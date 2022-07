Die Aufregung um Indiskretionen im Bundeshaus ist heuchlerisch

Kommentar Aufregung im Intrigantenstadel: Die Empörung über indiskrete Bundesbeamte ist heuchlerisch Skandal! Ein Kommunikationsbeamter wird verdächtigt, ein vertrauliches Papier an Medienschaffende weitergegeben zu haben. Der Fall wird mit Verve verfolgt – ganz anders als all die Indiskretionen, von denen Parteien, Verbände und Lobbyisten profitieren. Stefan Bühler Jetzt kommentieren 01.07.2022, 12.00 Uhr

Verriet er Geheimnisse? Peter Lauener, ehemaliger Sprecher von Alain Berset, steht im Zentrum einer Indiskretionsaffäre. (Bern, 11.8.2021) Bild: Peter Schneider/Keystone

Der Fall wird bereits mit «House of Cards» verglichen, jener Netflix-Serie über die raffinierten, verschlagenen Winkelzüge eines Politikerpaars in Washington DC. Und so etwas im biederen Bundesbern! Der Vergleich ist freilich viel zu hoch gegriffen: Treffender wäre, man spräche von einer weiteren Episode in unserem Intrigantenstadel – dem Bundeshaus.

Was ist geschehen? Im November 2020 gelangte ein Bericht des Parlaments über den Spionageskandal der Krypto-Dechiffriermaschinen in die Medien, der erst wenige Tage später veröffentlicht werden sollte. Eine Verletzung des Amtsgeheimnisses, fürwahr. Rasch wurde eine Untersuchung eingeleitet, ein ausserordentlicher Staatsanwalt soll seither herausfinden, wer das Papier an die Journalisten abgegeben hatte. Die Medienschaffenden, welche die zu diesem Zeitpunkt noch vertraulichen Informationen veröffentlicht hatten, wurden einvernommen.

Soweit ist der Fall nicht aussergewöhnlich. Was ihn besonders macht: Erstmals seit langem kursiert der Name des mutmasslichen Informanten aus der Bundesverwaltung. Die «Weltwoche» hat ihn vor kurzem publik gemacht: Peter Lauener, langjähriger Kommunikationschef von Bundesrat Alain Berset. Das verleiht dem Skandal jene Würze, die normalerweise fehlt. Entsprechend hoch gehen die Wogen.

Keine Frage: Der Verrat von Amtsgeheimnissen ist ein Gesetzesverstoss und gehört geahndet. Die Aufregung, die jedoch um die Indiskretion zum ohnehin zur Veröffentlichung bestimmten Bericht über die Krypto-Geräte entstanden ist, zeigt einmal mehr, dass Amtsgeheimnisverletzungen in Bundesbern sehr unterschiedlich bewertet werden: Es gibt die öffentlichen und die diskreten Indiskretionen. Die einen sind aus Sicht von Behörden und Politikerinnen schlimm. Die andern sind Teil ihres Geschäfts.

Für Empörung und politischen Aktivismus sorgen jene Leaks, die an die Medien gehen und ein breites Publikum erreichen. Sie wurden auch schon als «Charakterschwäche» (Zitat Bundeskanzler Thurnherr) bezeichnet, säen angeblich Misstrauen im Bundesrat (Ständerat Würth) und verleiten Politiker dazu, die Telefonüberwachung von Parlamentariern oder die Aufhebung des Quellenschutzes bei Journalistinnen ins Spiel zu bringen (Ständerat Caroni). Es sind solche medial verbreiteten Indiskretionen, die strafrechtlich verfolgt werden. Ein paar Fälle pro Jahr.

Über den Fluss der diskreten Indiskretionen empört sich niemand

Kaum bekannt sind naturgemäss die diskreten Indiskretionen: Jener Fluss von geheimen und vertraulichen Informationen aus Bundesrat, Verwaltung und Parlamentskommissionen an Parteien, Verbände und Lobbyisten.

Jedes Regierungsmitglied hat in seinem Team eine Person, die zuständig ist für den Kontakt zur eigenen Partei. Es ist daher kein Zufall, dass Parteisekretariate mitunter schon am Tag vor der Bundesratssitzung über den Entwurf des Communiqués zu einem brisanten Geschäft verfügen, das der Bundesrat erst nach der Diskussion veröffentlichen will. Gut vernetzt sind auch Verbände, Gewerkschaften und PR-Büros. Oft veröffentlichen sie detaillierte Stellungnahmen zu Bundesratsentscheiden nur wenige Minuten, nachdem diese bekannt geworden sind – sie müssen vorab informiert worden sein. Und gewisse Lobbyisten wissen besser über Anträge und Debatten in den Kommissionssitzungen Bescheid, als manche Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die an diesen Sitzungen selber teilnehmen. Sie verfügen über Informationen, die offensichtlich dem Kommissionsgeheimnis unterstehen. Zu Ermittlungen führt das nie.

«Es gibt auch Dinge, die drinbleiben»: Bundeskanzler Walter Thurnherr.

(Bern, 22. Juni 2022) Bild: Anthony Anex/Keystone

Wenn sich nun also Politikerinnen und Politiker über die gerade aktuelle Affäre empören, so ist das heuchlerisch. Indiskretionen sind auch in Bern Teil des Politgeschäfts. Sicher nicht so raffiniert wie in Washington DC, aber mindestens so verbreitet. Die Tatsache, dass trotz aller Leaks kaum je Informationen publik werden, die die Schweiz tatsächlich in ihren Grundfesten erschüttern, zeigt darüber hinaus: Unsere Geheimnisverräter wissen offenbar schon, wann es für das Land heikel wird. Oder um es mit Bundeskanzler Thurnherr zu sagen: «Es gibt auch Dinge, die drinbleiben.»

