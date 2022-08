Stiche an der Street Parade: Die Angstprojektion der Covid-Jugend

Angriffe mit Nadeln Nadelstiche an der Streetparade: Die Angstprojektion der Covid-Jugend – wie gefährlich ist das Phänomen wirklich? Am Wochenende ist eine vermeintlich neue Gefahr für Frauen im Ausgang in Zürich angekommen. Das Phänomen hat alle Anzeichen einer kollektiven Hysterie. Deborah Stoffel Jetzt kommentieren 15.08.2022, 17.00 Uhr

Die Street Parade wurde am Samstag nach zwei Jahren Pause wegen der Pandemie wieder durchgeführt. Gekommen sind 900'000 Raver. zvg

900’000 Menschen haben am Wochenende in Zürich gefeiert. Die Street Parade meldete sich nach zwei Jahren Zwangspause zurück – allerdings nicht ganz unbeschwert. Nebst Covid gab im Hinblick auf die Parade auch das Risiko einer Ansteckung mit Affenpocken Anlass zur Sorge. Und nun auch noch das: Zürich hat seine ersten Fälle von «Needle Spiking», also das Stechen anderer mit einer Nadel. Das Phänomen sorgte im vergangenen Herbst erstmals in Grossbritannien für Schlagzeilen.

Damals berichteten junge Menschen, mehrheitlich Frauen, sie seien im Ausgang mit Spritzen gestochen worden. Mit Folgen wie Schwindel und Benommenheit. Wurden ihnen Betäubungsmittel verabreicht, analog zu K.O.-Tropfen im Drink? Bis heute konnte das in keinem Fall nachgewiesen werden. Das Phänomen aber breitet sich aus. Im letzten Jahr haben auch andere Länder, wie Spanien und Frankreich von ähnlichen Fällen berichtet.

Phänomen mit Vorbildern

Acht Fälle von «Needle Spiking» haben die Behörden für die Street Parade notiert. Wenige Tage zuvor hatte 20 Minuten das Thema und die Fälle im Ausland zuvor gross ausgebreitet. Das kostenlose Online-Portal erreicht mehr als drei Millionen Leserinnen und Leser.

Der Sozialwissenschaftler und Autor Marko Kovic spricht in diesem Zusammenhang von einer «klassischen Kaskade der Verbreitung sozialer Panik» und sagt: «Ich bin nicht sicher, ob die acht Fälle so aufgefallen wären, wenn 20 Minuten nicht so prominent darüber berichtet hätte.»

Die Opfer müssten ernst genommen werden, sagt Kovic. «Ihr Leiden ist real.» Es gehe nicht an, sich über sie lustig zu machen. Und doch meldet Kovic Zweifel an am Phänomen der Nadelattacken.

«Das Leiden ist real.»

Es gab in der Vergangenheit immer wieder vergleichbare Fälle. Zum Beispiel das sogenannte Havanna Syndrom: Nachdem die USA 2016 ihre Botschaft in Kuba wiedereröffnete hatte, klagten mehrere ihrer Diplomaten über Kopfschmerzen, Hörverlust, Schwindel und Übelkeit. Es verbreitete sich die These, dass die Kubaner eine neuartige Mikrowellenwaffe gegen die US-Diplomaten einsetzen würden. Das Phänomen hat sich an anderen Orten wie Taiwan oder Wien wiederholt. Eine Untersuchung des FBI allerdings konnte nichts finden.

2009 traten bei Mädchen in afghanischen Schulen Kopfweh und Übelkeit auf. Es kursierte die Angst, dass sie von den Taliban vergiftet worden seien, da sie die Ansicht vertreten, dass Mädchen zuhause bleiben sollten. Schliesslich untersuchte die Weltgesundheitsorganisation die Fälle, konnte aber keine Vergiftung nachweisen.

Die Angst der US-Diplomaten und der Mädchen in Afghanistan war psychologisch berechtigt, sagt Kovic. «Das Leiden ist real, aber die Ursache nicht. Das waren beides Fälle von psychogenem Massenleiden, salopp einer Massenhysterie.»

Auf die Street Parade bezogen, rät Kovic, sich die Fakten vor Augen zu führen: Dass 900’000 Menschen stundenlang dicht gedrängt tanzen und am Ende acht eine Stichverletzung aufweisen würden, sei nicht unerwartet. «Ist nicht an jeder Veranstaltung mit so vielen Menschen die Chance riesig, sich eine Verletzung zuzuziehen?» Im Gegensatz zu K.O.-Tropfen sei es ausserdem viel schwieriger an Spritzen und konzentrierte toxische oder betäubende Substanzen heranzukommen sowie diese im Getümmel injizieren zu können. Schon gar nicht unbemerkt: «Es ist kaum möglich, dass man von so einer Spritze nichts merkt.»

Überall graue Opel Astra

Kovic sieht die Berichterstattung der Medien als entscheidenden Faktor. «Wenn wir dreissig Minuten über graue Opel Astra sprechen und dann auf die Strasse gehen, werden wir nur noch solche Autos sehen.» Dasselbe sei wohl durch die Berichterstattung über Needle Spiking vergangene Woche passiert. «Die Leserinnen und Leser von 20 Minuten sind genau das Zielpublikum, das von diesem Phänomen betroffen sein soll.»

Ähnliche Fragen haben schon die Vorfälle in Grossbritannien aufgeworfen. Das Magazin Psychology Today hat im Februar kritisch berichtet. Dabei erwähnt es den prominenten Fall einer Studentin, die im Ausgang bewusstlos geworden war und sich am nächsten Tag im Spital an nichts erinnern konnte. Nachdem die Mediziner spekuliert hatten, ob es sich um einen Fall von Needle Spiking handelte, habe sie eine kleine Stichwunde an ihrer Hand entdeckt. Nach der Berichterstattung über diesen Fall, haben die Medien dazu aufgerufen, dass sich Opfer von Needle Spiking bei ihnen meldeten. Die Erfahrungen wurden auch via soziale Medien geteilt.

Die Nadel als Angstsymbol

Der amerikanische Soziologe Robert Bartholomew folgert in «Psychology Today», dass das Phänomen alle Zeichen einer sozialen Panik trage, wie sie vor dem Hintergrund eines Angstgefühls besonders gut gedeiht. Nach zwei Jahren Pandemie hatten die Nachtclubs im Sommer 2021 gerade wieder geöffnet. Viele junge Menschen waren isoliert gewesen - von ihren Freunden und ihrem schulischen Umfeld -, und sie waren bombardiert worden mit negativen News. Zurück im Ausgang hatten sie immer noch die Angst vor dem Virus im Nacken und das Schuldgefühl, eine liebe Person im Umfeld anstecken zu können. «Die Nadel als Angst-Objekt für viele Menschen, kann die Angst vor Impfungen und vor Verseuchung repräsentieren», schreibt Bartholomew.

