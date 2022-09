Noch schnell die Schweiz retten: Im Rausch der Krisenpolitik

Analyse Noch schnell die Schweiz retten: Das Parlament im Rausch der Krisenpolitik Geld spielt keine Rolle, die Verfassung und bestehende Gesetze sind relativ: Das Parlament will jetzt die Schweiz retten. Um jeden Preis und schneller als erlaubt. Der Qualität der Politik dient das nicht. Stefan Bühler Jetzt kommentieren 23.09.2022, 17.15 Uhr

Der Bundesrat hat bereits Sofortmassnahmen zum Stromsparen beschlossen: Beim Bundeshaus liess er die Aussenbeleuchtung ausschalten. (Bern, 21. September 2022) Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Panik und Euphorie sind eng verwandte Gemütszustände. Zu dieser Erkenntnis gelangt, wer dieser Tage durch die Vorzimmer des Parlaments wandelt. Auch wer den Debatten der Räte folgt, stellt eine sonderbare Gemütslage fest – ein Mix aus Zukunftsangst und Aufbruchstimmung.

Die Furcht, dass es schlimm kommt für das Land, speist sich aus den allgegenwärtigen Krisen. Derzeit sind das in absteigender Bedeutung: Die Energiekrise mit drohendem Strom- und Gasmangel; die Kaufkraftkrise infolge der Inflation; die Ukraine-Krise, deren Wahrnehmung freilich stark vom Kriegsverlauf abhängt; die Biodiversitätskrise mit dem Verlust der Artenvielfalt; und schliesslich die Klima-Krise, die wegen des etwas kühleren Wetters gerade ein wenig in den Hintergrund gerückt ist.

Diese Reihenfolge kann ändern, denn mehrere Faktoren beeinflussen die Krisenkonjunktur: Putins Pläne, die Wirtschaftslage, Abstimmungstermine, die Wahlen 2023, die Traktandenliste des Parlaments und ganz besonders das Wetter. Apropos: Noch ist es nicht so kühl, dass Corona bereits aus der Sommerpause zurückgekehrt ist – diese Krise ist gerade auf Stand-by.

Das «Momentum» ermöglicht vieles im Jahr der multiplen Krisen

Die Aufbruchstimmung auf der andern Seite, so widersprüchlich das scheint, speist sich aus ebendiesen Krisen. In normalen Zeiten handelt eidgenössische Politik abwartend, sie reagiert auf äussere Umstände, auf Druck und Notlagen. Meist so spät wie möglich. Bundespolitik ist in aller Regel langweilig und langsam.

Nicht so jetzt. Das Jahr der multiplen Krisen bietet Parlamentarierinnen und Parlamentariern die Chance, Dinge in einem Ausmass und Tempo zu bewegen, wie sie sich das wohl nie haben träumen lassen. Das wirkt offensichtlich elektrisierend, ja geradezu berauschend.

Mit leuchtenden Augen berichtet SP-Fraktionschef Roger Nordmann, wie die Solarwende, über die er schon ganze Bücher geschrieben hat, nun endlich möglich wird: Eine Solarpflicht auf allen Gebäuden ist plötzlich in Griffweite. Von einer «Goldgräberstimmung» ist die Rede, von der sich auch der Walliser Mitte-Ständerat Beat Rieder hat anstecken lassen: Bis spätestens 2025 sollen riesige Solarparks mit einer Fläche von mehreren Quadratkilometern in den Alpen stehen. Schnell muss es gehen, das «Momentum» müsse man jetzt nutzen, sagt nicht nur Rieder.

Auch auf die Teuerung von 3,5 Prozent, die angekündigte Explosion der Krankenkassenprämien und die hohen Energiepreise reagiert der Nationalrat rasch, resolut und vorsorglich: Er stellt eine zusätzliche Milliarde für die Prämienverbilligung bereit; AHV- und IV-Renten sollen der Teuerung angepasst werden. Das sei nötig, findet Mitte-Präsident Gerhard Pfister. Er sieht «Anzeichen eines perfekten Sturms, der auf unser Land zukommen kann» und folgert: «Da ist nichts tun keine Option.»

Schon früher im Jahr sorgte die Ukraine-Krise, der russische Angriff, für erhöhte Betriebsamkeit in den Räten. Sie beschlossen die schrittweise Erhöhung des jährlichen Militärbudgets auf 1 Prozent des BIP bis 2030, eine Erhöhung in der Grössenordnung von rund 3 Milliarden.

«Geistige Inflation»: Grosszügiger Umgang mit Milliarden und Verfassung

Gemeinsam ist all den Krisen, dass sie ernst zu nehmen sind. Nichts tun, um es mit Pfister zu sagen, ist in der Tat keine Option. Allerdings, das ist eine zweite Gemeinsamkeit, gehen die guten Taten des Parlaments ins Geld. Hausbesitzer erhalten zwei Milliarden für den Heizungsersatz, die Wasserkraft soll auf jede erdenkliche Art subventioniert, die Solaroffensive mit Hunderten Millionen gefördert werden – dies auf wundersame Weise ohne Erhöhung des Netzzuschlags, aus dem das meiste Geld stammt. Mit den Milliarden für Armee und Kaufkraft ist dafür gesorgt, dass auch die Klientel anderer politscher Kräfte auf ihre Kosten kommt.

Die Warner vor solcher Finanzpolitik sind in der Minderheit. In den Debatten wird nicht mehr über Millionen, sondern über Milliarden gestritten. Es geht das Wort von der «geistigen Inflation» um, ausgelöst durch die während der Coronapandemie etablierten, schier grenzenlosen Staatshilfen, an die sich die Räte gewöhnt haben – gewissermassen politisches «Long Covid».

Ähnlich grosszügig wie mit dem Geld gehen die Räte mit der Verfassung und den Gesetzen um. Umweltrecht, Natur- und Heimatschutz werden relativiert, Hauptsache es geht schnell. Volksrechte gelten als Risiko: Abstimmungen könnten die Projekte verzögern. Einsprachemöglichkeiten von Umweltverbänden sind vielen sowieso ein Dorn im Auge – jetzt ist Gelegenheit, sie zurückzustutzen! Es brauchte einen Warnruf des Bundesamts für Justiz, dass die Parlamentarier nun noch einmal über die Bücher gingen, um die gröbsten Misstritte zu korrigieren.

Wenn nichts tun nicht geht, stellt sich die Frage: Tun die Räte das Richtige? Zweifel sind angebracht. Eine Erhöhung des Militärbudgets ins Blaue hinaus ist keine Antwort auf die Frage, wie die künftige Sicherheitspolitik des Bundes aussehen soll. Mehr Geld für die Prämienverbilligung ändert am Grundproblem der ständig steigenden Gesundheitskosten gar nichts. Und die Massnahmen, mit denen das Parlament die Stromversorgung sicherstellen will, kommen für die akute Energiekrise zu spät. Sie entfalten ihr Wirkung bestenfalls im übernächsten Winter, wohl eher später.

Rasch wirksame Massnahmen hat schon der Bundesrat beschlossen

Das ist keine Katastrophe. Denn rasch wirksame Massnahmen gegen eine Mangellage hat der Bundesrat soweit möglich schon vorbereitet: Das erste Strom-Notkraftwerk wird bald in Birr installiert, in den Stauseen wird eine Sicherheitsreserve zurückbehalten. Und den Rettungsschirm für angeschlagene Energiekonzerne hat die Exekutive über das Jahr in Eigenregie so weit vorbereitet, dass er sich nun, als die Axpo in Notlage geriet, übers Wochenende entfalten liess – nachdem das Parlament just dieses Geschäft im Sommer für nicht dringlich beurteilt hatte.

Es bestätigt sich: Krisenpolitik ist Sache der Exekutive. Für die derzeitige gesetzgeberische Hektik des Parlaments gibt es hingegen nur wenig stichhaltige Argumente. Die Räte haben trotz aller Krisen genug Zeit, um die nötigen Weichenstellungen im ordentlichen Verfahren vorzunehmen. Am besten mit langfristiger Perspektive – damit die Schweiz künftig seltener im letzten Moment auf Druck und Notlagen reagieren muss.

