Umweltschädliche Anlagen: AHV-Fonds investiert in CO2-Schleudern

Altersvorsorge Volksvermögen umweltschädlich angelegt? AHV-Fonds investiert auch in CO2-Schleudern Der AHV-Ausgleichsfonds investiert in die Öl- und Gasunternehmen Shell, Exxon und Total, aber auch in Zement-, Düngemittel und Kohlekonzerne. Die Liste der Anlagen wirft Fragen auf: Sind die 34 Milliarden Franken Volksvermögen gut investiert? Anna Wanner Jetzt kommentieren 22.01.2023, 18.05 Uhr

Der AHV-Ausgleichsfonds Compenswiss investiert auch in Firmen wie Exxon: Deren Ölraffinerie in Channahon, Illinois USA, produziert täglich 34 Millionen Liter Benzin und Diesel. Bild: Tannen Maury/EPA

Die AHV ist der solidarisch finanzierte Teil der Altersvorsorge. Jeden Monat zahlen Erwerbstätige über Lohnabgaben etwa 4,9 Milliarden Franken ein, die unter rund 2,5 Millionen Rentnerinnen und Rentnern gleich wieder verteilt werden. Für den Notfall verfügt die AHV aber auch über eine Reserve, die etwa einer Jahresausgabe aller Renten entspricht. Ende 2021 waren es laut Bundesamt für Sozialversicherungen 49,7 Milliarden Franken.

Einen Teil davon legt der AHV-Ausgleichsfonds Compenswiss an. 2021 erzielte er gemäss Geschäftsbericht eine Nettorendite von 5,28 Prozent. Geld, das den Rentnerinnen und Rentner zugutekommt. Wie genau das Volksvermögen angelegt ist, war bis vor kurzem aber ein Geheimnis. Die «Tribune de Genève» hat die Liste der Investitionen herausverlangt und von einem Anlageexperten auswerten lassen.

Eric Jondeau, Professor für Finanzwesen an der HEC Lausanne und Direktor des Zentrums für Risikomanagement, ordnete die Anlagen für die Genfer Zeitung ein: Es handle sich um einen «sehr klassischen Mix», der sich nicht von anderen institutionellen Anlegern abhebe. «Sie wollen kein Risiko eingehen und kaufen ein bisschen von allem.»

640 Millionen für CO 2 -Schleudern

Nur stellt sich bei der Analyse heraus, dass sich in diesem Mix mindestens achtzehn Anlagen befinden, die Jondeau zu den Unternehmen mit dem höchsten Schadstoffausstoss zählt, Firmen wie Holcim (Zement) oder Yara (Düngemittel). Als problematischste Anlage mit 20 Millionen Franken gilt das australische Rohstoffunternehmen BHP, das über Kohleminen viel Methan freisetzt. Gemäss weiteren Auswertungen Jondeaus investiert der AHV-Fonds auch 621 Millionen in den Öl- und Gassektor, in Firmen wie Shell, Total und Exxon.

Gegenüber «Tribune de Genève» gab Compenswiss-Chef Eric Breval zu, dass mit Ausnahme von Kohle auch weiterhin in umweltschädliche Sektoren investiert werde. Seine Begründung: «Mit einem Teil der Unternehmen wird ein Aktionärsdialog geführt, um sie zur Energiewende zu motivieren.» Compenswiss halte diese Vorgehensweise für wesentlich «konstruktiver». Der Verkauf der Vermögenswerte löse das Problem nicht, da es «für jeden Verkäufer einen Käufer gibt». Breval verweist zudem darauf, dass einerseits zwei Anlagen unlängst verkauft und ausgeschlossen wurden, weil sie «umfangreiche kohlebezogene Aktivitäten» führten: Capital Power Corporation und Genesis Energy Limited.

Pikant daran sind zwei Dinge: Aus Sicht des Anlageexperten Eric Jondeau könnte der AHV-Fonds «problemlos» auf die umweltschädlichen Anlagen verzichten, da diese keine Auswirkungen auf ihre Renditen hätten. Das sehen selbst Sozialpolitiker der FDP ähnlich. Nationalrat Andri Silberschmidt erinnert daran, dass es sich um Volksvermögen handelt. «Die AHV soll verantwortungsbewusst anlegen», fordert er. Das bedeute nicht zwingend, dass Compenswiss künftig nur in grüne Fonds investieren müsse, sagt der Zürcher. «Aber zumindest soll der Fonds die zwanzig Prozent Investitionen mit dem schlechtesten Fussabdruck aus dem Portfolio streichen.»

Zielkonflikt zwischen Rendite und Umweltschutz?

Zweitens hat Compenswiss zusammen mit anderen institutionellen Anlegern Ende 2015 den Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK) gegründet. Ziel ist, Anlageentscheide, um Verantwortung gegenüber Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft ganzheitlich wahrnehmen zu können, wie der Verband schreibt. Das schliesst den übergeordneten Zielkonflikt offenbar nicht aus, den Breval beschriebt: «Wir dürfen jedoch nie vergessen, dass unsere Hauptaufgabe darin besteht, den Ausgleichskassen die Liquidität zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um die AHV-, IV- und EO-Renten auszuzahlen.»

Sarah Wyss. Bild: Keystone

Gemäss Angaben der «Tribune de Genève» sind nicht einmal ein Prozent der Anlagen des AHV-Fonds klimaschädlich – und tragen gemäss Jondeau wenig zur Rendite bei. Das Renditeargument lässt SP-Nationalrätin Sarah Wyss auch aus einem anderen Grund nicht gelten. Die Vizepräsidentin der Finanzkommission sagt: «Solche Zielkonflikte gibt es bei vielen Anlagen.» Investitionen in Wohnprojekte sind umstritten wegen höheren Mieten, bei den Lebensmitteln wegen Welthungers und beim Klima ist es die Wette gegen die Zukunft. «Die Widersprüche gibt es immer wieder, deshalb braucht es Regeln.» Finanzpolitik spiele beim Klimawandel eine wichtige Rolle, deshalb sollte der Staat Vorgaben machen, so Wyss.

Sie ist sich aber bewusst, dass dies im bürgerlich dominierten Parlament schwierig werden könnte. So findet beispielsweise FDP-Nationalrat Silberschmidt, dass das Parlament dafür nicht eigens Anlagevorschriften erlassen müsste: «Das dauert zu lange.» Es sei gut, dass die Anlagen jetzt öffentlich wurden und diskutiert werden können. «Das alleine erhöht den Druck auf die Compenswiss, ihre Investitionen zu überdenken.» Einen weiteren Grund liefert Parteikollege Marcel Dobler: «Wer in Gesamtmärkte investiert, minimiert das Risiko.» Würde Compenswiss aus politischen Gründen laufend Unternehmen oder einzelne Branchen ausschliessen, würde dies die Altersvorsorge der Bevölkerung belasten und das Risiko erhöhen.

Parlament nimmt den Faden auf

Manuela Weichelt. Bild: Béatrice Devènes

Freilich stossen die CO 2 -schädlichen Anlagen gerade auch bei den Grünen auf Unverständnis. Die Partei sieht im Finanzmarkt einen wichtigen Hebel für den Umweltschutz. «Ich halte die Anlagen von Compenswiss für problematisch», sagt die Zuger Nationalrätin Manuela Weichelt. «Ich erwarte vom AHV-Ausgleichsfonds eine Anlagepolitik, welche den politischen Zielen des Bundesrates folgt.» Compenswiss soll insbesondere auch Investitionen in erneuerbare Energien unterstützen – «und sicher nicht in fossile Energien, welche die Pariser Ziele torpedieren und die Gesundheit der Bevölkerung mit Investitionen in Tabakkonzerne wie Philip Morris schädigen».

Weichelt verlangt nun zweierlei. Erstens will sie Rechenschaft darüber, wo und in welcher Form Compenswiss die Aktionärsrechte wahrgenommen hat, um die Unternehmen zu einem umweltfreundlicheren Kurs zu motivieren. Zweitens will sie den Bundesrat zur Anlagepolitik von Compenswiss befragen. «Je nach Antwort des Bundesrates, muss die Politik reagieren», sagt sie. Unterstützung erhält sie von Sarah Wyss, auch sie plant eine Interpellation, um eine Einschätzung des Bundesrats zur Anlagepolitik von Compenswiss zu erhalten.

