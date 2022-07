Altersvorsorge Unnötige Hilfe? Nach einem Jahr wird bereits die Abschaffung der Überbrückungsleistungen gefordert Seit einem Jahr können ausgesteuerte ältere Arbeitslose sogenannte Überbrückungsleistungen beantragen, bevor sie ordentlich in Pension gehen. Doch die Nachfrage ist gering, wie eine Umfrage bei diversen Ausgleichskassen zeigt. Hat der Bundesrat einen Rohrkrepierer geschaffen? Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 12.07.2022, 05.00 Uhr

Wer vor dem ordentlichen Rentenalter ausgesteuert wird, erhält Überbrückungsleistungen. Allerdings nur, wenn das Vermögen nicht zu hoch ist. Bild: Gaetan Bally/ Keystone

Der Bundesrat hat sich verschätzt. In seiner Botschaft zum «Bundesgesetz über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose» ging er davon aus, dass jährlich rund 1300 Personen die Voraussetzungen für Überbrückungsleistungen erfüllen und diese folglich auch beziehen werden. Doch weit gefehlt: Seit das Gesetz vor einem Jahr in Kraft trat, haben lediglich ein paar hundert Personen Überbrückungsleistungen beantragt. Im zweiten Halbjahr 2021 haben gemäss offiziellen Zahlen 169 Personen Überbrückungsleistungen bezogen. Die Daten für das erste Halbjahr 2022 stehen noch aus, dürften sich aber in einem ähnlichen Rahmen bewegen.

Zur Erklärung: Ausgesteuerte Personen über 60 Jahre können diese Leistungen bei der kantonalen Ausgleichskasse beantragen. Die Leistung orientiert sich am Bedarf und beträgt für eine alleinstehende Person maximal 44'123 Franken pro Jahr. Die Überbrückungsleistungen sollen verhindern, dass ältere Arbeitslose, die vor dem offiziellen AHV-Alter ihren Job verlieren und keine neue Stelle finden, in die Sozialhilfe abrutschen. So will der Bund «sicherstellen, dass der Existenzbedarf bis zum Erreichen des ordentlichen Rentenalters gewährleistet» ist, wie es in der Botschaft heisst. Gleichzeitig soll damit auch die Altersvorsorge geschützt werden.

Nur wer wenig Vermögen hat, kann profitieren

Doch eine solche Rente erhält nur, wer genaustens festgelegte Voraussetzungen erfüllt. So müssen Bezügerinnen und Bezüger zum Zeitpunkt der Aussteuerung mindestens 60 Jahre alt sein. Zudem müssen sie mindestens 20 Jahre in die AHV eingezahlt und während dieser Jahre mindestens 21'510 Franken jährlich verdient haben. Hinzu kommen Auflagen bezüglich Vermögen und Pensionskassengeldern: Eine alleinstehende Person darf nicht mehr als 50'000 Franken auf der Seite haben, ein Paar maximal 100'000 Franken. Beträgt das Vorsorgeguthaben in der zweiten Säule mehr als 500'000 Franken, wird alles, was darüber liegt, dem Vermögen angerechnet.

So weit, so kompliziert. Tatsache ist: Viele Kantone müssen Gesuche für Überbrückungsleistungen ablehnen, weil die Anspruchsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. So teilt beispielsweise die Ausgleichskasse Luzern auf Anfrage mit, dass von bis anhin 62 eingereichten Gesuchen lediglich 23 bestätigt werden konnten. Und weiter: «Wir haben mit mehr Anträgen gerechnet.»

Auch die Sozialversicherungsanstalt (SVA) Aargau stellt nüchtern fest: «Die Zahlen liegen unter den ursprünglichen Schätzungen des Bundes.» Im Kanton haben im ersten Jahr 37 Personen Überbrückungsleistungen erhalten. 69 Gesuche wurden abgelehnt – «hauptsächlich, weil die Vermögensschwelle überschritten wurde», schreibt die SVA Aargau. Ähnlich tönt es auch beim Amt für Zusatzleistungen der Stadt Zürich. Von den 60 eingereichten Anträgen mussten 37 abgelehnt werden: «Unter anderem, weil die Personen ausgesteuert wurden, bevor sie 60 Jahre alt waren, oder weil sie die Beitragszeit nicht erfüllen.»

Braucht es diese Unterstützung überhaupt noch?

Die Einschätzungen aus den Kantonen bestätigt Andreas Dummermuth, Geschäftsleiter der Ausgleichskasse Schwyz und Präsident der Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen: «Die Nachfrage nach Überbrückungsleistungen liegt massiv unter den Erwartungen. Und wir sehen auch keine Trendwende.» Man habe im vergangenen Jahr festgestellt, dass «das Problem, das man mit den Überbrückungsleistungen beheben wollte, gar nicht so gross ist wie gedacht», so Dummermuth. Oder anders formuliert: «Die Zahl jener über 60-Jährigen, die in die Sozialhilfe abzurutschen drohen und deshalb auf Überbrückungsleistungen angewiesen sind, ist zum Glück sehr klein.»

Die Ursache dafür ortet der Chef der Schwyzer Ausgleichskasse in der allgemeinen Wirtschaftslage: «Der Arbeitsmarkt in der Schweiz ist im Moment sehr aufnahmefähig.» Das verhindere, dass immer mehr ältere Menschen lange arbeitslos bleiben. Der Bedarf nach Überbrückungsleistungen hält sich also in engen Grenzen. Für Dummermuth Grund genug, sich die Frage zu stellen, ob es diese Form der Sozialversicherung langfristig überhaupt noch braucht. «Wir müssen den Mut haben, darüber zu diskutieren, ob wir die Überbrückungsleistungen auch wieder abschaffen können.» Ein eigener Sozialversicherungszweig für wenige hundert Personen sei schliesslich nicht Sinn und Zweck des sozialen Ausgleichs.

«Anspruchsvoraussetzungen sind zu restriktiv»

Ganz anders tönt es von Seiten der Gewerkschaften. Für sie kommt eine Abschaffung nicht in Frage, viel eher sehen sie andernorts Handlungsbedarf. Gabriela Medici vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) bemängelt einerseits «die restriktiven Anspruchsvoraussetzungen», andererseits den «noch nicht optimal funktionierenden Prozess» zur Beantragung der Überbrückungsleistungen. Darauf würden die Zahlen hindeuten.

Während im zweiten Halbjahr 2021 lediglich 169 Personen Überbrückungsleistungen bezogen, wurden im selben Zeitraum 1788 Personen zwischen 60 und 64 Jahren ausgesteuert. «Damit erhalten also nicht einmal 10 Prozent der betroffenen Personen Unterstützung durch die neu geschaffene Sozialleistung», so Medici. Dieser Befund sei gravierend, gerade auch weil die Arbeitslosigkeit bei den 60- bis 64-Jährigen derzeit auf einem Höchststand stehe. «Die grosse Diskrepanz zwischen Aussteuerungen und jenen, die Überbrückungsleistungen erhalten, hängt vor allem mit den harten Anspruchsvoraussetzungen zusammen.» Deshalb sei es nun wichtig, «basierend auf den Erfahrungen der Kantone Verbesserungen in die Wege zu leiten».

Eigentlich hätten die Überbrückungsleistungen erst fünf Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes evaluiert werden sollen. Doch angesichts der Unzufriedenheit auf beiden Seiten muss sich der Bundesrat wohl schon früher als gedacht wieder mit den Überbrückungsleistungen beschäftigen. Ein entsprechender Vorstoss von SP-Ständerat Paul Rechsteiner ist im Parlament hängig.

