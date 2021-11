Berset wendet im Bundesrat ein Ja zu Rentenalter 66 ab

AHV Aus taktischen Gründen: Berset wendet im Bundesrat ein Rentenalter 66 ab Die Initiative der Jungfreisinnigen geniesst im Bundesrat viel Sympathie. Trotzdem rang er sich zu einem Nein durch – aus taktischen Gründen. Wie es zu dieser Kehrtwende kam.

Doris Kleck Jetzt kommentieren 24.11.2021, 19.00 Uhr

Bundesrat Berset ist nicht nur mit Corona beschäftigt. Nur mit Mühe brachte er seinen Bundesratskollegen von einem Ja zur Renten-Initiative ab. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Im zweiten Anlauf hat es Alain Berset geschafft: Der Bundesrat sagt Nein zur Renten-Initiative der Jungfreisinnigen. Und damit Nein zu einem höheren Rentenalter. Die Initiative verlangt, dass das Rentenalter für Mann und Frau bis 2032 auf 66 Jahre steigt und anschliessend an die Lebenserwartung gekoppelt wird.

Das Nein erstaunt. Denn: Im Bundesrat gibt es grosse Sympathien für das Anliegen. Ein erstes Mal war das Geschäft Mitte Oktober im Bundesrat traktandiert. Alle Bundesräte aus SVP und FDP reichten einen Mitbericht ein. Um einer Niederlage zuvorzukommen, zog Berset vor der Sitzung seinen Nein-Antrag zurück. Das Geschäft wurde gar nicht erst diskutiert. Ein Ja zur Renten-Initiative wäre für den Sozialdemokraten Berset ein Gau gewesen.

Laufende Reform nicht gefährden

Was ist in den letzten Wochen passiert? Dem Vernehmen nach führte Berset mit seinen Regierungskolleginnen und -kollegen Einzelgespräche. Er machte ihnen klar, dass die Ankündigung eines höheren Rentenalters höchst ungelegen käme. Aktuell berät das Bundesparlament zwei wichtige Reformen in der Altersvorsorge. Mit der AHV21 soll das Frauenrentenalter auf 65 Jahre erhöht werden. Zudem soll auch die Mehrwertsteuer zu Gunsten der AHV um 0,4 Prozentpunkte angehoben werden. Diese Reform wird in der Dezembersession fertig beraten. Die Linke lehnt die Vorlage ab. Ein intensiver Abstimmungskampf im Herbst wird erwartet. Ebenfalls in der kommenden Session kommt die Reform der beruflichen Vorsorge (BVG) in den Rat. Der Umwandlungssatz soll von 6,8 auf 6 Prozent gesenkt werden. Umstritten ist, wie diese Rentenkürzung kompensiert und finanziert werden soll.

Die Erfolgsaussichten beider Reformprojekte sind ungewiss. Der Bundesrat will sie nicht weiter gefährden und so kam das taktische Nein zur Renten-Initiative des Jungfreisinns zu Stande. Dem Vernehmen nach sprachen sich Ignazio Cassis (FDP) und Ueli Maurer (SVP) weiterhin für die Annahme aus. Seine Meinung geändert hat SVP-Bundespräsident Guy Parmelin. Wie es in Bundesbern heisst, hatte auch Justizministerin Karin Keller-Sutter einen Mitbericht eingereicht. Demnach hält sie die Initiative weiterhin für unterstützungswürdig. Allerdings stellte auch sie sich hinter das taktische Nein.

Lebenserwartung muss künftig berücksichtigt werden

Ein Vollerfolg für Berset also? Nicht ganz. Dem Vernehmen nach haben ihm seine Bundesratskollegen abgerungen, dass in der Botschaft zur Renten-Initiative festgehalten wird, dass die Entwicklung der Lebenserwartung bei der nächsten AHV-Reform berücksichtigt werden muss. Diese hat das Parlament bereits in Auftrag gegeben: Der Bundesrat muss bis Ende 2026 eine Vorlage für die Stabilisierung der AHV für die Zeit von 2030 bis 2040 zu unterbreiten. Berset kann damit wohl gut leben. Denn es könnte durchaus sein, dass er in fünf Jahren nicht mehr im Amt ist. Und sich eine Nachfolgerin mit der Erhöhung des Rentenalters unbeliebt machen muss.