu sein - er verurteilt die Invasion in der Ukraine als völkerrechtswidrig und ungerechtfertigt. Aber Köppel redet weiter davon, wie korrupt die Ukraine sei. Auf der Redaktion der «Weltwoche» sorgt die Verirrung des Chefredaktors für hitzige Diskussionen - nicht aber im Bundesparlament. Es gibt dort kaum noch jemanden, der Köppel ernst nimmt.

SVP-Nationalrat Franz Grüter ist Präsident der Aussenpolitischen Kommission.

Das sagte Grüter letzte Woche: Eine Deeskalation der Lage in der Ukraine sei wahrscheinlich nur möglich, wenn der Westen Russland garantiere, dass die Ukraine nicht in die Nato aufgenommen werde. Die Aussage sorgte für Empörung unter Bundesparlamentariern, denn Grüter nahm damit die Forderung Russlands auf.

Heute sagt Grüter: Er revidiert seine Position und meint: «Die Frage, ob die Ukraine in die Nato aufgenommen werden soll oder nicht, ist hinfällig geworden. Die Situation ist verfahren. Ich hoffe, dass bald Friedensgespräche stattfinden können und die Schweiz dabei eine aktive Rolle spielen wird.»

