Analyse: Wie Erdogan zum Friedensstifter im Ukraine-Krieg wurde

Analyse Vom aggressiven Störenfried zum Friedensstifter: Die wundersame Verwandlung des Recep Tayyip Erdogan Wie der türkische Präsident zum wichtigsten Vermittler zwischen der Ukraine und Russland wurde. Die Beziehung zu beiden Ländern ist für die Türkei von zentraler Bedeutung. Damit wagt er aber auch einen Seiltanz. Eine Analyse. Gerd Höhler Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Recep Tayyip Erdogan eröffnet die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. AP

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan liess es sich nicht nehmen, die russisch-ukrainischen Verhandlungen in Istanbul höchstpersönlich mit einer Rede zu eröffnen. Das Bild, das sich den beiden Delegationen im historischen Dolmabahce-Palast bot, hatte grosse Symbolkraft: Erdogans Rednerpult wurde von zwei türkischen Flaggen eingerahmt. Daneben standen die Fahnen der beiden Konfliktparteien, links von Erdogan die russische, rechts die ukrainische.

Noch vor wenigen Wochen fällt er mit aggressiver Aussenpolitik auf

Verhandlungen an einem neutralen Ort: Da fällt einem Lausanne ein, wo 1923 der Friedensvertrag mit der Türkei geschlossen wurde, Montreux und das Meerengen-Abkommen von 1936 oder die UNO-Stadt Genf, deren Name mit vielen Friedensschlüssen verbunden ist. Aber jetzt richten sich die Blicke auf Istanbul.

Der türkische Staatschef ist in eine Rolle geschlüpft, die man ihm noch vor wenigen Wochen nicht zugetraut hätte. Unter Erdogan hat die Türkei in den vergangenen Jahren ihre Nachbarn im östlichen Mittelmeer mit einer immer aggressiveren Aussenpolitik gereizt. Mit seiner Unterstützung radikal-islamischer Gruppen wie der Hamas forderte der türkische Staatschef nicht nur Israel, sondern auch Saudi-Arabien, die Emirate und Ägypten heraus. Erdogans Militäroperationen im Nordirak, Syrien und Libyen waren völkerrechtlich umstritten. Mit Waffenkäufen in Russland verprellte Erdogan die Nato. Jetzt versucht sich der Störenfried als Friedensstifter.

Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin pflegen wichtige Beziehungen zueinander. Diese will der türkische Präsident nur ungern aufgeben. EPA

Die Türkei steht beiden Kriegsparteien nahe

Für sein Land steht viel auf dem Spiel. Die Türkei unterhält enge Beziehungen zu beiden Kriegsparteien. Russland ist für die Türkei ein wichtiger Handelspartner, Energielieferant sowie Tourismusmarkt. Zwei Drittel der türkischen Getreideimporte kommen aus Russland. Ohne russisches Gas und Erdöl gehen in Anatolien die Lichter aus. Ein russischer Staatskonzern baut das erste türkische Atomkraftwerk.

Die Beziehungen zur Ukraine sind nicht minder eng. Die Türkei ist dort der grösste ausländische Investor. Erst Anfang Februar unterzeichneten Erdogan und Wolodimir Selenski ein Abkommen über die Fertigung türkischer Kampfdrohnen in einer Fabrik bei Kiew. Umgekehrt liefert die Ukraine der Türkei wichtige Komponenten wie Flugzeugtriebwerke.

Was der Krieg für die Türkei bedeutet

Auch aus innenpolitischen Gründen ist Erdogan an einem schnellen Ende des Krieges interessiert. Die steigenden Energiepreise verschärfen die türkische Wirtschaftskrise. Sie hat die Umfragewerte der Erdogan-Partei AKP bereits auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren gedrückt. Es geht deshalb im Ukraine-Krieg für Erdogan auch um sein eigenes politisches Schicksal.

Die Türkei könne keines der beiden Länder aufgeben, sagt Erdogan seit Wochen – und versucht eine politische Gratwanderung: Er kritisiert zwar die russische Invasion, beteiligt sich aber nicht an den Sanktionen des Westens gegen Moskau. Die Türkei liefert einerseits Kampfdrohnen an die Ukraine, hält aber zugleich als einziger Nato-Staat ihren Luftraum für russische Flugzeuge offen. Damit ist der Istanbuler Airport jetzt eine der letzten Drehscheiben für den Flugverkehr Russlands mit dem Westen.

Die Russen profitieren aktuell vom für sie geöffneten Flughafen in Istanbul. Emrah Gurel / AP

Muss er sich bald für eine Seite entscheiden?

Bisher glückt Erdogan dieser Seiltanz. Er gilt als einer der wenigen Staatschefs, der sowohl in Kiew wie in Moskau Gehör finden. Aus dem einstigen Aussenseiter ist deshalb ein gefragter Gesprächspartner geworden. Mit mehr als 30 Staats- und Regierungschefs steht Erdogan jetzt nach eigener Aussage in direktem Kontakt.

Doch je länger der Krieg dauert, desto schwieriger wird der Balanceakt des türkischen Präsidenten. Scheitern seine Vermittlungsversuche, dürfte die bisher zurückgehaltene Kritik am Sonderweg der Türkei bei den Sanktionen laut werden. Dann müsste sich Erdogan für eine der beiden Seiten entscheiden.

