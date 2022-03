Analyse: Martullos Sprachbefehl zum Ukraine-Krieg irritiert

Analyse Von guten und schlechten Diktatoren: Martullos Sprachbefehl zum Krieg irritiert – und passt ins Bild Ems-Chefin Magdalena Martullo verbietet in ihrer Firma das Wort «Krieg». Die SVP-Vizepräsidentin zeigt wenig politische Sensibilität – doch überraschend kommt das nicht. Maja Briner Jetzt kommentieren 31.03.2022, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Redet normalerweise gerne Klartext: Magdalena Martullo. Ralph Ribi

Sie ist normalerweise keine, die klare Worte scheut. Im Gegenteil. Doch nun zeigt sich Magdalena Martullo-Blocher handzahm – und das ausgerechnet gegenüber den Vorgaben des russischen Regimes. Die SVP-Vizepräsidentin und Unternehmerin hat ihre Angestellten angewiesen, das Wort «Krieg» nicht zu verwenden. Intern werde bis auf weiteres vom «Ukraine-Konflikt» gesprochen – zum Schutz «unserer Mitarbeiter und unseres Geschäfts». So steht es in einem internen E-Mail, über das die «WoZ» und die «Südostschweiz» am Donnerstag berichteten.

Das ist ganz im Sinne der russischen Propaganda, die von einer «militärischen Spezialoperation» in der Ukraine spricht – eine absurde Verharmlosung des Angriffskriegs. Begründet wird die Sprachregelung in Martullos Ems-Chemie damit, dass das Wort «Krieg» in Russland im Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ukraine mit Gefängnis bestraft werden kann.

Es ist löblich, dass Martullo ihre Angestellten in Russland davor schützen will. Und es ist verständlich, wenn sie verhindern will, dass der russische Staat ihre dortigen Standorte beschlagnahmt. Denn natürlich sind Unternehmen darauf aus, Profit zu machen.

Mehr Unternehmerin als Politikerin

Doch wenn ein Land ein anderes angreift, Spitäler und Schulen bombardiert, darf das auch Unternehmerinnen und Unternehmer nicht kaltlassen. Mehr als früher wird von Firmen verlangt, sich zu positionieren. Viele haben sich aus Russland zurückgezogen. Selbst der viel gescholtene Nestlé-Konzern hat sein Geschäft in Russland inzwischen reduziert – und sprach von Beginn weg von «Krieg». Gerade als Nationalrätin müsste Martullo hier mehr Sensibilität beweisen. Die Episode zeigt indes, dass sie bis heute mehr Unternehmerin als Politikerin ist.

Martullos Sprachbefehl passt zum Kurs der grössten Schweizer Partei, die gegenüber Russland eine gewisse Milde zeigt: Die Sanktionen lehnt die SVP aus Neutralitätsgründen ab; manche Exponenten zeigten sich lange Putin-freundlich, einzelne tun das immer noch. Für Wirbel sorgte jüngst der Aargauer SVP-Nationalrat Andreas Glarner, der sagte, der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski verlängere mit seinem Verhalten den Krieg und der Westen sei mitschuldig am Konflikt mit Russland.

Martullos Sprachbefehl passt zweitens zu ihren früheren Äusserungen. Berührungsängste mit autoritären Regimes kennt sie nicht. Wiederholt fiel sie mit Bewunderung für China auf. Als 16-Jährige bereiste sie das Land erstmals, als ihr Vater die Familie mit auf Geschäftsreise nahm. 2012, noch vor ihrem Schritt in die Politik, bezeichnete sie Chinas Regierung bezüglich Wirtschaftspolitik als «die kompetenteste Exekutive der Welt». Angesprochen auf Demokratie und Menschenrechte, sagte sie: «Was nützt Europa deren Demokratie: Da werden den Leuten Leistungen versprochen, die nicht bezahlbar sind.» Eine bemerkenswerte Geringschätzung der Demokratie.

Ins Wanken geraten

Wichtig ist offensichtlich anderes: das Geschäft, das wirtschaftliche Wachstum eines Landes. Europa als Wertegemeinschaft: nett, aber wichtig wäre der Freihandel mit den boomenden asiatischen Ländern und den USA (selbstverständlich unter Wahrung der Interessen der Landwirtschaft). Doch die Überzeugung, die Schweiz solle mit allen geschäften und sich ja nicht einmischen, gerät gerade ins Wanken. Putins Krieg führt vor Augen, wie riskant Abhängigkeiten von autoritären Regimes sein können; die Idee vom «Wandel durch Handel» hat sich als Wunschtraum entpuppt. Das gemeinsame Einstehen für die Demokratie wird wieder wichtiger.

Vor einem Jahr machte die SVP Schlagzeilen, weil sie dem Bundesrat vorwarf, mit den Coronamassnahmen eine Diktatur zu installieren. Auch Martullo verstieg sich zu diesem absurden Vorwurf. Nun wäre es an der Zeit, über die wahren Autokraten zu sprechen – und Putins Tat als das zu benennen, was es ist: ein brutaler Angriffskrieg. Doch in Martullos Weltbild gibt es offenbar gute und schlechte Diktatoren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen