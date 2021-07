Angespannte Lage - Hochwassergefahr in Zürich: Sihlsee muss abgesenkt werden

Der heftige Sturm in der Nacht auf Dienstag hat die Hochwassergefahr am Zürichsee verschärft. Noch heute werde der Wasserpegel die Warnstufe 4 (gross) erreichen. Am Dienstagabend wurde damit begonnen, den Pegel des Sihlsees abzusenken. So sollen Überschwemmungen an der Limmat verhindert werden.

14.07.2021, 08.29 Uhr