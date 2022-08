Was die AHV-Reform für Frauen bedeutet

Altersreform Nachteil Frau? So wirkt sich die AHV-Reform auf die Renten aus Zwei Drittel aller Frauen geben in einer ersten Umfrage an, das Rentenalter 65 abzulehnen. Werden sie durch die Reform benachteiligt? Anna Wanner Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Buckel der Frau? Im Streit um die AHV-Reform dreht sich alles um die Frage, ob die Frauen einen Nachteil erleiden. Andrea Tina Stalder

Von Skepsis zu sprechen, wäre untertrieben. Nur gerade 36 Prozent der Frauen stimmen der AHV-Vorlage zu, die eine Angleichung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre vorsieht. Am 25. September entscheidet die Bevölkerung. Gemäss einer Umfrage der Leewas GmbH im Auftrag von Tamedia, steht die Reform auf der Kippe. Aktuell sprechen sich nur gerade 53 Prozent der 16’341 Befragten für die Reform aus. Nebst 71 Prozent der befragten Männer befürworteten auch Bundesrat und Parlament die AHV-Vorlage klar.

Die Diskrepanz zwischen den Geschlechtern ist frappant. Die meisten Frauen scheinen die Rentenaltererhöhung nicht als Schritt zur Gleichstellung zu empfinden, sondern als Ungerechtigkeit. Wieso ist das so?

Gewerkschaften, SP und Grüne wettern seit dem Abschluss der Beratungen im Parlament über die «Abbauvorlage» und die AHV-Sanierung auf dem «Buckel der Frauen». Sie stossen sich nicht bloss am höheren Rentenalter für Frauen, die sonst schon viele Nachteile gewärtigen müssen - sei dies beim Lohn oder bei unbezahlter Care-Arbeit. Der Gewerkschaftsbund (SGB) warnt zudem, die Reform führe zu «Renteneinbussen» von 26'000 Franken bei einer mittleren Rente.

Reform tastet Rentenbeträge nicht an

Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) lässt dieses Argument nicht gelten. «Das erweckt den Anschein, bei einer Annahme der Reform würden die Frauen tiefere Renten erhalten», erklärt ein Sprecher auf Anfrage. Die Reform taste die Rentenbeträge aber nicht an - von den Zuschlägen für die Übergangsgeneration einmal abgesehen.

Wie kommt dann der SGB zu dieser Zahl, zu 26'000 Franken Rentenabschlag? Für die Gewerkschaften bedeutet ein Jahr länger arbeiten, auch ein Jahr länger einzahlen und ein Jahr weniger AHV-Rente beziehen. Also wird die «entgangene» AHV-Rente für ein Jahr (22'000 Franken) mit den zusätzlichen AHV-Lohnbeiträgen von einem Jahr (3830 Franken) zusammengerechnet. Gabriela Medici, stellvertretende Zentralsekretärin des SGB erklärt, diese mittlere Renteneinbusse gelte aber nur für die Jahrgänge ab 1970 und jünger. Für die sogenannten Übergangsjahrgänge, das sind alle Frauen, die vor der Pensionierung stehen, hat das Parlament eine Entschädigung vorgesehen. Je nach Alter und Einkommen variiert der AHV-Zuschlag zwischen 12 und 160 Franken pro Monat (siehe Grafik).

Medici hält die Zuschläge für ungenügend: «Im nächsten Jahrzehnt geht rund eine halbe Million Frauen in Rente. Das Parlament hat die Kompensationen so ausgestaltet, dass über der Hälfte dieser Frauen eine Rentenkürzung droht – selbst dann, wenn sie bis 65 arbeiten.» Auch hier widerspricht das BSV der SGB-Logik: «Die Rechnung der Gewerkschaften unterschlägt, dass das Erwerbseinkommen im zusätzlichen Erwerbsjahr in aller Regel weit höher ist als die Rente, die in diesem Jahr nicht ausbezahlt wird.» Hinzu komme, dass das zusätzliche Erwerbsjahr die Pensionskassenrente verbessere - und zwar um durchschnittlich 5 Prozent. «Das kann die entgangene AHV-Rente eines Jahres ganz oder teilweise wettmachen», so der BSV-Sprecher.

Vor allem Frauen mit tiefen Löhnen profitieren

Im Dschungel dieser Zahlen ist es freilich schwierig, sich als Frau zu orientieren. Auch weil Medici trotz Zuschlägen von einer «Rentenverschlechterung» für die Übergangsgeneration spricht: Gerade berufstätigen Frauen drohe ein Abschlag von 600 bis 1340 Franken pro Jahr. «Es sind dies nicht nur Gutverdienerinnen», hebt Medici hervor. «Auch erwerbstätige Mütter mit tieferen Löhnen, die dank Betreuungsgutschriften und Ehegattensplitting eine Rentenaufwertung erfahren, werden mit AHV 21 verlieren.» All diese Rechnungen beruhen auf der Annahme, dass den Frauen durch das höhere Rentenalter eine Jahresrente entgeht.

Dabei wird kleingeredet, dass gerade Frauen mit tiefen Löhnen massiv profitieren können: Bis zu 1920 Franken Aufschlag pro Jahr erhalten die Jahrgänge 1964 und 1965, wenn sie länger arbeiten. Bei mittlerer Lebenserwartung sind das 43’200 Franken.

Gleichstellung, aber für wen

Gleichzeitig ist diese «entgangene» Jahresrente ein zweischneidiges Argument. Denn Männer müssen heute nicht nur länger arbeiten, sie haben auch eine tiefere Lebenserwartung als Frauen. Sie beziehen aktuell fünf Jahre weniger Rente. Und dies obwohl sie deutlich mehr einzahlen. 2019 finanzierten die Männer 66 Prozent der Beiträge an die AHV, die Frauen 34 Prozent. Gleichzeitig erhielten die Frauen zuletzt 55 Prozent der Rentensumme überwiesen, Männer 45 Prozent. Die Rente der Frauen liegt im Schnitt bei 1886 Franken pro Monat, jene der Männer bei 1863 Franken.

Die Stabilisierung der AHV-Finanzen ruht schliesslich nicht alleine auf den Schultern der Frauen und ihren entgangenen Renten. Die ebenfalls in der Reform vorgesehene Erhöhung der Mehrwertsteuer schenkt in den nächsten Jahren deutlich stärker ein. Und hier steuern alle Konsumenten ihren Beitrag bei.

