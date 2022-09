Rentenalter 65: Gleichberechtigung Ja, nur nicht in der Schweiz

AHV-Reform Die Schweiz als Ausnahme: Nur in wenigen Ländern werden Frauen noch früher pensioniert als Männer Die Schweiz gehört zu einem exklusiven Club von Staaten, wo Frauen früher in Pension gehen als Männer. Welche Länder der Schweiz noch Gesellschaft leisten und welche Länder das Rentenalter auf 66, 67, 69 Jahre erhöhen: die Übersicht. Anna Wanner Jetzt kommentieren 04.09.2022, 16.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In den meisten europäischen Staaten die Regel: Frauen und Männer gehen im gleichen Alter in Pension. Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Schweiz gehört in Gleichstellungsfragen häufig zu den Schlusslichtern unter den hoch entwickelten Ländern Europas: Sei es bei der Einführung des Mutter- und Vaterschaftsurlaubs (wirklich progressive Staaten haben längst einen Elternurlaub). Sei es bei der ausserfamiliären Kinderbetreuung, wo die Schweiz nicht nur punkto Angebot, sondern auch bei der Finanzierung anderen hinterherhinkt. Oder sei es bei der Gleichstellung von hetero- und homosexuellen Paaren.

Die Schweiz gehört auch zu den wenigen Ländern, welche noch ein unterschiedliches Rentenalter zwischen den Geschlechtern kennen. Der aktuellste OECD-Report zu den Rentensystemen entwickelter Länder bietet da eine Übersicht. Bisher gingen auch in Ungarn, Polen, Israel, der Türkei, Litauen und Österreich die Frauen früher in Rente als Männer. Litauen und Österreich gleichen das Rentenalter der Geschlechter derzeit an. Die Türkei schliesst die Renten-Lücke um ein Jahr, wobei auch künftig Frauen vor den Männern in Pension gehen werden. In Italien und Österreich, wo grosse Differenzen beim Rentenalter herrschten, führt die Angleichung zu grossen Einschnitten für die Frauen. Anstatt bis 60 müssen sie in Österreich aktuell bis 65 arbeiten, Ziel ist aber Rentenalter 67 für alle.

Im Vergleich dazu wirkt die AHV21-Reform mickrig klein. Stimmt die Bevölkerung am 25. September zu, steht auch den Schweizer Frauen ab Jahrgang 1961 eine Umstellung bevor. Konkret wird ab 2025 das Rentenalter um jeweils drei Monate pro Jahr erhöht. Das bedeutet: Ab Jahrgang 1964 müssten Frauen dann regulär bis 65 arbeiten – wie die Männer auch.

Unendliche Debatte über Frauenrentenalter 65 Seit Einführung der AHV 1948 bis 1956 galt Rentenalter 65 für alle. Dann haben die Männer das Frauenrentenalter erst auf 63, dann auf 62 gesenkt. Der Bundesrat erklärte in der Botschaft: «Physiologisch betrachtet ist die Frau vielfach trotz ihrer höheren Lebenserwartung dem Mann gegenüber im Nachteil.» Die Frau, die Schwache. Ein solch patriarchales Denken kannte nicht nur die Schweiz. Doch die meisten Länder – dazu zählen auch vermeintlich konservative wie Italien und Österreich – haben es überwunden. Die Debatte um die Erhöhung des Rentenalters der Frau führt die Schweiz zwar schon lange – und zwischenzeitlich auch mit Erfolg. Bei der AHV-Revision 1997 entschied das Volk, dieses schrittweise von 62 auf 64 Jahre anzuheben. Damals stimmte auch die SP zu, weil die Reform den Frauen unabhängig vom Zivilstand eine Rente ermöglichte (Ehegatten-Splitting). Gleichzeitig wird seither die Kinderbetreuung an die AHV-Rente angerechnet (Betreuungsgutschriften). Die folgenden drei Revisionen wollten Rentenalter 65/65 einführen, scheiterten aber am Volk oder im Parlament. Am 25. September folgt nun der nächste Anlauf.

Zum Vergleich: In Italien, Estland oder Dänemark sollen die Menschen dereinst bis 71 oder gar 74 arbeiten. Die Schweiz gehört mit Blick auf angestossene Reformen in anderen Staaten auch beim allgemeinen Rentenalter eher zur Ausnahme. Seit 2008 haben acht europäische Staaten das Rentenalter nicht nur zwischen Mann und Frau egalisiert, sondern sie haben es angesichts der schnell fortschreitenden Alterung der Gesellschaft an die Lebenserwartung gekoppelt oder auf 66, 67 oder mehr erhöht. Der Thinktank Avenir Suisse hat unter den Ländern zwei Kategorien herausgearbeitet, die jeweils ein unterschiedliches Vorgehen wählten:

Staaten, die zuerst das Rentenalter der Frauen an das der Männer angleichen und es anschliessend stufenweise anheben, auf 67 im Falle von Österreich und Belgien. Oder auf 68 Jahre im Vereinigten Königreich. Staaten, die für beide Geschlechter das gleiche Zielalter definieren, aber in unterschiedlichem Tempo das Ziel erreichen. Italien hat Rentenalter 71 beschlossen, Männer starteten mit Rentenalter 65, Frauen mit Rentenalter 60. Die Slowakische und die Tschechische Republik sowie Litauen machten es ähnlich.

In den skandinavischen Ländern Norwegen und Island, die generell als progressives Vorbild in gesellschaftspolitischen Fragen gelten, liegt das Rentenalter bei 67. Dänemark will die Pensionierung an die Lebenserwartung koppeln, was bedeuten würde, dass die Däninnen und Dänen nicht mit 67, sondern dereinst mit 74 Jahren pensioniert würden. Auch Estland schlägt diesen Weg ein und hat das Rentenalter auf 71 erhöht. Dasselbe Alter soll auch für Erwerbstätige in Italien gelten. In Schweden gilt weiterhin Rentenalter 65, es steigt aber ab 2026 abhängig von der Lebenserwartung.

Die Menschen in den Niederlanden, Irland, Grossbritannien und den USA arbeiten heute bereits bis mindestens 66 Jahre – und werden künftig ebenfalls bis 67 oder gar 69 einer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen. Den Deutschen droht dasselbe Szenario, sie gehen aktuell mit 65 Jahren und 10 Monaten in Pension, aber auch dort steigt das Rentenalter weiter (siehe Grafik).

Das Land der Glückseligen

In der Schweiz behaupten zwar die Gewerkschaften, dass mit einem Ja zur AHV-Reform gleich auch Rentenalter 67 folgt. Davon ist man hierzulande aber noch weit entfernt: Die Initiative der Jungfreisinnigen, die Rentenalter 66 sowie eine Koppelung an die Lebenszeit verlangt, kommt frühestens im Winter erstmals ins Parlament. Der Bundesrat lehnt die Vorlage ab. Und die Bevölkerung wird das letzte Wort haben und in rund zwei Jahren darüber abstimmen müssen.

Freilich gibt es auch Länder, die ein tieferes Pensionsalter kennen. In Luxemburg gehen die Erwerbstätigen mit 62 ordentlich in Pension, auch in Slowenien ist das möglich. Und in Frankreich hängt das Pensionsalter vom Arbeitgeber und der Erwerbsbiografie ab, Rente mit 62 ist die Regel. Aber sogar in Frankreich soll der reguläre Altersrücktritt bald mit 65 stattfinden.

Gleichzeitig kennen viele Länder Ausnahmen oder Spezialregelungen für physisch belastende Berufe, wie die Schweiz sie in der Baubranche hat. So können sich auch in Italien Personen früher pensionieren lassen, wenn sie bereits 38 Jahre gearbeitet haben. In Portugal haben beispielsweise Bergarbeiterinnen, Seeleute, Fluglotsen und Tänzer Anspruch auf eine vorzeitige Rente. Dänemark, Litauen und Irland haben zuletzt Reformen gemacht, um Frühpensionierungen vereinfacht zuzulassen.

Allerdings ist die Tendenz klar: Das Rentenalter steigt in allen entwickelten Ländern. Gemäss der OECD-Übersicht lag das durchschnittliche Rentenalter 2020 bei 64,2 Jahren, in den nächsten vierzig Jahren wird es im Schnitt um zwei Jahre steigen und 2060 bei 66,1 Jahren liegen. Der Grund ist überall derselbe: die massive Alterung der Gesellschaft.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen