Rentenalter 66, 67 oder 68? AHV-Finanzierungsproblem wäre gelöst

Altersvorsorge Rentenalter 68? Die AHV hat ab 2030 ein neues Finanzierungsproblem, das ganz einfach lösbar wäre Die Schweiz hat nicht nur ein einzigartiges Vorsorgesystem, sie ist im internationalen Vergleich auch sehr gut aufgestellt. Forscher der Universität Freiburg empfehlen, die Chancen einer Reform jetzt zu nutzen. Anna Wanner Jetzt kommentieren 24.01.2023, 17.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sieht die Zukunft anders aus? Für die Finanzierung der AHV bräuchte es eine längere Erwerbszeit. Pixabay/CH Media

Das reguläre Rentenalter der Frauen liegt auch 2023 noch bei 64 Jahren. Die erste erfolgreiche AHV-Reform seit langem ist noch nicht wirklich in Kraft, da wird bereits über nächste Reformschritte diskutiert. Das ist im Sinne des Parlaments, das den Bundesrat längst beauftragt hat, eine Reform für 2026 zu schmieden. Denn spätestens ab 2030 häuft die erste Säule wieder Defizite an.

Im Zentrum erster Berechnungen steht dabei eine längere Arbeitszeit. Rentenalter 66, 67 oder noch höher? Forscher der Universität Freiburg liefern im Auftrag der UBS nun erste Zahlen. Und sie verdeutlichen, was bereits bekannt ist: Die demografische Entwicklung ist der Knackpunkt der Finanzierung der Altersvorsorge.

Die Bevölkerung lebt immer länger und lebt auch länger gesund. «Über die nächsten 20 Jahre wird die Rentnergruppe um 50 Prozent wachsen, in den nächsten 40 Jahren um 80 Prozent», erklärt Jackie Bauer, Vorsorgeexpertin der UBS, an einer Medieninformation. Gleichzeitig fehle der Nachwuchs. Gemäss Studie müsste jedes Ehepaar in der Schweiz drei Kinder haben, um die Finanzierung der Renten stabil zu halten.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Warum das Rentenalter im Fokus steht

Selbstredend müssen andere Rezepte her. Die Studie hat sich dabei nur auf eine Massnahme fokussiert: höheres Rentenalter. Für Bernd Raffelhüschen, Leiter des Forschungszentrums Generationenverträge der Universität Freiburg, liegt der Grund auf der Hand: «Es ist nicht umstritten: Die Schweizerinnen und Schweizer werden nicht nur älter denn je, sie leben auch am gesündesten.» Es sei vertretbar, das Rentenalter zu erhöhen.

Der Grund, wieso die Forscher zur Finanzierung der AHV nur Szenarien mit Rentenaltererhöhung gerechnet haben, rühren auch von zwei anderen Überlegungen. Im Grunde gebe es drei Möglichkeiten, die Finanzierung ins Lot zu bringen:

Steuern oder Lohnabgaben erhöhen, was hauptsächlich die Vermögen der jungen Generation belastet. Renten deckeln oder gar senken, was das Vermögen der älteren Generation mindert. Rentenalter erhöhen, was je nach Umsetzung unterschiedliche Alterskohorten betrifft, nicht aber über 60-Jährige.

Interessant an den Berechnungen ist vor allem, wie stark die jeweilige Strategie der Rentenaltererhöhung die Finanzierung der Renten beeinflusst. Die statischen Erhöhungen – ab 2029 alle Jahre um zwei Monate auf Rentenalter 66 oder 67 – ermöglichen zwar eine Berechenbarkeit für die Erwerbstätigen, doch sichern sie die Finanzierung der AHV nicht: Auch für Rentenalter 67 bliebe ein Defizit von 130 Milliarden Franken bis 2040.

Wohingegen dynamische Erhöhungen, bei welchen das Rentenalter an die Lebenserwartung geknüpft wird, eine nachhaltigere Finanzierung gewährleisten. Gemäss Studie würde das Rentenalter 2029 bis 2040 im Schnitt um 1,1 Monate pro Jahr angehoben und ab 2040 im Schnitt um 0,8 Monate pro Jahr. 2070 müssten die Erwerbstätigen bis 67,8 Jahre arbeiten, die AHV wäre damit aber fast ausfinanziert.

Veronica Weisser, Ökonomin und UBS-Vorsorgeexpertin, spricht von «extrem moderaten Erhöhungen» des Rentenalters, weil auch die Lebenserwartung nur «sehr, sehr langsam» ansteige. Der grosse Vorteil aus ihrer Sicht: Es wäre kein zusätzlicher finanzieller Beitrag für die AHV nötig.

Schweiz hat eine einzigartige Voraussetzung

Raffelhüschen spricht von einer «einzigartigen Situation» der Schweiz, wenn er die Renten, die Finanzierung und das reguläre Rentenalter mit anderen Ländern vergleiche. «Die Schweiz ist das einzige Land, das die Finanzierungslücke in der Altersvorsorge mit einer Rentenaltererhöhung schliessen kann.»

In anderen Ländern stehen demnach weitaus unangenehmere Fragen an: Beiträge erhöhen oder Renten senken. «Vor diesem Hintergrund hat die Schweiz einen sehr komfortablen Ausgangspunkt. Sie muss das Rentenalter marginal anheben», sagt Raffelhüschen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Reform müsste aber relativ zügig beschlossen und ab 2029 umgesetzt werden. Eine Rechtfertigung dafür findet sich auch in einer weiteren Berechnung der UBS, die zeigt, dass die Zeit, welche die Schweizer Bevölkerung mit Arbeiten verbringt, in den letzten 70 Jahren gesunken ist: nebst der 5-Tage-Woche, Mutterschaftsurlaub und mehr Ferientagen dauert auch die Ausbildung heute im Schnitt länger. Um die «verlorene» Erwerbszeit auszugleichen, soll das Rentenalter erhöht werden, so die Argumentation.

Dass dies nicht für alle Erwerbstätigen gleichermassen gilt und dass also die sozialen Realitäten vieler Menschen in den Modellen nicht enthalten sind, birgt freilich politischen Zündstoff. So steht auch die Umsetzbarkeit dieser Szenarien auf einem ganz anderen Blatt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen