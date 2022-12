Analyse Ein Herz für die Kleinen: Diese Wahl ist ein Sieg der ländlichen Schweiz – und der Kühnheit Die Bundesratswahlen haben gezeigt: Das Parlament hat ein Herz für Minderheiten. Die Lateiner sind nun in der Mehrheit, die ländliche Schweiz übervertreten. Ist das ein Problem oder ein Zeichen der grossen Integrationskraft dieses Landes? Doris Kleck Jetzt kommentieren 07.12.2022, 19.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Land besiegt die Stadt: Elisabeth Baume-Schneider (r.) und Eva Herzog. Stefan Wermuth / afp

Eine langweilige Wahl? Von wegen! Viele haben sich getäuscht – die Schreibende inklusive. Dass die Jurassierin Elisabeth Baume-Schneider die Nachfolge von SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga antritt, ist eine veritable Überraschung. Die Baslerin Eva Herzog galt als Favoritin. Eine durchsetzungsfähige, erfahrene Exekutivpolitikerin, eine Vertreterin der urbanen Schweiz, eines starken Wirtschaftskantons. Es kam anders. Die Gründe dafür sind vielfältig – am Schluss ist die Wahl bei einer Differenz von sieben Stimmen auch etwas zufällig.

Klar ist: Die Wahl von Baume-Schneider ist ein Sieg der ländlichen Schweiz. Kein Wunder, hat am Mittwoch Bauernpräsident Markus Ritter am meisten gestrahlt. Die grossen Verlierer sind die Städte, die Orte des Fortschritts, die Treiber gesellschaftlicher Entwicklungen und des wirtschaftlichen Wachstums. Die Städte erhielten am Wahltag gleich eine doppelte Klatsche. Nebst Herzog blieb auch der stadtzücher SVP-Kandidat Hans-Ueli Vogt chancenlos. Dabei würde dem Siebnergremium auch eine urbane Sichtweise auf das Land guttun. Nun dominiert weiter die Ballenberg-Schweiz.

Eva Herzog war objektiv die bessere Kandidatur als Baume-Schneider. Die «NZZ am Sonntag» schrieb vor der Wahl: «Nur die Lieben und Netten schaffen es in den Bundesrat. Eva Herzog macht sich daran, das Gegenteil zu beweisen.» Die Zeitung lag falsch. Wieder mal hat sich bewahrheitet, dass das Parlament den Durchschnittlichen den Vorzug gibt.

Wir wissen nicht, wie sich Baume-Schneider als Bundesrätin entwickeln wird. Sie hat sicher das Potenzial zur Landesmutter. Ausstrahlung hat die Jurassierin und Abgehobenheit braucht man bei ihr nicht zu befürchten. Fliegen gehört nicht zu ihren Hobbys, dafür Kochen und Lismen. Wer sie gut kennt, sagt aber auch: Sie kann hart in der Sache sein. Ihre Kandidatur nannte sie selbst kühn; als Herausfordererin zeigte sie Entschlossenheit. Und für die SP ist die Jurassierin sicher die einfachere Bundesrätin als Herzog, die in der Vergangenheit ihre Unabhängigkeit bewiesen hat.

Die Schweiz steht vor gewaltigen Herausforderungen: Das Verhältnis zur EU und zur Welt braucht eine Klärung, die Energieversorgung muss gesichert werden; die Klimakrise erfordert einen Umbau des Landes, die Gesundheitskosten müssen gedämpft und die Altersvorsorge gesichert werden. Und der finanzielle Spielraum wird nicht grösser. Der Bundesrat machte in der Coronakrise vieles richtig; auch auf die Energiekrise hat er rasch reagiert. Das hatte auch mit den zuständigen Departementschefs Alain Berset, Simonetta Sommaruga und auch Ueli Maurer zu tun. Der Bundesrat hat aber auch Defizite offenbart. Gerade in der Europapolitik fehlen ihm Mut und Strategie; auf den Krieg in der Ukraine wusste er zunächst keine adäquate Reaktion; die Häufung von Indiskretionen zeigt, dass die Zusammenarbeit nicht reibungslos funktioniert. Ein Grund dafür sind die veränderten Kräfteverhältnisse im Parlament. Das Erstarken von Grünen und Grünliberalen und die Übervertretung von SP und FDP mit zwei Sitzen in der Regierung lösen Verlustängste aus – und beeinflussten die Zusammenarbeit im Gremium.

Die Erneuerung ist deshalb eine Chance für den Bundesrat. Einen ersten Hinweis darauf, wie das Gremium in neuer Zusammensetzung funktioniert, wird die Departementsverteilung geben. Ohne Reibung wird es kaum gehen. Doch man wünscht dem Gremium und dem Land, dass der Start gelingen möge.

Insbesondere Bundesrat Alain Berset durchlebt schwierige Tage. Mit Baume-Schneider sitzen nun vier Lateiner im Bundesrat, die Deutschschweizer sind in der Minderheit. Man kann dies positiv lesen: Die Schweiz ist in Bezug auf die Sprachregionen eine Meisterin der Integration und der Kohäsion. Doch die SP hat auch versichert, es handle sich nur um eine Übergangsphase. Damit könnte der Druck auf Berset steigen, eher früher als später zurückzutreten. Er ist zwar der Jüngste im Bunde, doch auch der Amtsälteste. Sein Ergebnis bei der Wahl zum Bundespräsidenten war mit 140 Stimmen debakulös (Amherd erhielt als Vizepräsidentin 207). Bekommt er nun auch kein neues Departement, werden die Fragen nach seinem Rücktritt zunehmen. Die Bürgerlichen senden unverfroren Hinweise, dass sie Bersets überdrüssig sind.

Immerhin: In einer Frage herrscht Klarheit. Die SVP ist zur normalen Partei geworden. Die Wahl von Albert Rösti verlief reibungslos. Keine Geheimpläne, keine Blocherschen Heckenschüsse – selten hat man die Parteileitung derart passiv gesehen. Rösti ist ein Politprofi. Trotz seiner harten Positionen gilt er als konziliant. Der Konkordanzpolitiker par excellence. Es ist eine gute Nachricht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen