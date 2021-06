Abstimmungen Der Bauer, der Buhmann – die Agrarinitiativen führen auf den Höfen zu Frust und Existenzängsten Die beiden Agrarinitiativen greifen die Existenzgrundlage vieler Landwirte an. Der Frust bei den meisten Bauern ist gross, sie fühlen sich unverstanden. Sie sagen: «Die Städter waschen sich damit ihr ökologisches Gewissen rein.» Nina Fargahi 05.06.2021, 05.00 Uhr

Grosse Nachfrage nach Eiern im Kanton Zürich: Bauer Marc Peter besitzt 18'000 Hühner. Henry Muchenberger

Auf dem Bauernhof im zürcherischen Wiesendangen herrscht aufgeregtes Gackern. Idyllisch sähe anders aus. 18'000 weisse, nervöse Hühner tummeln sich hier im Stall, sie gleichen sich wie ein Ei dem andern. Bauer Marc Peter hat in fünfter Generation diesen Hof übernommen und produziert täglich 17'500 Eier.

Ein Huhn legt 320 Eier in seinem Leben – eine beträchtliche Zahl. Peter sagt:

«Wir konsumieren in der Schweiz wahnsinnig viele Lebensmittel.»

Er setzt sich an den Holztisch in der Küche; durch das Fenster kann er das Treiben seiner Freiland-Hühner beobachten. Der Lärm ist enorm.

Romantisches Bild der Landwirtschaft entspricht nicht der Realität

Viele Leute hätten ein romantisches Bild von der Landwirtschaft, das nicht der Realität entspreche, sagt er. Wer keinen Bezug zur landwirtschaftlichen Lebensmittelproduktion hat, stellt sich vielleicht ein paar Hühner vor, die fröhlich in einem kleinen Garten herumrennen und hie und da ein Ei legen. Doch mit diesen idyllischen Zuständen lässt sich die grosse Nachfrage nach Eiern in der Schweiz nicht decken. Deshalb hat Bauer Peter vor fünf Jahren den Hühnerstall gebaut, denn im Kanton Zürich mangelte es an Eiern. Dafür verabschiedete er sich von der Milchwirtschaft. Um seine landwirtschaftliche Existenz zu sichern, hat Peter immer wieder Innovationsgeist bewiesen. Sein Selbstverständnis als Bauer lautet:

«Ich möchte Nahrungsmittel für die Bevölkerung produzieren.»

Immer weniger Leute kennen jemanden, der in der Landwirtschaft arbeitet, und wissen wenig darüber, wie ihre Lebensmittel produziert werden. Dass der Vorgang wenig Idyllisches hat, sondern hochkomplex ist. Sie kennen auch die Herausforderungen nicht wirklich, mit denen die Bauern tagtäglich konfrontiert sind.

«Nicht fair, sein ökologisches Gewissen auf dem Buckel der Bauern reinzuwaschen»

Bauer Peter sagt, die beiden Agrarinitiativen gefährdeten die Existenzgrundlage der Bauern. Viele müssten ihre Betriebe aufgeben. «Bei beiden Vorlagen würde meine Familie bei mehr Risiko und mehr Arbeit auf Mehrkosten sitzen bleiben.»

Das will die Trinkwasserinitiative Die Initiative «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» verlangt, dass nur noch Landwirtschaftsbetriebe Subventionen erhalten, die auf den Einsatz von Pestiziden verzichten und ohne prophylaktischen Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung auskommen. Die Betriebe sollen ihre Tiere ausschliesslich mit betriebseigenem Futter versorgen. Auch die landwirtschaftliche Forschung und Ausbildung soll nur unter diesen Bedingungen Geld vom Bund erhalten. Es gilt eine Umsetzungsfrist von acht Jahren. (nif)

Das will die Pestizidinitiative Die Initiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» will den Einsatz synthetischer Pestizide (zum Beispiel Glyphosat) in der landwirtschaftlichen Lebensmittelproduktion, in der Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und in der Boden- und Landschaftspflege verbieten. Auch der Import von Lebensmitteln, die synthetische Pestizide enthalten oder mit solchen produziert wurden, soll verboten werden. Die Pestizidinitiative betrifft im Gegensatz zur Trinkwasserinitiative nicht nur die inländische Produktion, sondern auch die Importe. Die Umsetzungsfrist beträgt zehn Jahre. (nif)

Er erinnert in diesem Zusammenhang an die hohe Suizid-Rate bei Landwirten, die immer noch brandaktuell sei. «Es ist nicht fair, sein ökologisches Gewissen auf dem Buckel der Bauern reinzuwaschen», sagt er. Die Bauern bemühten sich, alles richtig zu machen, jedes Tier anzumelden, alles zu deklarieren, alles Erdenkliche zu unternehmen, um gesunde Nahrungsmittel für die Bevölkerung herzustellen – um dann als Pestizid-Bauer beschimpft zu werden. Peter streitet nicht ab, dass es Probleme beim Einsatz von Pestiziden gibt. Aber:

«Alleine können wir nicht alle menschgemachten Umweltprobleme lösen; wir sind bereit, uns zu verändern, das müssen wir sowieso immer wieder tun.»

Nur schon das schlechte Wetter in den letzten Wochen habe den Bauern viel Flexibilität abverlangt.

Ein kleiner Hick in der Kartoffel, und sie bleibt liegen

Ähnlich sieht es auch die Bäuerin Rahel Brütsch aus Barzheim im Kanton Schaffhausen. Ein gutes Beispiel sieht sie im Kartoffelanbau. In feuchten Jahren ist der Pilzdruck auf die Kartoffelpflanzen sehr gross. Im Bioanbau seien dann grössere bis zu totale Ernteausfälle zu erwarten. «Das ist nicht nur wirtschaftlich hart, sondern auch emotional», sagt sie. Zum Glück könne man den Ausfall bei den Biokartoffeln mit normalen Schweizer Kartoffeln auffangen. Auch mit Aktionen und Produktplatzierungen in den Läden sei das Einkaufsverhalten steuerbar. Bei Annahme der Agrarinitiativen wäre das Auffangen der Ausfälle so nicht mehr möglich. Brütsch fragt sich, woher dann die Kartoffeln kommen und unter welchen Bedingungen diese produziert würden.

Sie beobachtet bei den Befürwortern der beiden Vorlagen auch Heuchlerisches. «Viele kritisieren den Einsatz von Pestiziden, kaufen im Laden aber nur makellose Äpfel und Karotten», sagt sie. Ein kleiner Hick in der Kartoffel, und sie bleibt liegen. Händler nehmen den Bauern Produkte gar nicht ab, die Flecken oder Beulen hätten. Denn sie wissen: Diese Produkte werden nicht gekauft. Marc Peter hat deshalb seine Kirschplantagen sogar aufgegeben. Die Händler kaufen ihm die Kirschen nicht ab, wenn sie nicht gross, rund und perfekt aussehen. Und dies sei ohne Pflanzenschutzmittel gar nicht möglich. Ausserdem hätte das Spritzen der Kirschbäume seine ohnehin langen Tage noch weit in den Abend verlängert. Denn gespritzt wird abends, wenn die Insekten schlafen – um sie zu schützen.

Alle stehen in der Verantwortung – auch die Konsumenten

Die Verantwortung der Konsumenten werde bei den Agrarinitiativen ausgeklammert, sagt Peter. Ein Beispiel: «Die Leute kaufen gerne vorgefertigte Backwaren, meistens importiert. Und gleichzeitig bringen wir einen Teil unseres Brotgetreides nicht mehr los.» Auch Brütsch sagt: «Die beiden Agrarinitiativen klingen erst mal sympathisch, aber man muss die Zusammenhänge verstehen.»

Auch sie führt ein Beispiel an: Für eine besonders tierfreundliche Stallhaltung haben die Tiere einen Aussenbereich. Das sei schön und gut, doch wenn die Sonne auf den Mist scheint, bildet sich Ammoniak, ein giftiges Gas. So werde zwar das Tierwohl gesteigert, doch gleichzeitig Nachteile für die Umwelt geschaffen. «Wir Bauern kennen diese Zusammenhänge, in den Städten fehlt das Wissen manchmal.» Sie kenne Leute, die die Agrarinitiativen befürworten, aber nicht auf Bananen und Avocado verzichten mögen. «Die meisten Bauern brennen leidenschaftlich für ihren Boden, ihre Tiere und das Wasser. Das gehört neben der Lebensmittelproduktion zu unserem Berufsstolz», sagt Brütsch.

Überhaupt sei es mehr als ein Beruf – eine Lebensweise. «Wenn an Ostern viele Leute ins Tessin fahren, setzen wir mit unseren Kindern Saatgut in die Erde. Gemeinsam etwas zu erreichen, macht uns glücklich.» Dass es zwischen Land und Stadt eine Entfremdung gibt, sagt auch Grünen-Nationalrätin Christine Badertscher.

Bauern produzieren grossmehrheitlich, was nachgefragt wird

Sie wuchs auf einem Biobauernhof im Emmental auf und war nach dem Studium in Umwelt- und Agrarwissenschaften auch beim Bauernverband im Bereich Agrar- und Handelspolitik tätig. Es brauche wieder etwas mehr Annäherung und Verständnis auf beiden Seiten, sagt sie. Dass die Schuld allein vor allem bei den Bauern gesucht werde für gesamtgesellschaftliche und globale Probleme, findet sie nicht fair. «Die Bauern produzieren grossmehrheitlich, was nachgefragt wird», sagt sie. Dass sich die Bauern derart angegriffen fühlen, könne sie nachvollziehen, schliesslich werde über die Existenzgrundlage einer ganzen Berufsgruppe entschieden. «Für gesamtgesellschaftliche Probleme braucht es gesamtgesellschaftliche Lösungen, und alle stehen in der Verantwortung: die Konsumenten, die Händler, die Grossverteiler, die Produzenten und auch die Politik», so Badertscher.

Der Schweizer Bauernverband gibt sich besorgt. Die letzten Monate hätten eine richtiggehend «vergiftete» Atmosphäre geschaffen. Die Debatte polarisierte dermassen, dass die Landwirtschaft zum Feindbild für zahlreiche Menschen geworden sei. «Es gibt Stinkefinger nicht nur dann, wenn die Bauern die Spritze oder das Güllefass angehängt haben, sondern sogar wenn sie am Heuen sind», sagt Sandra Helfen-stein vom Bauernverband. Gleichzeitig ergab eine neue Umfrage des Bundesamts für Landwirtschaft, dass von 1074 befragten Personen in der Schweiz rund 92 Prozent den Bauern ihr Vertrauen aussprechen.

Derweil wird der Stall in Wiesendangen langsam abgedunkelt, die Hühner setzen sich gackernd auf die Sitzstangen, viele kuscheln sich aneinander. Am Ende ihres Lebens werden sie in Deutschland geschlachtet und durch neue Hühner ersetzt. Das sei, so Peter, «der schwierigste Moment in meiner Arbeit als Bauer, aber das ist die Realität.» Nicht sehr romantisch.